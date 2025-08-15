Poslední svobodné dolby?
Tehdy to rozhodně již šlo zlehčit, protože všichni si oddechli, spadla železná opona, skončila vedoucí úloha strany KSČ, lidé z východního bloku se dostali auty až pomalu k Eiffelovce, všichni toužili navštívit Londýn, popřípadě letět do Ameriky.
Reálně ale nikomu sametová revoluce, konkrétně boj těžkooděnců proti bezbranným studentům a studentkám legrační nepřišel. Dnes kandidují nejenom tehdejší studenti, ale i zástupci mlátící strany. Dobře zvažte, komu dáte svůj hlas, rozumu či pěsti?
Mysleli jsme, že boj to byl definitivní, alespon na delší dobu. Že máme takříkajíc vystaráno na lepší časy.
Některé předvolební klání úplně beze srandy připomínají komický film „Mars útočí.“
Nyní se však ukazuje, že situace se pozvolna mění, a to i v okolních zemích, řekněme bývalých satelitů. I když satelitů, slovo satelit jsme za komárů neznali, pouze ti šťastnější čeští utečenci v západním Německu měli nainstalované přijímací talíře se satelitním vysíláním. My si museli nadlouho vystačit se dvěmi programy české televize. V ní pak každý zíval u zpráv, co zprávami nebyly, jednalo se spíše o výčet a chválu budovatelství a seznamu věcí, které nejsou k dispozici v obchodě ani na skladě. Ostatní program byl poplatný době, léta běžely stejné filmy, seriály i pohádky. Šlo ovšem tedy poslouchat Svobodnou Evropu, která ale byla v hledáčku mafiánského estébé.
V okolních státech nyní často vítězí populisté, zavádějí praktiky vyhovující východnímu agresorovi, namátkou třeba Slovensko. Populisté jsou povětšinou lidé s ostrými lokty, drzí a používající nekalé praktiky. Vybízejí k malosti, neomalenosti, v člověku probouzejí všecky zvířecí pudy, nenávist a podobně.
Máme bezpočet malých uskupení a stran, dlouho nebyla naše politická tabule tak rozmanitá. Máme tedy před nadcházejícím podzimem a jeho lístky nespočet otázek a ta z nich nejpalčivější jistě je:“ Budeme mít letos poslední možnost opravdu svobodné volby?“
Dita Jarošová
"Jsem, kdo jsem... "
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady...
http://www.ditka-pete.webnode.cz
https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf