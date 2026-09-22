Ruský generál a ukrajinský nadporučík
Jak je to už dlouho, ...počítám, a vychází mi deset let. V naší školce bylo docela hodně malých Rusů a Ukrajinců. Většina z nich česky mluvila málo, nebo vůbec, a já, coby jedna z nejstarších učitelek, rozuměj ta, která měla ve škole ruštinu, jsem je dostala do třídy. Moje maturitní ruština je dost často zachránila, a ještě častěji pobavila, ale o tom teď nepíšu.
Všichni byli bystří a velmi ctižádostiví. A velmi, ach velmi energičtí, hemživí a hluční. Hodně na sobě lpěli, z čehož by se v dnešní době měli různí nejmenovaní vzít příklad. Když například jeden chyběl či dorazil do školky později, ostatní na něj netrpělivě čekali a moje uši donekonečna drásali starostlivými dotazy typu: „ Gdě Jáša?“ Myslela jsem, že mi vypadne mozek z hlavy, a tak jsem na asi stou otázku jedné holčině zhurta odpověděla: „Snědla jsem ho!“ Dáša se obrátila na kamarády a zaječela: „Aná jevó sjéla!“ Pak se rozhostilo ticho. Ruskojazyční na mě s hrůzou v očích hleděli, dokud jsem si nepoklepala na čelo a neobrátila oči v sloup. Pak se s úlevou zasmáli a já měla klid.
Jáša byl vůdčí typ, takže musel dostat funkci. Před odchodem na vycházku musel zkontrolovat, zda jsou uklizené hračky a připravená prostírání na stolcích. Bral svoje povinnosti tak vážně, že i s angínou odmítal ležet doma a dral se „ do práce.“ V mé třídě začínal jako prostý vojín a dotáhl to na nadporučíka. V životě bych ho nesnědla, ulehčoval mi život jako nikdo.
Páša byl jmenován na generála, a kdyby včas neodešel do školy, stal by se jistě generálem armádním. Tento jen taktak zvladatelný hrdý žák na hřišti dohlížel na to, aby děti včas dorazily k brance. Mrknul na hodiny na věži, vyhodnotil a ihned se pustil do práce jako skvělý ovčácký pes. Každému dítěti diskrétně zašuškal do ucha, že je už čas kmitat k bráně, a navíc musel šuškat česky, ač měl zábrany a dlouho mu to nešlo.
Na obou těchto pseudo zelených mozcích bylo nekrásnější jejich přesvědčení, že jakožto vojáci musí pomáhat ostatním, ochraňovat je být kamarádští k ostatním.
Občas je potkávám. Už mluví plynně česky a dodnes se kamarádí. Jejich ruští a ukrajinští rodiče a prarodiče také. Vzpomínáme na výložky se zeleného suchého zipu a zlatých knoflíků, které jsem jim tenkrát vyrobila, na společné hry a ostatní kamarády.
Dneska už bych si s nimi na vojáky nehrála...
Ivana Dianová
Medvědice aneb Nevěřte prodavačkám
Zelené šaty jsem si už dlouho nekoupila, a to tuhle barvu miluju! Materiál příjemný, moc příjemný, decentně jsem hladila rukáv a snila.
Ivana Dianová
Vysvědčení
Dcery spokojeně přinesly vysvědčení a já jsem je - rovněž spokojeně- přidala do zásuvky k těm předešlým. Samozřejmě jsem mírně zachrochtala blahem.
Ivana Dianová
Nosím polévku
Nosím polévku. Nosím ji v malém zeleném kastrůlku s pokličkou. Hlavně vývar. Silný vývar z předního hovězího s kostí. Nesmí chybět ani pěkný proužek morkové kosti a kus oháňky. Jinak by to nebylo ono.
Ivana Dianová
Edita
Dnes jsem ji opět potkala. Možná mě nepoznala, nevím, každopádně já jsem se k ní nehlásila. Jediné, co jsem pocítila, byla lítost. A bezmoc. I kdybych jí chtěla pomoci, netušila jsem, jak, tím spíš, že ona sama pomoct nechtěla...
Ivana Dianová
Cikánská Jizba s ohnivou Arankou, medvědi a další radosti. Hezky česky!
Co mě zaujalo, to jsem si vyfotila. Že to nejsou typické snímky, které si fotí všichni? No to bych prosila! Nefotím pohlednice, ale dojmy. Pocity. Moje! Schválně: uhádnete, kde jsme byli?
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