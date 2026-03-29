Válečný žal...

Podobně jako tzv. „Enviromentální žal“ existuje také i Válečný žal. Není to přitom nic nového, lidé za druhé světové války ho také prožívali podobně, když dávali po celém světě rodiče dívkám jméno Lidice...

Spousta publikací z války obsahuje slovo: „Žaluji.“ Termín tedy spočívá v emocionální účasti občanů s utrpením obětí v souvislosti s válečnými ději.

Winton Churchil ho také prožíval a chtěl nechat bombardovat koleje do Osvětimi.

V té době ale nebylo tolik přímých důkazů jako máme v nynější době sítí. Svět nechtěl uvěřit v strašlivá příkoří a podobně jako i dnes byl zčásti dezinformován a bagatelizoval tedy v určité době utrpení v táborech smrti. Například je známý příklad „ vzorové táborové vesnice v Terezíně“.

Utrpení jako první anebo jako ti jedinci, kteří více či dříve cítí válečný žal jsou právě umělci, filosofové, spisovatelé.

Timothy Snyder, spisovatel, Banksy- street-artový malíř, herci Arnold Schwarzenegger, Sean Penn, herečka Angelina Jolie, Celine Dion, italská kapela Maneskin například suverénně otevřeně podpořili trpící ukrajinskou stranu v konfliktu.

Válečný žal rozhodně netrápí každého člověka, obzvláště v době, kdy společnost jako taková pustne, kdy se dostává k moci ve větší míře než dosud hrubá síla. Indicie žalu se však u některých citlivých jedinců objevují již velmi brzy, možná se dá mluvit i o schopnosti jednotlivých lidských „médií“ cítit utrpení i na větší vzdálenost.

Moje ukrajinská spolužačka na kurzu mluvila o zvláštním „efektu zla“, těsně před invazí ruských vojsk v únoru 2022. Mluvila o nepopsatelném a tísnivém pocitu zlovolného ticha, kdy možná i fauna zřetelně cítila to obrovské zlo v ovzduší, nebylo slyšet vůbec nic, tedy ani ptactvo, i domácí zvířata podobně jako před těžkou bouří utichla.

Opět žijeme v období velkých autokratů a je otázkou, jaké třecí plochy si mezi sebou vymyslí, nejde snadno předvídat jejich emocionální rozpoložení. Určitá bezmoc přímo formuje frustraci davů. Nejsme schopni odhadnout dopředu s určitostí případný dominový efekt jednotlivých akcí.

Dalším opačným fenoménem je popíráním situace, určitým zpravodajským negativismem, který postihuje některé občany, a ti nabízeným informacím nejenže nevěří, ale dokonce je zuřivě popírají. Narážím na film Velký vlastenecký výlet. Snad to je jejich obranná reakce organismu na stres, kdy si nemohou připustit, že by se tedy zhola mohlo něco až tak zlého odehrávat. Občas tento negativismus bohužel postihuje i naše vrcholné představitele, kteří by hlavně měli nepodléhat dezinformacím a oni se jedou na vlastní oči přesvědčit, co se vlastně děje... To se žalem ani zpravodajským negativismem ovšem nic společného nemá, spíše pak s alibismem.

Hodnotové systémy se nyní radikálně mění, i navzdory tomu existují velké skupiny obyvatel, které nezištně pomáhají válkou postiženým občanům, a to je skvělé. V dnešní době wifi přihlížejících přibylo a pomáhají co jim síly stačí, angažují se oni i celé jejich rodiny včetně dětí ke zmírnění tohoto obřího smutku.

Dobrá zpráva rozhodně je, že různí trollové a vatníci nemohou nikterak zvrátit válečný žal u jedinců s velkou citlivostí, lidé vidí a cítí pravdu, protože srdce člověka vidí a cítí daleko více než kdejaký sprostý vulgární placený troll může společnosti vůbec nabídnout.

Autor: Dita Jarošová | neděle 29.3.2026 22:40 | karma článku: 0 | přečteno: 27x

Dita Jarošová

Konec Burešova discopříběhu?

