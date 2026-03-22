Konec Burešova discopříběhu?

Včera Letná doslova praskala ve švech, zdá se, že se probudil nejen český lev, ale rovněž česká společnost, která je u konce s trpělivostí s vládou, která vaří s gustem podle receptu maďarské a slovenské kuchařky.

Všichni si určitě pamatují chvíli, jak si Babiš notoval italské disco, jako v nějaké detektivce z Balkánu, nepochopitelně v momentě, právě když vyhrál v České republice demokratické volby... Pokud pominu fakt, že se Čr a jejím zaměřěním to nemělo co společného, nebylo to právě vhodné, snad to ale premiér považuje za spojující článek se svými hlavními voliči. Možná ale, že když vyhrál premianství např Zeman, zpíval si Abbu.To si již ovšem nevybavuji.

Na sobotní akci se sešli především čeští patrioti, jimž záleží na naší kultuře, přírodě anebo vědě... Bylo tam opravdu hlavně mnoho mladých voličů a rodin s dětmi, kterým byl věnován dokonce celý jeden koridor. Mnoho aktivních dobrovolníků, kteří prostor připravovali, bylo rovněž z řad studentstva...

Občané dali najevo obavy a nedůvěru a již i značnou netrpělivost ve vládu bývalého oligarchy a v jeho vládnoucí konstelaci složenou z éxtrémistů a diletantů.

Itaské disco z osmdesátek tam ovšem kupodivu nezaznívalo, počáteční svolávací pohodu jazz vystřídalo netradiční mladé seskupení z jihu - Novojičínská otevřená společnost a Masarykovo demokratické hnutí dohromady zazpívali a spolu s nimi i celá Letná píseň známou z podání Waldemara Matušky, totiž upravené Slavíky. Také zazněla píseň Modlitba pro Martu se symbolickými slovy Jana Amose Komenského. Oslavné „Zdeněk má narozeniny“ pak nadzdvihlo pomalu snad i střechu nad stejdži. Svěrákovi popřál k devadesátinám originálně pomalu celý národ.

V našem autobuse z Krkonoš pak pamětníci totality k obveselení všech zarecitovali odrhovačku, a ta snad měla kdysi zostudit Komenského, kterého den narození patří odjakživa dnu svátku českého učitelstva: „ J.A. Komenský skákal z okna na ženský, a když skočil na ženskou, udělal z ní Komenskou...“

Italské disco tak s lehkou nostalgií poslouchají nyní spíše hlavně obyvatelé domovů pro seniory, vrstevníci nejstaršího našeho premiéra, kteří možná i kvůli stejným retro hudebním preferencím dávného velkozemědělce volilo. Tato hudba byla totiž snad jedinou alternativní zahraniční produkcí, která byla za sosáče komsomolci povolena. A tak na ní vyrostla celá jejich generace, spíše ta mainstreemová, jiní její jedinci však zvolilil raději spásný underground, když jim tato alternativa k české dechovce neštymovala.

Dílko se vydařilo, nahrál ho i Jurečka, ale Helena z toho radost neměla, čímž se mezi včerejší aktivisty věru nepřiřadila, ještě, že její dávná pěvecká kolegyně Marta pak oproti tomu oposlala po Anetě Langerové na Letnou velké pozdravy!

A když ne, tak tu budou Bulhári! J.A.R. Což sem vložit nejde!

Autor: Dita Jarošová | neděle 22.3.2026 14:58 | karma článku: 7,38 | přečteno: 105x

Dita Jarošová

Recenze hry Hashtag vatnik

Znáte hru Hashtag vatnik? V podstatě se může jednat o obdobu schovávané, ovšem v mediálním prostoru.. Rovněž je potřeba být hbitý a také umět přečíst prostředí, vyhmátnout vatnika zamaskovaného v určitém dialogu.

11.2.2026 v 17:24 | Karma: 7,33 | Přečteno: 101x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Evropa na Titaniku

Kolem nás, tedy naší nevelké republiky vzniká blok států usilujících o vystoupení EU a i samotný vývoj povolební vykazuje v našem státě k inklinaci po způsobu totalitních ideologií.

3.1.2026 v 15:12 | Karma: 10,77 | Přečteno: 364x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Vánoční kaleidoskop

Sbírám střípky obrazů kolem sebe a nasávám atmosféru: vánoční trhy a shony, výlohy obchodů a koledy v řetězcích, neonová osvětlení v alejích a podobné výjevy. Naději máme.

12.12.2025 v 9:34 | Karma: 6,35 | Přečteno: 113x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Vydají, nevydají?

Máme další důvod se sázet: vydají či nevydají v poslanecké sněmovně ke stíhání budoucího premiéra? Nyní sice dočasně relaxuje, ale stejně ho v dohledu střet s realitou nemine.

20.10.2025 v 21:33 | Karma: 14,46 | Přečteno: 329x | Diskuse | Kultura

Dita Jarošová

Nedožitých sto let Ozdravovny Království...

Na naší nejpůvabnější přehradě, na Tešnovské, se na levém břehu již bezmála sto let nachází dětská Ozdravovna Les Království, nazvaná v den svého vzniku „Dětský ráj“. Tato ukončí svoji činnost v den letošních voleb.

27.8.2025 v 11:04 | Karma: 15,79 | Přečteno: 269x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Dita Jarošová

  • Počet článků 586
  • Celková karma 8,10
  • Průměrná čtenost 384x
Bloggerka, spisovatelka, autorka knihy Opravdickej mafián 2019, eseje: Jsem jedním z tónů všech písní Tvých. Jsem žena  tvůrčí a optimistická, jinak ještě pedagog, hudebník a rodič se smyslem pro humor... "Hudba je nejkrásnější jazyk" Jan Werich

"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!

http://www.ditka-pete.webnode.cz

https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf

 

