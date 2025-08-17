Na „krásném“ modrém Labi?
Obávám se, že to není samo sebou, přirozené to jistě není, to je již na první pohled jasné. Ubylo ptactva, voda také prozrazuje, že v ní není tolik živo jako jindy.
Včera, dne 16.8.2025 jsme jeli s rodinou a malými dětmi okružní plavbu po této přehradě. Nezvyklé ticho nás zarazilo, přičítali jsme jej v dáli zuřící bouřce. Tedy příslovečným tichem před bouří.
Naštěstí se věnujeme vodáctví již od dětství, a tak jsme kánoe nepřevrhli a ve vodě se nenamočili.
První pohled na modravé břehy, hlavně ten pravý po proudu řeky byl modřejší mi evokoval nějaké filmové natáčení, ale v dnešní době kompjútrú přece existují všemožné filtry. Myšlenku jsem zaplašila.
Byli jsme se při této cestě- plavbě, občerstvit na hrázi v restauraci, kde právě probíhaly pivní slavnosti. Zde jsme se od staršího vodáka dozvěděli, že voda je něčím kontaminovaná, že policie několik dní věc šetří.
Také nám prozradil, že policisté vzali čluny a jeli na vodu sami vyšetřovat. Protože jsou ale zvyklí spíše pracovat v suchu, cvakli se a do vody někteří z nich spadli. Tito pak skončili v nemocnici na kapačkách.
Docela jsme měli nahnáno cestou zpátky, abychom naše dva předškoláky v takové vodě nevykoupali. Některé scenérie jsme si vyfotili a natočili.
Také mne hned napadla spojitost s řekou Bečva. Jsou dvě možnosti: Někdo řeku kontaminoval úmyslně anebo jde o nehodu, kterou ale nenahlásil. V obou případech se však jedná o obecné ohrožení. Doufám, že se brzy dozvíme, co se vlastně na přehradě Les Království stalo.
Dita Jarošová
Poslední svobodné dolby?
Říkáte si asi, spíše volby, no ano, takto směšně je nazval v jedné polistopadové televizní revui známý herec Oldřich Kaiser. Také dodal, kdo všechno na Národní třídě byl: „Miuan, Yueta,...
Dita Jarošová
Něco k demografii...
K jejímu poklesu říci mnohé, stejně lze pár vět přidat k vzestupu. Pokud problematiku nezúžíme na oblast bydlení mladých rodin. Některé z těchto rodin příliš mladé navíc ani nejsou a v tom tedy také bývá zakopán pes.
Dita Jarošová
Atributy dneška
Atribut jako zkratka, přirovnání, předmět, zkrátka něco, co identifikuje svého nositele známe již mnoho staletí. Jaké jsou ty atributy dnešních dnů a jejich vlivných představitelů?
Dita Jarošová
Filmová a televizní krize?
Nechci být samozřejmě špatným poslem, ale sešly se události, které, že se staly v jeden jediný týden, způsobily onu kulturní kolizi... Obecně máme citlivější dobu, co se týče kultury jako takové, důvodů je nespočet: nástup
Dita Jarošová
Dobrovolná supercela...
Poslední dobou pozoruji zajímavý fenomén supercel ve svém okolí: pokud se v médiích hlásí, že přjjde tato bouřka, lidé přestanou či ani nezačnou vycházet z domu! Čekají na mobilu a nikam nejdou!
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
