Nedožitých sto let Ozdravovny Království...
Byla postavena v roce 1926 a její budova architektonicky zcela koresponduje se stylem samotné prvorepublikové přehrady. Tedy vlastní i jejích pět pověstných oblouků, do nichž se zakoukali filmaři i reklamní tvůrci.
Nyní představuje dočasný domov pro kolem 60 dětí, v areálu je současně prozatím i na dočasnou dobu oddělení Okamžité péče.
Děti se rády i s rodiči do léčebny opakovaně vracejí, do kouzelného prostředí „Království“, jsou zde i dřevěné skulptury z pohádek- rytíř, víla, kašpárek a podobně.
Děti, které mají astma, ekzémy, jsou nějak oslabené zde mají léčebné procedury ve zdravém prostředí vonných silic z přilehlých lesů. Zde děti využívají Frollův dýchací aparát, absolvují cvičení, rehabilitační cviky, jógu, míčkování, konvičkování, hrají´rovněž na flétny. Probíhají túry do okolní krajiny.
Smutným faktem tak zůstává, že vlivem finančních problémů se budova do měsíce uzavře a neoslaví své brzké sté narozeniny se svými nejoblíbenějšími a současně nejkřehčími bytostmi – nemocnými dětmi. Jedinečná budova, postavena a už od počátku uzpůsobena jako jediná v republice výlučně jako ozdravné středisko pro děti, kterou nevíme, jaká vlastně čeká budoucnost.
Prošly tímto místem celé dějiny- jako strategický bod v krajině ležící přímo ve Třetí říši stala se nakrátko útočištěm Wermachtu, projely tudy okupační síly v srpnu 1968.
Přehrada a Ozdravovna Les Království na levém břehu řeky Labe jsou spolu zkrátka svázány v prostoru a čase. Domek hrázného v totožném stylu skýtá kouzelné muzeum dění od vzniku přehrady, mapující historii tohoto technického skvostu.
Tak končí jedna devětadevadesátiletá éra, pro kterou budova sloužila svému bohulibému účelu a další osud dětské Ozdravovny tak zůstává otazníkem.
Již nyní přitom domorodci řeší, že o budovu má velký zájem místní oligarcha, který mimo jiné vlastní pravý břeh vodního díla. Snad bude v budově do budoucna alespoň nějaký panel, který by připomínal časy zašlé slávy našeho dětského zdravotnictví podobně jako na zámku Štiřín zanechal svůj otisk pan Přemysl Pitter.
Dita Jarošová
Na „krásném“ modrém Labi?
Řeka Labe v Těšnovské přehradě (Les Království) doznala v posledních dnech řadu změn. Břehy jsou modravé, vody je málo. Modrý tyrkys neznámého původu obarvil kameny, traviny, dřeviny, hlínu. Nikdo si toho dosud nevšiml?
Dita Jarošová
Poslední svobodné dolby?
Říkáte si asi, spíše volby, no ano, takto směšně je nazval v jedné polistopadové televizní revui známý herec Oldřich Kaiser. Také dodal, kdo všechno na Národní třídě byl: „Miuan, Yueta,...
Dita Jarošová
Něco k demografii...
K jejímu poklesu říci mnohé, stejně lze pár vět přidat k vzestupu. Pokud problematiku nezúžíme na oblast bydlení mladých rodin. Některé z těchto rodin příliš mladé navíc ani nejsou a v tom tedy také bývá zakopán pes.
Dita Jarošová
Atributy dneška
Atribut jako zkratka, přirovnání, předmět, zkrátka něco, co identifikuje svého nositele známe již mnoho staletí. Jaké jsou ty atributy dnešních dnů a jejich vlivných představitelů?
Dita Jarošová
Filmová a televizní krize?
Nechci být samozřejmě špatným poslem, ale sešly se události, které, že se staly v jeden jediný týden, způsobily onu kulturní kolizi... Obecně máme citlivější dobu, co se týče kultury jako takové, důvodů je nespočet: nástup