Včera Letná doslova praskala ve švech, zdá se, že se probudil nejen český lev, ale rovněž česká společnost, která je u konce s trpělivostí s vládou, která vaří s gustem podle receptu maďarské a slovenské kuchařky.

22.3.2026 v 14:58 | Karma: 17,35 | Přečteno: 578x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Recenze hry Hashtag vatnik

Znáte hru Hashtag vatnik? V podstatě se může jednat o obdobu schovávané, ovšem v mediálním prostoru.. Rovněž je potřeba být hbitý a také umět přečíst prostředí, vyhmátnout vatnika zamaskovaného v určitém dialogu.

11.2.2026 v 17:24 | Karma: 7,36 | Přečteno: 103x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Evropa na Titaniku

Kolem nás, tedy naší nevelké republiky vzniká blok států usilujících o vystoupení EU a i samotný vývoj povolební vykazuje v našem státě k inklinaci po způsobu totalitních ideologií.

3.1.2026 v 15:12 | Karma: 10,77 | Přečteno: 364x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Vánoční kaleidoskop

Sbírám střípky obrazů kolem sebe a nasávám atmosféru: vánoční trhy a shony, výlohy obchodů a koledy v řetězcích, neonová osvětlení v alejích a podobné výjevy. Naději máme.

12.12.2025 v 9:34 | Karma: 6,35 | Přečteno: 114x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Vydají, nevydají?

Máme další důvod se sázet: vydají či nevydají v poslanecké sněmovně ke stíhání budoucího premiéra? Nyní sice dočasně relaxuje, ale stejně ho v dohledu střet s realitou nemine.

20.10.2025 v 21:33 | Karma: 14,46 | Přečteno: 329x | Diskuse | Kultura
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  12:55

Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi

Americký krasobruslař Ilja Malinin.
28. března 2026  23:44

Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...

Rekordy pražské dopravy: Víte, kde končí „nekonečná“ 177 a která linka jede jen 3 minuty?

Zastávka linky 177 na Opatově
28. března 2026

Kdo chce absolvovat autobusový výlet v katastru hlavního města, ten se vydá buď na pražský Chodov...

Jo Nesbø a jeho temný detektiv Harry Hole míří na Netflix. Novinka startuje už tento týden

„Pro mě není vyprávění příběhů o tom, dát lidem to, co si myslí, že chtějí, ale...
23. března 2026  16:12

Pokud patříte mezi milovníky severské krimi, máte se na co těšit! Už ve čtvrtek začne na...

Fovea: vše pro váš zrak

30. března 2026

Komerční sdělení Když se řekne „optika“, spousta lidí si představí jen regál s obrubami. Ve Fovei v Havířově ale...

Na Semilsku hoří dvoupatrový dům, hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu

Požár dvoupatrové budovy na Benecku na Semilsku. (29. března 2026)
29. března 2026  22:02,  aktualizováno  22:46

V Benecku na Semilsku hoří střecha dvoupatrové budovy. K požáru vyjeli profesionální i dobrovolní...

Ticho a tma pro mě neznamenají prázdnotu. Chci, aby diváci na výstavě byli tady a teď, říká umělkyně

Miroslava Klesalová je absolventkou Akademie výtvarných umění (AVU) v Praze a...
29. března 2026  19:28

Výstava Step from Darkness otevírá prostor, ve kterém se ticho, tma a zpomalení stávají aktivní...

SZ: Jihomoravský radní Podzimek řídil opilý, přišel o řidičský průkaz

ilustrační snímek
29. března 2026  17:30,  aktualizováno  17:30

Jihomoravský radní pro životní prostředí a znojemský zastupitel Karel Podzimek (ODS) přišel o...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Dita Jarošová

  • Počet článků 587
  • Celková karma 11,83
  • Průměrná čtenost 385x
Bloggerka, spisovatelka, autorka knihy Opravdickej mafián 2019, eseje: Jsem jedním z tónů všech písní Tvých. Jsem žena  tvůrčí a optimistická, jinak ještě pedagog, hudebník a rodič se smyslem pro humor... "Hudba je nejkrásnější jazyk" Jan Werich

"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!

http://www.ditka-pete.webnode.cz

https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

