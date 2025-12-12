Vánoční kaleidoskop
Projíždím horami, kde v každé sebezapadlejší vísce slavnostně rozsvěcují vánoční stromy, trhují, pod nimi živé hudby, mnohde mají zapáleny louče , rozstřikují se na nebi ohňostroje, line se vůně svařáku.
Sněhu zatím příliš nemáme, sněhová děla však dokáží nyní připravovat technický sníh při stupních nad nulou, takže naději máme.
Holky v pražském metru mají na džínech nažehlené puky jak si žádá nejnovější móda, kluci si osvěcují vousy mobilem.
V TV běží vstupy ze svatého roku, ten další bude až v roce 2050.
Skauti přivezli opět betlémské světlo, jinak oni sami připravují i jiná světla, tedy vyrábějí už čtvrtým rokem tzv. frontové svíčky jako svůj díl pomoci pro Ukrajinu.
Děsí mne však představa, že 300 km od nás jsou lidé, kteří tolik štěstí nemají. U nich na Ukrajině nefunguje elektřina, místo ohňostroje jim tam v ovzduší duní válečné výbuchy a znějí táhlé sirény. O nějakém svařáku si mohou občané nechat zdát, jsou stále ve střehu co opět přiletí za zkázu z Ruska.
Napadla je nesvobodná země plná gulagů, pracovních táborů, a to kvůli územním ziskům.
Nakolik se tato situace podobá počátku čtyřicátých let dvacátého století kdy lidé nevěřili, jaká hrůza se odehrává za jejich hranicemi ve východním Polsku? Zlo je neviditelné, ďábel netkví ani tak v detailu, jako spíše mluví ústy jediného tyrana.
Srpnové události roku 1968 mohly dopadnout relativně i hůře, jak jsem se včera dozvěděla ve vzpomínkovém pořadu na spisovatele, filmového kritika, nakladatele Vladimíra Bystrova. Rusko se nikdy ne(z)mění.
Měli bychom to brát v úvahu a naši milosrdnost okupované zemi v žádném případě neukončovat, ba naopak, spíše rozšiřovat a vážit si toho, co zde máme . Není to samozřejmost, naději máme. Přeji klidné požehnané Vánoce.
Dita Jarošová
Vydají, nevydají?
Máme další důvod se sázet: vydají či nevydají v poslanecké sněmovně ke stíhání budoucího premiéra? Nyní sice dočasně relaxuje, ale stejně ho v dohledu střet s realitou nemine.
Dita Jarošová
Nedožitých sto let Ozdravovny Království...
Na naší nejpůvabnější přehradě, na Tešnovské, se na levém břehu již bezmála sto let nachází dětská Ozdravovna Les Království, nazvaná v den svého vzniku „Dětský ráj“. Tato ukončí svoji činnost v den letošních voleb.
Dita Jarošová
Na „krásném“ modrém Labi?
Řeka Labe v Těšnovské přehradě (Les Království) doznala v posledních dnech řadu změn. Břehy jsou modravé, vody je málo. Modrý tyrkys neznámého původu obarvil kameny, traviny, dřeviny, hlínu. Nikdo si toho dosud nevšiml?
Dita Jarošová
Poslední svobodné dolby?
Říkáte si asi, spíše volby, no ano, takto směšně je nazval v jedné polistopadové televizní revui známý herec Oldřich Kaiser. Také dodal, kdo všechno na Národní třídě byl: „Miuan, Yueta,...
Dita Jarošová
Něco k demografii...
K jejímu poklesu říci mnohé, stejně lze pár vět přidat k vzestupu. Pokud problematiku nezúžíme na oblast bydlení mladých rodin. Některé z těchto rodin příliš mladé navíc ani nejsou a v tom tedy také bývá zakopán pes.
|Další články autora
Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu
Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním...
Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?
Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše...
Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku
Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného...
VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku
Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž...
Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem
Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma...
Příznivci Slavie na Edenu strhli šály fandům Arsenalu, za loupež jim hrozí 10 let
Během listopadového utkání Ligy mistrů na slávistickém Edenu došlo podle policie k dvojímu napadení...
Obyvatel Zlínského kraje za tři čtvrtletí ubylo o 1426 na 577.572
Počet obyvatel Zlínského kraje za letošní tři čtvrtletí klesl o 1426. Příčinou poklesu bylo to, že...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
Počet obyvatel Pardubického kraje se za tři čtvrtletí snížil o 284
Počet obyvatel Pardubického kraje se za letošní tři čtvrtletí snížil o 284 na 530.185. Způsobila to...
Prodej, Pozemky pro bydlení, 1135 m2 - Skalice - Číbuz
Skalice - Číbuz, okres Hradec Králové
4 426 500 Kč
- Počet článků 583
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 385x
"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
http://www.ditka-pete.webnode.cz
https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf