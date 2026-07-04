Doba odpustků
Blíží se nám kvapem výročí, upálení mistra Jana Husa, kterého trápilo mimo jiné nespravedlivé kupování odpustků.
Babišiho vláda by také měla přímo rozdávat odpustky... Nadmíru ráda totiž odpouští různě velké a rozměrné prohřešky svým stranickým i méně stranickým kolegům...
Zde můžeme vzpomenout jak odpustili T. Okamurovi, že v případě obstrukcí káže vodu a sám pil v opozici víno. Pak Turkovi, že i když je Jelimánem, plete se matce přírodě pod nohy a řidičák patrně udělal s odřenýma ušima.
Měli bychom odpustit slovenskému rodilému mluvčímu, že českým dětem plete hlavu svým záhadným skloňováním, vyznává nevhodně otevřené -e-. Podle vlastního vzoru motýle. Nadužívá v rozporu s vynálezem diakritiky Husovy- gdě, snad ho k tomu neinspiroval krajánek Husák? Polyká slova- či části slov, prédént má být například hlava státu.
Jeho pravá ruka, paní s pávem již v minulém mandátu projevila své nedostatky u příspěvku do Mariánského sloupu budoucím, když svou funkci kreativně vyzdobila chybným minystryně. Kupodivu lidé si je při volbách, znovu zvolili, patrně aby u nich viděli, jaký osobní pokrok učinili. Původní roztomilost se však rozplynula jako pára nad hrncem, příliš se totiž ve svém vývoji neposunuli. Z Druhohor do Jury to bývá malý kousek...
Odpusťme prime ministrovi nevkusný Čapák, že spíš než na linku pomoci lidem čerpá veřejné dotace na toustovou linku, že všechno překroutí a mluví víc než češtinou bezchybnou stalinštinou...
Jeho něžný protějšek se na rozdíl od nezištnému protějšku našeho prezidenta věnuje okatě pouze svým kosmetickým zálibám a zábavě. Odpusťme mu za škádlení skautů. Pamatujme si ho, takového jaký je, trochu Lakomá Barka v kalhotách.
Odpusťme panu Klempířovi, že by neprošel lustračním osvědčením, však kdo z jeho okolí by prošel? Také Macinkovi přílišnou naivitu, kdy vypadá jako Libíček po vykonané potřebě, jistou prostotu ducha pramenící asi z let metaláckých.
Také panu Rajchlovi promiňme, že je takovým přítulou.
Měli bychom se za ně pomodlit, aby Okamura pouštěl poslance k projevu, aby paní Schilarová nezvyšovala státní dluh, aby nám nedělali ostudu, hlavně v zahraničí. Aby zkrátka nežrali žížaly. Nebuďme malicherní, budou svátky, všechno bude, snad i pokrok v rámci možností...
Dita Jarošová
Spojené nádoby Evropské
Kdysi jsem četla knihu o Pan- Evropě od Coudenhove- Kalergi, z pera člověka, který myšlenkou evropanství žil plně celým životem. Jeho ideji sdílel i Tomáš Garrigue Masaryk...
Dita Jarošová
Obraz v síti
Bývaly prý i lepší dnové... Jistí manželé ze Sudet si spořili pod svůj polštář asi tak necelých deset let schovávali od války penízek k penízku, byly na nich nejrůznější profily, byl na nich také Masaryk...
Dita Jarošová
Řepka, národní bylina?
Zase tu máme období plačtivé, kdy nám agro monolit zbarví pláně nažluto a ani mistr Packman je nedokáže sežrat... Pláču, jenže ne dojetím, alergie mne doběhla, ještě, že to nevidím z letadla.
Dita Jarošová
Válečný žal...
Podobně jako tzv. „Enviromentální žal“ existuje také i Válečný žal. Není to přitom nic nového, lidé za druhé světové války ho také prožívali podobně, když dávali po celém světě rodiče dívkám jméno Lidice...
Dita Jarošová
Konec Burešova discopříběhu?
Včera Letná doslova praskala ve švech, zdá se, že se probudil nejen český lev, ale rovněž česká společnost, která je u konce s trpělivostí s vládou, která vaří s gustem podle receptu maďarské a slovenské kuchařky.
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"Jsem, kdo jsem... "https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf
Chtěla bych zde podpořit všeobecné vnímání života kol kolem a inspirovat svými nápady... Jak se zdá, tepe to tu celkem slušně!
http://www.ditka-pete.webnode.cz
https://uloz.to/file/snlsnxnUdh7g/dj-eseje-pdf