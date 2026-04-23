Řepka, národní bylina?

Zase tu máme období plačtivé, kdy nám agro monolit zbarví pláně nažluto a ani mistr Packman je nedokáže sežrat... Pláču, jenže ne dojetím, alergie mne doběhla, ještě, že to nevidím z letadla.

Obávám se, že řepka olejka bude jednou naše národní bylina, místo lípy srdčité, má k tomu již slušně nakročeno. Máme ropnou krizi a přímou úměrou bude tím více třeba řepky. Dnes již opět i s dotacemi.

Kvete taknějak olejně všude, třeba dnes i na dětském hřišti, lípa už nestíhá, i když vydrží stovky let...

V souvislosti s tím možná už máme i inovovanou vlajku s červenou částí nahoru, jak to navlékl samozvaný zvrchovaný oligarcha. Když to nosí takhle vrchnost, znáte to, pak možná i ouředníček to také “splete“, aby se jednomu zavděčil.

Samozřejmě ještě nám zbývá hymna, kdy se lakonicky ptáme, kde domov můj... Zde i na tuto možnou zapeklitou otázku by na se našla uspokojivá odpověď: „Sare perche ti amo...“

Možná i proto chce letět sám, aby se pokochal těmi širými žlutými lány a nikdo ho v euforce nerušil. Pláčeme z toho dojetím, páprda za nás maká, šecko bude.

Autor: Dita Jarošová | čtvrtek 23.4.2026 23:41

Dita Jarošová

Válečný žal...

Podobně jako tzv. „Enviromentální žal“ existuje také i Válečný žal. Není to přitom nic nového, lidé za druhé světové války ho také prožívali podobně, když dávali po celém světě rodiče dívkám jméno Lidice...

29.3.2026 v 22:40 | Karma: 8,34 | Přečteno: 175x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Konec Burešova discopříběhu?

Včera Letná doslova praskala ve švech, zdá se, že se probudil nejen český lev, ale rovněž česká společnost, která je u konce s trpělivostí s vládou, která vaří s gustem podle receptu maďarské a slovenské kuchařky.

22.3.2026 v 14:58 | Karma: 17,35 | Přečteno: 584x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Recenze hry Hashtag vatnik

Znáte hru Hashtag vatnik? V podstatě se může jednat o obdobu schovávané, ovšem v mediálním prostoru.. Rovněž je potřeba být hbitý a také umět přečíst prostředí, vyhmátnout vatnika zamaskovaného v určitém dialogu.

11.2.2026 v 17:24 | Karma: 7,36 | Přečteno: 109x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Evropa na Titaniku

Kolem nás, tedy naší nevelké republiky vzniká blok států usilujících o vystoupení EU a i samotný vývoj povolební vykazuje v našem státě k inklinaci po způsobu totalitních ideologií.

3.1.2026 v 15:12 | Karma: 10,77 | Přečteno: 364x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Vánoční kaleidoskop

Sbírám střípky obrazů kolem sebe a nasávám atmosféru: vánoční trhy a shony, výlohy obchodů a koledy v řetězcích, neonová osvětlení v alejích a podobné výjevy. Naději máme.

12.12.2025 v 9:34 | Karma: 6,35 | Přečteno: 115x | Diskuse | Kultura
Dita Jarošová

  • Počet článků 588
  • Celková karma 11,02
  • Průměrná čtenost 385x
Bloggerka, spisovatelka, autorka knihy Opravdickej mafián 2019, eseje: Jsem jedním z tónů všech písní Tvých. Jsem žena  tvůrčí a optimistická, jinak ještě pedagog, hudebník a rodič se smyslem pro humor... "Hudba je nejkrásnější jazyk" Jan Werich

"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!

http://www.ditka-pete.webnode.cz

https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

