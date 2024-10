Pozdravuj pedofila!

Každý normální rodič zná všechny ty strachy o svoje děti. Aby se neztratily. Aby je nesrazilo auto. Aby jim někdo neublížil!

Moje představivost je tomto směru extrémně vyvinutá a občas se musím krotit, abych naše děti svými obavami nezatížila víc, než je jim zdrávo. Existují samozřejmě i rodiče, také milující, kteří dopřávají dětem mnohem více volnosti a rizika si tak nepřipouští. A pak jsou ovšem takoví, kteří nejenom že neřeší bezpečí svých potomků, ale ještě je sami nabízejí deviantním agresorům!

Pedofil David H. z Mostecka měl ohromné štěstí, že na dvě takové „matky“ na internetu narazil. Jedna z nich měla zhruba roční holčičku, druhá pak sedmiletou, postiženou Downovým syndromem, tudíž ani jedna neměla šanci o mučivém zneužívání říct nikomu dalšímu. Matky Františka a Pavlína nabídly své děti úchylovi s vidinou jeho lásky a společného života, který jim tento, mimochodem ženatý muž, otec vlastních dětí, nasliboval. Jistě sehrála roli i finanční odměna. Každopádně ženy daly zvrhlíkovi svoje dcerušky k dispozici, přičemž jedna z nich se do znásilňování rovněž aktivně zapojila.

David H. za své pedofilní „radovánky“ obdržel trest osm let, prostě klikař, obě matky pak shodně čtyři roky. Jestlipak se budou ve vězení dobře chovat? Jsem přesvědčená, že rozhodně, a tedy nebude jistě dlouho trvat, a maminky se zpět domůžou svých dětí a pedofil bez zábran opět rozhodí své sítě.

A zneužívané dívenky? Zdá se, že se vlastně tak moc nestalo, koneckonců- „tresty“ všech viníků tomu nasvědčují...

.

To třicetiletý tělocvikář M. V., působící na ZŠ v Chebu, také v zásadě neudělal nic tak strašného. Pouze souložil se svou čtrnáctiletou žákyní. Že si nebral ani ochranu je už jen maličkost a lze jenom doufat, že ji ničím nenakazil a naštěstí snad neoplodnil, stejně tak druhou dívenku stejného stáří, kterou si pozval k sobě domů, aby mu pomohla s úklidem, což se samozřejmě zvrtlo. Prostě měl vše pevně v rukou. V to asi věřil také soud, který vášnivému pedagogovi nadělil pouze čtrnáct měsíců s podmíněným odkladem na dva roky a rovněž také pětiletý zákaz práce s dětmi.

Jedna moje známá se mi před časem hořce podivila, jak dokážu být naivní při kontaktu s druhými. Jak jim věřím! Kolik dalších šancí jim jsem schopná dát! Tak musím říct, že kam se hrabu na dotyčného soudce! On si opravdu myslí, že ten muž v nejaktivnějším věku, pedofilní deviant, bude bez sexu? Že náhle začne vyhledávat dospělé ženy? Že si během pěti let natluče do hlavy, že se svěřenými dětmi se nesouloží? A až po pěti letech abstinence bude opět hledat práci s dětmi, a on bude, na to nepotřebuju vlastnit křišťálovou kouli, tak bude přikládat opis, nebo jen výpis z trestního rejstříku?

Já myslím, že bude stačit jenom ten výpis. A ten bude v pořádku...