Na „krásném“ modrém Labi?

Řeka Labe v Těšnovské přehradě (Les Království) doznala v posledních dnech řadu změn. Břehy jsou modravé, vody je málo. Modrý tyrkys neznámého původu obarvil kameny, traviny, dřeviny, hlínu. Nikdo si toho dosud nevšiml?

Obávám se, že to není samo sebou, přirozené to jistě není, to je již na první pohled jasné. Ubylo ptactva, voda také prozrazuje, že v ní není tolik živo jako jindy.

Včera, dne 16.8.2025 jsme jeli s rodinou a malými dětmi okružní plavbu po této přehradě. Nezvyklé ticho nás zarazilo, přičítali jsme jej v dáli zuřící bouřce. Tedy příslovečným tichem před bouří.

Naštěstí se věnujeme vodáctví již od dětství, a tak jsme kánoe nepřevrhli a ve vodě se nenamočili.

První pohled na modravé břehy, hlavně ten pravý po proudu řeky byl modřejší mi evokoval nějaké filmové natáčení, ale v dnešní době kompjútrú přece existují všemožné filtry. Myšlenku jsem zaplašila.

Byli jsme se při této cestě- plavbě, občerstvit na hrázi v restauraci, kde právě probíhaly pivní slavnosti. Zde jsme se od staršího vodáka dozvěděli, že voda je něčím kontaminovaná, že policie několik dní věc šetří.

Také nám prozradil, že policisté vzali čluny a jeli na vodu sami vyšetřovat. Protože jsou ale zvyklí spíše pracovat v suchu, cvakli se a do vody někteří z nich spadli. Tito pak skončili v nemocnici na kapačkách.

Docela jsme měli nahnáno cestou zpátky, abychom naše dva předškoláky v takové vodě nevykoupali. Některé scenérie jsme si vyfotili a natočili.

Také mne hned napadla spojitost s řekou Bečva. Jsou dvě možnosti: Někdo řeku kontaminoval úmyslně anebo jde o nehodu, kterou ale nenahlásil. V obou případech se však jedná o obecné ohrožení. Doufám, že se brzy dozvíme, co se vlastně na přehradě Les Království stalo.

Autor: Dita Jarošová | neděle 17.8.2025 16:03

Dita Jarošová

  • Počet článků 579
  • Celková karma 8,85
  • Průměrná čtenost 385x
Bloggerka, spisovatelka, autorka knihy Opravdickej mafián 2019, eseje: Jsem jedním z tónů všech písní Tvých. Jsem žena  tvůrčí a optimistická, jinak ještě pedagog, hudebník a rodič se smyslem pro humor... "Hudba je nejkrásnější jazyk" Jan Werich

"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!

http://www.ditka-pete.webnode.cz

https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

