Pták? Nesáhla bych na něj ani za nic, ale...
Upřeně, skoro bez mrknutí, vás sledují a kdoví, co jim projíždí v jejich načechraných hlavách...
Na druhou stranu mne fascinují. Když je pozoruji z balkónu, jak se jen tak vrhnou ze střechy, chytnou ten správný vzdušný proud a s minimálním úsilím krouží údolím, obdivuji je a závidím jim. Miluji kosí hvízdání v keřích černého bezu na našem dvorku.
Lituji je, když v zimě pracně shání potravu. Dala jsem jim za okno krmítko, do něj ty nejlepší dobrotky. Máme dohodu: budou žrát brzy ráno, když spím, takže je neuvidím, jak se tam v tom šustivém peří hemží a cpou,a já jim budu pravidelně a hojně dosypávat. Dodržují to, tak jsem jim ještě uvázala na věšák balkónu pěkný kus hovězího loje. Sýkorky jsou nadšené, lůj je celý oklovaný, ale stále přitažlivý, a já mám hřejivý pocit z dobrého skutku.
Včera jsem si vleže četla, když jsem periferním viděním zahlédla za sklem balkónu něco velkého a tmavého. První, co mě napadlo, bylo, že to je soused nad námi, a to buď osobně, jako že ho konečně dohnala karma, když větral, nebo opět vymyslel něco pěkného, aby mě potěšil. Při bližším ohledání jsem však spatřila dvě statné straky, jak se svorně- křídlo v křídle- snaží odvázat lůj z věšáku! Jejich nasazení bylo obdivuhodné a spolupráce pak příkladná! Dělaly jsme, že se nevidíme, ale viděly jsme se, třesouce se strachy a hnusem. Nakonec se jim podařilo nikoli rozvázat špagát, ale vyvléknout flákotu z uzlu a odnést si dlabanec dolů na mladou borovici! Zřejmě ze mne byly na prášky, to napětí a přitom nemohly ani pípnout, chápejte, takže teď nepříčetně řvaly a na střídačku trhaly a polykaly svůj lup.
Vzpomněla jsem si na příhodu z léta na chatě. Seděla jsem na opalovadle na pláži, na rybníce hejno kachen a čírek, na můstku pak dvě „skoro domácí kachny“, bezmála mnou oblíbené. Jako zase: nedotkla bych se jich ani v rukavicích, natož abych se koupala ve stejné době jako ony, vlastně oni, protože jeden kus s tmavě zelenou hlavou, druhý celohnědý, ale prostě naše kachny. Prodrbávaly si pernatý kožich, vyháněly čmelíky, kálely na můstek, mrchy nečisté, a vypadaly, že neví o světě.
Mrkla jsem proti slunci, vteřina, dvě? Kouzlo! Kam moje oko dohlédlo, nebyla jediná kachna ani nic podobného! Kam se to všechno podělo? Na nebi se objevila tečka. Tečička. Byla větší a větší, až byla největší, až byla úplně velká, až byla U MNE, a nebyla to tečka, ale nějaký dravec! Sokol? Orel? Netuším, ale strašný šarkan v mých očích to byl, a... šustil jak blázen! Čuměli jsme na sebe a já jasně četla z jeho strašného ksichtu: „Tak jsem blbej, nebo co? Vidím kachny, hodně kachen, letím sem jak vůl, a není tu jediná!“
Zařval, zamával těmi šílenými plácačkami, šustivé rogallo, a vznesl se skoro z místa až k skoro k samému slunci, kde se proměnil v tečku, pak v tečičku,... A byl fuč!
V té samé vteřině byla hladina opět posetá kachnami. Ty naše ochočené si poklidně čistily peří, něco si kvákaly; nerozuměla jsem jim úplně přesně, ale jasně jsem zaslechla výrazy „přečůraly“ a „ ať se dá na vegetariánství, břídil“, a další uštěpačné poznámky podobného obsahu. Den, tak krásný a klidný, opět malebně pokračoval...
Moje krásně hebké nohy
Když do nemocnice, tak krásná. Nebo alespoň úhledná. Tak, to je to správné slovo! Krásné noční košile i župan. Když je čas a síla, tak kadeřnice. Když není, určitě čerstvě umýt vlasy.
Věděla jsem, že se jednou opět sejdeme...
Teď už jdu svěží trávou, pozoruhodně jasně zelenou, voní, ale nemám na ni alergii, klidně si mohu přivonět ke kterékoli květině a nerozkýchám se.
Povánoční kocovina
A je po Vánocích. Zmučené ženy, které mají vždy vše, jak se sluší a patří, konečně spočinuly. Zase jednou obstály...
Tramvaják katem
Tenhle blog věnuju řidiči jedenáctky, kterému jsme se na náměstí Bratří Synků dnes kolem 18. hodiny pokusili se synem nastoupit do vozu.
Pedofilní násilník v tramvaji č. 6
Seděly jsme s mými dcerkami v cukrárně, když starší zazvonil mobil. Volala jí s pláčem silně rozrušená kamarádka z kroužku.
