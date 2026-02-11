Recenze hry Hashtag vatnik

Znáte hru hashtag vatnik? V podstatě se může jednat o obdobu schovávané, ovšem v mediálním prostoru.. Rovněž je potřeba být hbitý a také umět přečíst prostředí, vyhmátnout vatnika zamaskovaného v určitém dialogu.

Vysvětlit pravidla strategické hry mi pomohl v Hradci Králové jeden inženýr.

Pokud nám není jedno, že v internetových diskuzích se objevují placení trolové, kteří mají vyprázdněné profily a operují z trolích farem kdesi na východě, můžeme se i my zapojit do této zábavné hry.

Kolik jadrných výrazů se člověk dozví, pokud odhalí, o to více, pokud se ukáže že se trochu spletl a domnělý vatnik je vlastně pouhý užitečný idiot...

Hra spočívá v odhalování vatniků, tedy obyvatel trolích farem. Ovšem člověk si může pravého vatníka splést i s vatníkem nepravým, zpravidla občanem dezolátem. V takovém případě se vlastně nic moc neděje, protože dezolát je v podstatě také vatnik, který sice dělá rovnocennou práci vatnika, a to všechno zadarmo, ale z pouhého přesvědčení nahrává propagandě agresora, opakuje jednání populistů, tedy výroky, které se ve veřejném prostoru stále memorují dokola tak dlouho, až se ač nepravdivé, stávají novou normou...

Pokud k výroku či k autorovi dáme výrok, křížek hašteg vatnik , ten je tímto odhalen a tedy diskvalifikován, to vše bez zbytečných dlouhých nadávek a peprných jadrných výrazů na obou stranách. Vatnici dostanou menší plat, pokud jsou odhaleni, či dokonce dekonspirováni.

Samozřejmě se vatnici po odhalení totožnosti kroutí pod tíhou odhalení s vidinou menší finanční odměny kolem sebe nehezky kopnou a ještě vyplivnou lecjaký slovní chrchel. Soutěž spočívá v odhalení co největšího počtu pravých vatniků, tedy placených z trolích farem. Člověk tím také pomáhá elfům, kteří s troly (vatniky) rovněž systematicky bojují.

Vatnik má krycí jméno, popřípadě více jmen a tím se liší od dezoláta.

Většinou mívá na profilovém fotu pejska, kočičku, anebo kytičku či autíčko. Jméno bývá také spíše přezdívka, či zdrobnělé a obsahuje jméno již skloněné, domácké.

Zpočátku jsem se domnívala, že zafunguje smysl pro humor a když zesměšním autora zjevného nesmyslu, zastydí se a přestane prudit anebo pochopí vtip a odpoví v podobném duchu. Tohle však většinou nefunguje.

Protože se trolové v dnešní době doslova rojí a mají na sítích nevybíravé výrazy, nadávky a diagnózy, lidé jsou v pokušení trolovi vykazujícímu lež anebo drzost oplácet tím samým, totiz podle vzoru na hrubý pytel hrubá záplata.

Tady je vatniků jako hub po dešti... Někdy se to vatniky v diskuzích hemží podobně jako blech v kožiše... Vatnik navíc spílá a uděluje argumentační fauly, pokud je konspirátorů více, vanici spolupracují a podporují se mohutně ve lži navzájem. Někdy ovšem člověk na první pohled vidí prázdný profil, jde o to, že vatnik je v anonymním režimu, za faul tak neodpovídá. Nálepka vatnik oděluje také pravé a falešné účty. Další diskutující již tedy vidí, s kým mají tu čest...

Takovým stejným jednáním, odpovídáním se ovšem člověk zašpiní, přitom nemusí k takové konfrontaci absolutně dojít, stačí objevení vatnika. Deset, dvacet, hašteg vatnik a je to!

Tolerance otravných komentů někde začíná a někde končí. Zkusíte to napříště také? Přeji pěknou zábavu...

Autor: Dita Jarošová | středa 11.2.2026 17:24

Dita Jarošová

Dita Jarošová

  • Počet článků 585
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 384x
Bloggerka, spisovatelka, autorka knihy Opravdickej mafián 2019, eseje: Jsem jedním z tónů všech písní Tvých. Jsem žena  tvůrčí a optimistická, jinak ještě pedagog, hudebník a rodič se smyslem pro humor... "Hudba je nejkrásnější jazyk" Jan Werich

"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!

http://www.ditka-pete.webnode.cz

https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

