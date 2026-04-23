Řepka, národní bylina?
Obávám se, že řepka olejka bude jednou naše národní bylina, místo lípy srdčité, má k tomu již slušně nakročeno. Máme ropnou krizi a přímou úměrou bude tím více třeba řepky. Dnes již opět i s dotacemi.
Kvete taknějak olejně všude, třeba dnes i na dětském hřišti, lípa už nestíhá, i když vydrží stovky let...
V souvislosti s tím možná už máme i inovovanou vlajku s červenou částí nahoru, jak to navlékl samozvaný zvrchovaný oligarcha. Když to nosí takhle vrchnost, znáte to, pak možná i ouředníček to také “splete“, aby se jednomu zavděčil.
Samozřejmě ještě nám zbývá hymna, kdy se lakonicky ptáme, kde domov můj... Zde i na tuto možnou zapeklitou otázku by na se našla uspokojivá odpověď: „Sare perche ti amo...“
Možná i proto chce letět sám, aby se pokochal těmi širými žlutými lány a nikdo ho v euforce nerušil. Pláčeme z toho dojetím, páprda za nás maká, šecko bude.
Dita Jarošová
Válečný žal...
Podobně jako tzv. „Enviromentální žal“ existuje také i Válečný žal. Není to přitom nic nového, lidé za druhé světové války ho také prožívali podobně, když dávali po celém světě rodiče dívkám jméno Lidice...
Dita Jarošová
Konec Burešova discopříběhu?
Včera Letná doslova praskala ve švech, zdá se, že se probudil nejen český lev, ale rovněž česká společnost, která je u konce s trpělivostí s vládou, která vaří s gustem podle receptu maďarské a slovenské kuchařky.
Dita Jarošová
Recenze hry Hashtag vatnik
Znáte hru Hashtag vatnik? V podstatě se může jednat o obdobu schovávané, ovšem v mediálním prostoru.. Rovněž je potřeba být hbitý a také umět přečíst prostředí, vyhmátnout vatnika zamaskovaného v určitém dialogu.
Dita Jarošová
Evropa na Titaniku
Kolem nás, tedy naší nevelké republiky vzniká blok států usilujících o vystoupení EU a i samotný vývoj povolební vykazuje v našem státě k inklinaci po způsobu totalitních ideologií.
Dita Jarošová
Vánoční kaleidoskop
Sbírám střípky obrazů kolem sebe a nasávám atmosféru: vánoční trhy a shony, výlohy obchodů a koledy v řetězcích, neonová osvětlení v alejích a podobné výjevy. Naději máme.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Jarní dny zdraví v Prostějově nabídnou více prevence, informací i vyšetření zdarma
Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín
Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu...
V olomoucké zoo se narodilo šest mláďat geparda štíhlého, po 12leté přestávce
V olomoucké zoologické zahradě se narodilo šest koťat geparda štíhlého, životaschopná mláďata...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
"Jsem, kdo jsem... "
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
