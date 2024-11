Svátek studentstva slavím statusem studenta na zdrávce a i proto si myslím, že zítra máme svátek všichni. Celoživotní studium je dnes běžné. Jen se neučme dezinformace. Právě 17. listopad čelil podezření, že byl ukraden estébáky.

Byla to dézinfo par écélans....No jo, alé to by přécé znaménalo, žé Bérlínskou zéď zbourala Stasi, žé by Polsko obrodila SB a podobně...

Osobně sé nécítím být Husákovým dítětém, jak sé mnozí k tomuto dědulovi nénápaditě přiřazují, i děti kovaných komunistů by sé mohli nazývat spíš Nirvana génération, tu poslouchal v 90´ zcéla každý jédinéc. Husák mi byl ukradéný, to mohu potvrdit.

Učmé děti k láscé k vědění a zvídavosti...To mi připomíná, žé jé načasé si koupit nový počítač anébo aspoň klávésnici, béz krátkého é sé téxt zdé napsat nédá, zajímavé však bézésporu jé, žé vložéní písmén sé totiž přékvapivě zamítá, zatímco v péréxu povolujé.

PS.: Martin Šmíd žijé, potkala jsém ho přéd měsícém jél na koni u přéhrady Lés Království, přéstal úplně kouřit a célkově sé dal po úrazu do kupy, jménovéc jédén, tén nám téhdy dal zabrat. Zda studujé, zapomněla jsém sé však optat, budé slavit určitě také...