Vysvědčení
I kdyby vysvědčení nebyla tak krásná, stejně bych zachrochtala: letošní školní rok proběhl bez větších nepravidelností, všichni doma jsme přežili, cynicky řečeno.
Půjdeme plavat. Půjdeme na zmrzlinu. Totéž jsme dělali se synem, když ještě nosil domů vysvědčení, rovněž oboustranně uspokojující. Rodinný rituál. Žádná velkolepá oslava, stejně jako by v případě špatnách známek nebyly žádné scény.
Spolužačky jedné z dcer se dneska bály jít domů. Přesně popsaly, co se u nich bude dít. Jedna z nich zcela vážně uvažovala o tom, že nepůjde domů! Pro pár trojek a čtyřku z matiky! Přijde mi to úděsné a jestli si otec té dívky myslí, že ji tresty donutí k lepším známkám, tak se plete. Spíš se jí znechutí jednou provždy, nebo ji psychicky zničí.
Často vzpomínám na svou třídu na základce. S mnohými jsem v kontaktu, o dalších slýchám. Mohu i z tohoto zdroje potvrdit, že „ samé“, ať už přirozené, nebo vydřené, opravdu nezaručují závratnou kariéru a životní styl, spokojenost a pohodu, o kvalitách člověka nemluvě.
Takže- jestli vám, milí rodiče, dneska děti donesly nějakou tu trojku, ev. i čísla vyšší hodnoty, přesto zachrochtejte štěstím, že jsou zdravé, mají dobré srdce, spousty dobrých vlastností a příležitostí před sebou, a že se máte rádi!
Ivana Dianová
Nosím polévku
Nosím polévku. Nosím ji v malém zeleném kastrůlku s pokličkou. Hlavně vývar. Silný vývar z předního hovězího s kostí. Nesmí chybět ani pěkný proužek morkové kosti a kus oháňky. Jinak by to nebylo ono.
Ivana Dianová
Edita
Dnes jsem ji opět potkala. Možná mě nepoznala, nevím, každopádně já jsem se k ní nehlásila. Jediné, co jsem pocítila, byla lítost. A bezmoc. I kdybych jí chtěla pomoci, netušila jsem, jak, tím spíš, že ona sama pomoct nechtěla...
Ivana Dianová
Cikánská Jizba s ohnivou Arankou, medvědi a další radosti. Hezky česky!
Co mě zaujalo, to jsem si vyfotila. Že to nejsou typické snímky, které si fotí všichni? No to bych prosila! Nefotím pohlednice, ale dojmy. Pocity. Moje! Schválně: uhádnete, kde jsme byli?
Ivana Dianová
Kytka a zase ta tramvaj
Během života jsem dostala spoustu kytek. Bylo jich opravdu hodně, přesto si je pamatuju. Možná ne úplně všechny, ale na tu dnešní určitě nikdy nezapomenu.
Ivana Dianová
MacDonald’s a jeho toalety. Platit? Zdarma?
Do Mekáče na hambáče a pak rychle domů se vyčůrat...Takhle bych mohla uvést svůj nedávný zážitek....
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