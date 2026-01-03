Evropa na Titaniku
Různá rozhodnutí z pera dvojministra zahraničí, tedy rušení bezpečnostních složek a dále konec potírání mohutné nepřátelské propagandy ukazují na otočení kormidla směrem na neprosperující východ. Zřejmě tak dochází k tomu, že si budeme utahovati opasky, jak praví parafráze velkého učitele našeho páně ministra vnitra.
Zvládání propagandy, která je místy až zoufale průhledná pro ty narozené v komunistické rezervaci však už tak snadné není. Ale pro mladší ročníky, které si kupříkladu nikdy nemuseli dopisovat s vrstevníky z Ruska, což bylo součástí známky z povinné ruštiny na vysvědčení, může být celkem romantizující si s těmito vrstevníky nyní komunikovat prostřednictvím whatsapu, kdy nikdo neví, zda rovněž v této době za tyto pofidérní kontakty jejich mladí nedostávají jakési prémie v podobě dobrých až vynikajících známek. Mohou tak relativizovat našim dětem období sosáče, protože oni sami na obou stranách to nezažili, nemohou to srovnat. Potomkům okupantů to může přijít výhodné.
Nechci rozdělovat svět na Monteky a Kapulety, jenže známe z historie podivné propagandistické nástroje, kupříkladu džihád láskou apodobně.
Zdá se tak, že nejen naši důchodci jsou terčem přímého obluzujícího masírování formou textovek a propagandistických afirmací z dob skoro pravěkých, efekt frází pak zřejmě převedli i na naše nejzranitelnější, tedy děti a studenty.
V době, kdy mohou děti ještě i dnes ve škole osobně potkat i staré struktury, zřejmě pouhý rozhovor o nebezpečí inklinace k okupantům v rodinách nebude zcela dostačující.
Proto zde byly logicky i pojistky v podobě úřadů cíleně potírajících ono nevyžádané podbízení a lísání se na poli internetu s úmyslem podrobení nevelkých národů jedinému totalitnímu molochu.
Z historie známe například, že nám do zblbnutí nabízeli v televizi seriál Jen počkej zajíci, což byla pouhá atrapa na Toma a Jerryho. Byli jsme uzavřeni před světem, a to bylo nedůstojné, trapné a omezující. Nebyla nám z totalitní omezenosti a arogance moci známa celá řada osobností z kulturní sféry, ba i kvůli této zvídavosti byly zavírány do vězení osoby, které přivezly například desky u nás doposud neznámých světových umělců. Bohužel dnes vidíme snahu kolaborantů a všemožných nastrojených panáků, kriminálních adeptů opět relativizovat úsilí monolitu propagandy v našem státě. Znovu nás chtějí svázat pod tzv. vějičkou mírového úsilí. Budeme nakonec zase malovat holubičky a Auroru ?
Jak můžeme vidět na sousedním Slovensku již propagandu zpracovali do té míry, že jsou zde dokonce opět umělci vyhovující, nevhodní, ti již jsou zase jako za dob temně minulých vyhazováni ze zaměstnání a sledujeme, jak na vysokých úřadech sedí nekompetentní osoby s prapodivnými přednostmi či vzděláním. Klientelismus a vazby prorostlé galérky do vysoké politiky, o tom již na Slovensku vznikly celé knihy, filmy. Slováci naštěstí protestují.
Arogance vzniklé moci nás předurčuje plout na Titanicu. Budeme kapitulovat po maďarském způsobu? Pevně věřím, že občanská neposlušnost vůči estébáckým praktikám a svévůli moci by mohla pomoci stejně jako na sosedním Slovensku.
Dita Jarošová
Vánoční kaleidoskop
Sbírám střípky obrazů kolem sebe a nasávám atmosféru: vánoční trhy a shony, výlohy obchodů a koledy v řetězcích, neonová osvětlení v alejích a podobné výjevy. Naději máme.
Dita Jarošová
Vydají, nevydají?
Máme další důvod se sázet: vydají či nevydají v poslanecké sněmovně ke stíhání budoucího premiéra? Nyní sice dočasně relaxuje, ale stejně ho v dohledu střet s realitou nemine.
Dita Jarošová
Nedožitých sto let Ozdravovny Království...
Na naší nejpůvabnější přehradě, na Tešnovské, se na levém břehu již bezmála sto let nachází dětská Ozdravovna Les Království, nazvaná v den svého vzniku „Dětský ráj“. Tato ukončí svoji činnost v den letošních voleb.
Dita Jarošová
Na „krásném“ modrém Labi?
Řeka Labe v Těšnovské přehradě (Les Království) doznala v posledních dnech řadu změn. Břehy jsou modravé, vody je málo. Modrý tyrkys neznámého původu obarvil kameny, traviny, dřeviny, hlínu. Nikdo si toho dosud nevšiml?
Dita Jarošová
Poslední svobodné dolby?
Říkáte si asi, spíše volby, no ano, takto směšně je nazval v jedné polistopadové televizní revui známý herec Oldřich Kaiser. Také dodal, kdo všechno na Národní třídě byl: „Miuan, Yueta,...
|Další články autora
Budoucí politik, ministr a „pučista“ jako křoví na Karlově mostě. Mohou za to Chobotnice z roku 1986
V minulém vyprávění jsme se zmínili o historických záběrech tramvají na Václavském náměstí ve filmu...
Prahu v roce 2026 čekají velké dopravní změny: uzavírky metra, nové tratě i opravy silnic
Rok 2026 přinese Pražanům výrazné změny v dopravě. Čekají je uzavírky stanic metra, rozsáhlé opravy...
MAPA: Zákaz pyrotechniky udělal z Prahy červenou zónu. Během Silvestra si dejte pozor
Omezení pyrotechniky platí zejména v historickém a širším centru a dále v parcích, lesoparcích, v...
Seriálová událost dekády je tu, Stranger Things nabídne dvouhodinové finále. Tím to ale nekončí
Už jen několik hodin dělí fanoušky od okamžiku, kdy se definitivně zavřou brány do městečka...
Svátky v roce 2026: Přehled dnů volna, prodloužených víkendů a zavřených obchodů
V České republice slavíme sedm státních svátků, které připomínají důležité tradice i zvraty v...
Muž v areálu u Kladna při pracovním úrazu přišel o ruku, věc vyšetřuje policie
Muž dnes při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí...
Muž v areálu u Kladna při pracovním úrazu přišel o ruku, věc vyšetřuje policie
Muž dnes při pracovním úrazu v průmyslovém areálu u Kladna přišel o ruku, příčinu neštěstí...
Útočník v Hradci Králové použil obušek a sekáček, policie vyslýchá svědky
Policie kvůli pátečnímu napadení v obchodním centru Futurum v Hradci Králové stále vyslýchá svědky...
Strašnice
Zimní údržba na křižovatce ulic Donatellova a Úvalská v Praze 10-Strašnicích
Pronájem bytu
U Lesa, České Budějovice - České Budějovice 2
14 000 Kč/měsíc
- Počet článků 584
- Celková karma 8,60
- Průměrná čtenost 384x
"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
http://www.ditka-pete.webnode.cz
https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf