Spojené nádoby Evropské
Státy Evropy se také spojily ihned po začátku válečného konfliktu na Ukrajině a jejich solidarita se dodnes vymyká všemu myslitelnému.
Česko přispěchalo bez zaváhání se svojí Muniční iniciativou napadené zemi, do které zapojilo kromě své podpory také země mimo NATO a Evropskou unii.
Tato platforma napadené zemi velice pomohla čelit kruté invazi, dokonce více, než si mnozí vůbec představovali.
Bohužel nová vláda přešlapuje, odejmula finanční podporu v době, kdy toho je nejvíce zapotřebí. Snad že s tímto nálpadem nepřišla sama, tak bojkotuje pomoc.
Kvůli tomu část zemí z iniciativy odstoupila a naše země nyní působí v Evropě značně neseriózně. Určitě to je škoda, příklady táhnou a nějaké tanečky kolem hořící haldy stejně budou řešit odborníci a ne státníci v kravatách.
Mezitím Slovensku začalo natékat do bot, a tak se společnost vzpamatovává a napadeným sousedům pomáhá, jak to jde.
Zatímco my jdeme jinou cestou, a to opačnou. Vlažná podpora rovná se apatie, nezájem.
Přitom i Maďarsko vyrazilo s jinou vizí, u nás jsme však zamrzli s přízemními mrazíky jaksi pozadu. Řešíme vnitřní problémy více než je zdrávo.
Snad se Evropské spojené nádoby opět zacelí, pospájí s nastupujícím létem a i celá naše společnost spolu s diplomaty.
Dita Jarošová
"Jsem, kdo jsem... "
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
