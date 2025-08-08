Něco k demografii...
Rodiny jsou nyní zakládány nejspíše později než tomu bylo dříve v historii. A tak dochází k problémům při početí. Toto se přitom stalo výhodným byznysem určité skupiny lidí a nemuselo by být zdaleka tak rozšířené.
U nás v ČR existuje dostupná- a tou je světoznámá metoda cvičení pánevního dna od Ludmily Mojžíšové- pomoc, co takřka nic nestojí.
Tato metoda velmi pomohla tisícům žen, toužících po vlastním dítěti, které ale nepřichází. Například vlivem civilizačních chorob, i s přicházejícím věkem se může stát, že dívka toužící po dítěti nemá úspěch s početím.
Metody paní Ludmily dnes již existuje i na internetu, jako sada cvičení pánevního dna a přináší párům či hlavně ženám velikou naději .
Metoda Mojžíšové přitom zdaleka neznamená pouze fyzická cvičení, zároveň jde o jakési vnitřním nastavení, naději a spoustě příběhů, které mapují úspěch této oblíbené fyzioterapeutky.
Proto velice doporučuji tato cvičení, neboť i mě kdysi v nemocnici v Litomyšli po auto- úrazu pánve sdělili, že třeba nebudu mít ani děti.
Cvičení mi pomohlo psychicky, fyzicky jsem se cítila mnohem lépe, zlepšila se mi chůze i dýchání a koneckonců mělo i hmatatelné výsledky, nyní se raduji ze čtyř synů.
Dnešní léčba neplodnosti bývá velice nákladná, zdlouhavá. Naproti tomu metoda skromné zdravotní sestry nabízí mimo jiné i intimituˇ, anonymitu, žena se cítí velice žensky po několika dnech cvičení.
Jde přitom o poklad ryze český: Ludmila Mojžíšová působila jako zdravotní sestra fyzioterapeut a povšimla si, že tělo určitým způsobem reaguje a protože měla velký cit pro zákonitosti a fungování svalů, tak vytvořila sadu cviků, které dosáhly prokrvení pánevní oblasti. Podobné vlastnosti jseu někdy připisovány i orientálním břišním tancům.
Kdysi jsem si zakoupila její knihu plnou cvičení, naděje a hlavně příběhů s dobrým koncem, jsem jedním z nich...
Dita Jarošová
Atributy dneška
Atribut jako zkratka, přirovnání, předmět, zkrátka něco, co identifikuje svého nositele známe již mnoho staletí. Jaké jsou ty atributy dnešních dnů a jejich vlivných představitelů?
Dita Jarošová
Filmová a televizní krize?
Nechci být samozřejmě špatným poslem, ale sešly se události, které, že se staly v jeden jediný týden, způsobily onu kulturní kolizi... Obecně máme citlivější dobu, co se týče kultury jako takové, důvodů je nespočet: nástup
Dita Jarošová
Dobrovolná supercela...
Poslední dobou pozoruji zajímavý fenomén supercel ve svém okolí: pokud se v médiích hlásí, že přjjde tato bouřka, lidé přestanou či ani nezačnou vycházet z domu! Čekají na mobilu a nikam nejdou!
Dita Jarošová
Fandím protestujícím učitelům
Souzním se včerejším protestem učitelů výchov. V jiných předmětech nehrozí tolik emocí i empatie a byla by to ztráta. Probíhající inženýring školství způsobuje u dětí množství traumat a nutně povede k prohlubování a nárůstu
Dita Jarošová
Bílá jídla /povídka/
Rodiče z něho měli obrovskou radost, je však třeba říci, že od doby, kdy začal mluvit, nikdy nechtěl vzít do úst jiná jídla než bílá. Geneticky si však nebyli vědomi nějakých omezení či anomálií ve své rodině...
|Další články autora
- Počet článků 578
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 384x
"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
http://www.ditka-pete.webnode.cz
https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf