Letní hit aneb vivat Pedro!

Všude se line hit Pedro a nelze předtím utéci. Tanec možná zvaný disco, se snaží roztančit občany, stejně jako každé léto. Pořád stejná písnička? Synové se mi smějí, poslouchají totiž svoje Drums, mixují si na pultu a basta...

No, jich se to ani nedotkne a mě když jsem si po taneční akci pustila Snap a Dr. Albana, byli zaskočeni, smáli se a tipovali osmdesátá až devadesátá léta.

Určitě neumí ani obstojně rappovat. Vím, že jednoho kdysi zaujal pro mě neuchopitelný tanec Gangnam style ... Snažil se to celkově uchopit, bylo to převtipné.

Letní hity nebývají unylé, mají energetický potenciál a pískají si je i vrabci na střeše. Protože odzbrojují, naočkovala bych je hlavně i agresivním jedincům. No řekněte, co pustit megafonem Vládikovi ten Gangnam style anebo něco z horečky sobotní noci či hity z Pulp fiction?

Musím se pochlubit, vytancovala jsem si tuhle za snahu přívěsek s černým harmonizujícím onyxem. To se tančila Makarena a Ketchup, jj, jistě, bylo to na dětské párty. Bylo snad znát, že si pamatuji dávné taneční lekce z animačního programu.

A na devadesátky ať mi hoši nesahají, to byl tanec. Hlavně, když nám šustilo v hlavě, a to anglicky. What is love?

MC Hammer, 2 Unlimited, ku konci 80. let Lambada od formace Kaoma, prostě hlasitě spadla toporná železná opona a svět otevřel náruč.

Mívala jsem vlasy na Michaela Jacksona a nějaký týpek ke mě jednou o prázdninách v rytmu disco dotančil a řekl mi, at mu pučim paruku. Asi mi špatně moji gestikulaci rozuměl, protože mi pak urputně rval vlasy z hlavy a po chvíli ve svém stavu s obdivem usoudil, že jsou skutečně pravé.

Na disco jsem po delší době vlezla poté až jednou omylem v roce dva tisíce a spolužačka tam měla na sobě růžovo- černý latexový obleček a kozačky v létě.

Lou Bega Mambo No. 5 v desátých letech také řádně rozproudili noční život. Jeden rok, tedy před dvaceti lety, byla také populární píseň léta 2004 O- zone Dragostea Din Tein, tedy „ruma dej“, jak pak tvrdili s oblibou někteří štamgasti.

Synové drumují, minule jsem pro nejstaršího jela na festival ale nenašli jsme se, bylo tam tisíce lidí a další, patnáctiletý syn zarputile odmítal z auta vylézt před policii a také mezi takovéty zjevy... Připadala jsem si tak trochu jako ve filmu Zombie, syn se tvářil fakticky hrozně.. .

Depasito a Bailando také rezonuje téměř každoročně a válcuje města v podvečer. Hity okurkové sezony mají sice jepičí život, ale zase pěkně prozáří prostor a navodí tu správnou letní náladovku.