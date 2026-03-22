Konec Burešova discopříběhu?
Všichni si určitě pamatují chvíli, jak si Babiš notoval italské disco, jako v nějaké detektivce z Balkánu, nepochopitelně v momentě, právě když vyhrál v České republice demokratické volby... Pokud pominu fakt, že se Čr a jejím zaměřěním to nemělo co společného, nebylo to právě vhodné, snad to ale premiér považuje za spojující článek se svými hlavními voliči. Možná ale, že když vyhrál premianství např Zeman, zpíval si Abbu.To si již ovšem nevybavuji.
Na sobotní akci se sešli především čeští patrioti, jimž záleží na naší kultuře, přírodě anebo vědě... Bylo tam opravdu hlavně mnoho mladých voličů a rodin s dětmi, kterým byl věnován dokonce celý jeden koridor. Mnoho aktivních dobrovolníků, kteří prostor připravovali, bylo rovněž z řad studentstva...
Občané dali najevo obavy a nedůvěru a již i značnou netrpělivost ve vládu bývalého oligarchy a v jeho vládnoucí konstelaci složenou z éxtrémistů a diletantů.
Itaské disco z osmdesátek tam ovšem kupodivu nezaznívalo, počáteční svolávací pohodu jazz vystřídalo netradiční mladé seskupení z jihu - Novojičínská otevřená společnost a Masarykovo demokratické hnutí dohromady zazpívali a spolu s nimi i celá Letná píseň známou z podání Waldemara Matušky, totiž upravené Slavíky. Také zazněla píseň Modlitba pro Martu se symbolickými slovy Jana Amose Komenského. Oslavné „Zdeněk má narozeniny“ pak nadzdvihlo pomalu snad i střechu nad stejdži. Svěrákovi popřál k devadesátinám originálně pomalu celý národ.
V našem autobuse z Krkonoš pak pamětníci totality k obveselení všech zarecitovali odrhovačku, a ta snad měla kdysi zostudit Komenského, kterého den narození patří odjakživa dnu svátku českého učitelstva: „ J.A. Komenský skákal z okna na ženský, a když skočil na ženskou, udělal z ní Komenskou...“
Italské disco tak s lehkou nostalgií poslouchají nyní spíše hlavně obyvatelé domovů pro seniory, vrstevníci nejstaršího našeho premiéra, kteří možná i kvůli stejným retro hudebním preferencím dávného velkozemědělce volilo. Tato hudba byla totiž snad jedinou alternativní zahraniční produkcí, která byla za sosáče komsomolci povolena. A tak na ní vyrostla celá jejich generace, spíše ta mainstreemová, jiní její jedinci však zvolilil raději spásný underground, když jim tato alternativa k české dechovce neštymovala.
Dílko se vydařilo, nahrál ho i Jurečka, ale Helena z toho radost neměla, čímž se mezi včerejší aktivisty věru nepřiřadila, ještě, že její dávná pěvecká kolegyně Marta pak oproti tomu oposlala po Anetě Langerové na Letnou velké pozdravy!
A když ne, tak tu budou Bulhári! J.A.R. Což sem vložit nejde!
Dita Jarošová
