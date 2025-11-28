Tramvaják katem
Nastupovalo nás prvními dveřmi asi pět, celkem svižně. Když však půlkou těla vstoupil syn, zničehožnic se začaly zavírat dveře a syna srazily na zem, přičemž jednu nohu měl venku v mezeře mezi tramvají a nástupním ostrůvkem. Dva muži uvnitř vozu dveře zachytili a syna vtáhli dovnitř. Zabouchala jsem na kabinu řidiče a když pohoršeně otočil hlavu ke mně, zaťukala jsem si na čelo a naznačila, že chci taky vstoupit, aby mě náhodou nesejmul taky.
Shodli jsme se s ostatními cestujícími, že je řidič buď přepracovaný, nebo duševně nezdráv. Za pomoci několika sprostým slov na jeho adresu jsme se relativně uklidnili, když projel bez zastavení jednu ze zastávek, už jsme jenom protočili oči v sloup a zasmáli se.
Vystoupili jsme a já se šla podívat ještě jednou na řidiče. Naše oči se setkaly. Už jsem jenom zakroutila hlavou. Pan řidič se ztopořil, otevřel dveře a špičatě se otázal, co že to mělo jako znamenat? Ve stejnou chvíli jsme na sebe vzájemně ukázali prstem myšičko myš, pojď ke mně blíž že si popovídáme. Tak jo, přiblížila jsem se.
„Víte, že jste mi porazil dveřmi syna, až spadl na zem a zaklínil si nohu?“ zeptala jsem se ho. „To jsem teda neviděl,“ odtušil, „Lidi normálně nastupovali a pak jste se tam objevili vy...“ Nevěřila jsem vlastním uším. Jako že jsme tam spadli z nebe? A muž nás káral. „Když zvoní světlo nade dveřmi, musí se uvolnit dveřní prostor!“ „Proč jste zvonil a zavíral, když vám nastupovali cestující?“ Jsou věci, které nechápu, jako zrovna tahle situace, ale řidič měl jasno: Měl prý 15 minut zpoždění!
„Vy jste neviděl, že vám ještě nastupují lidé, neviděl jste, že vám uvnitř leží člověk, sražený dveřmi a že se snažím rovněž nastoupit?“ Kamera uvnitř, kamera zvenčí... „No to jsem teda neviděl!“ odmítl posměšně. „No jestli jste to fakt neviděl, tak si vystupte a nejezděte, nebo budete vrahem.“ Myslela jsem to vážně. Nevidí, neslyší, a ještě je arogantní. Ten někoho zabije. Muž si stoupl a výhrůžně pravil : „No to snad ne?“ Byl to ten vzácný případ, kdy byl větší než já a očividně nebyl v pohodě. „Víte co? Já vás bít nebudu, protože jste slabší než já, takže sedněte, jeďte a polepšete se,“ vypadlo ze mne k mému úžasu, mávla jsem rukou a hrdě jsme se vydala ke Kauflandu. Dalo mi dost práce se neotočit.
Na zpáteční cestě jsem už zdálky vyhlížela, kdo řídí. Vsugerovala jsem si, že než jsme nakoupili, „náš“ řidič to otočil a my se s ním opět setkáme. Byla to blbost, samozřejmě, přijel normální řidič a normálně jsme dojeli domů.
P.S.: Obdivuju všechny řidiče MHD, nedělala bych tuto práci ani za prase. Dovedu leccos pochopit. Ale tenhle pán se mému chápání vymyká...
Ivana Dianová
Pedofilní násilník v tramvaji č. 6
Seděly jsme s mými dcerkami v cukrárně, když starší zazvonil mobil. Volala jí s pláčem silně rozrušená kamarádka z kroužku.
Ivana Dianová
Město světle hnědých psů a divoké řeky
Nebo město se starou lipovou alejí. Kamenné baráčky s podloubím na náměstí i bez podloubí všude okolo.
Ivana Dianová
Ti flákači v bílém...
Je neděle. Tahle fronta je nekonečná, řekla bych, ale mám tu výsadu, že ji nemusím stát, ale mohu ji ležet se zavřenýma očima na vysokém vozíku.
Ivana Dianová
Nemocnice na kraji města
Stojím ve své bleděmodré noční košili za dveřmi a snažím se prolisovat boltec škvírou mezi dřevem a kovovými futry, aby mi neuniklo ani slovo.
Ivana Dianová
Miluji je. Jsou moji. Chci jim všechno vynahradit, děl otec- tyran- u soudu...
Viděli jste někdy nedonošená miminka? Už běžné novorozeně je tak malinké, že se na ně člověk pomalu bojí sáhnout, natož nedonošeňátko. Je tak křehké a bezmocné, že se vám nad ním tají dech.
|Další články autora
Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku
Seriál Bylo jí jen třiadvacet let, když napsala dopis na rozloučenou a vrhla se z vyhlídkové plošiny...
Inferno v Hongkongu. Ve věžácích zemřelo nejméně 83 lidí, na dvě stě pohřešují
Počet obětí požáru obytného komplexu v Hongkongu vzrostl na 83. Ošetřeno bylo 76 zraněných, včetně...
Zemřela herečka Jorga Kotrbová, filmové Zlatovlásce bylo 78 let
Zemřela herečka a dabérka Jorga Kotrbová. Diváci si ji pamatují jako Zlatovlásku ze stejnojmenné...
Padlý král a jeho „ropucha“. Krutý portrét zničil legendu o lásce Eduarda a Wallis
Seriál Vzdal se trůnu, aby mohl zůstat se ženou, kterou miloval. Může být něco romantičtějšího než příběh...
Móda ze Slavíka: Řecká bohyně Hejdová, sexy Kerndlová a Toulová volající o pozornost
Český slavík 2025 zná své vítěze. Ceny si odnesli Ewa Farna, Václav Noid Bárta i Kabáti. Kdo si ale...
Policejní auto srazilo v Plzeňské ulici v Praze chodce, ten na místě zemřel
Policejní auto srazilo v pátek večer v Plzeňské ulici v Praze chodce. Navzdory poskytnuté první...
Trump zruší všechny Bidenovy exekutivní příkazy podepsané automatickým perem
Republikánský americký prezident Donald Trump napsal na své sociální síti, že ruší exekutivní...
Zabití člena Hizballáhu bude mít dohru. Hnutí se chce mstít
Hizballáh má právo pomstít smrt svého člena Hajsama Alího Tabatabáího, který zahynul v neděli při...
Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u několika tisíc letadel A320
Evropský výrobce letadel Airbus nařídil bezodkladnou úpravu softwaru u výrazného množství letadel...
Prodej rodinného domu v Roztokách u Jilemnice
Roztoky u Jilemnice, okres Semily
2 123 000 Kč
- Počet článků 660
- Celková karma 24,79
- Průměrná čtenost 2034x
...a také Danajka.
Psát mi můžete na:
ohlasynablogdanajka@seznam.cz
Miluju Ich formu a mám jen jeden život, takže... :-)