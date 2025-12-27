Povánoční kocovina
Koledy, které nás ve všech obchodech drásaly, konečně umlkly. Na internetu se pomalu přestaly objevovat miliony receptů na ten nejpravější bramborový salát, rodinné fotografie naparáděných šťastných lidiček, kterak hodují a nadšeně rozbalují drahocenné dárky, a nahrazují je nabídky nevhodných dárků- výhodná koupě, popř. výměna za alkohol, ovoce, a tak. Nechybí ani fotky popelnic, naplněných a obložených nechtěných darů a odkazů, kam si pro ně běžet.
Hodně lidí opustilo přesvědčení, že byl dobrý nápad kvůli dárkům se zadlužit. Už ochladli a horečnatě začínají počítat, kolik jim hodí úroky bankovních i nebankovních půjček. Už tuší, že to přeťápli, ale zatím jen mlhavě trnou, že to nesplatí, a že bude zle. Ti, kvůli kterým si půjčky brali, to často ani neocení. Ten nový mobil, který rodiče krvavě zakoupili synovi, je stejně horší než ten jeho kamaráda, drahá značková mikina, po které ještě nedávno vzdychal, je hnusná, sorry, matko, a boty si vymění se spolužákem za kšiltovku s uznávaným logem. Děti byly z hromady dárků zmatené. Lítaly mezi nima, trhaly obaly a nacházely hračky, které vzápětí odhazovaly a hledaly další. Jsou to nevděční hajzlíci!
Lidé, kteří si po celý život na Boha ani nevzpomněli, a o Vánocích náhle nutně museli navštívit alespoň jeden kostel a ovšemže se přitom vyfotit, už opět žijí svým veskrze neznabožským způsoběm. O Bohu nadále neví prakticky nic a o jeho synovi ani to, že se nenarodil 24. prosince. Vesele oslavili Saturnálie, nutkavě navštívili své příbuzné a známé, které možná už na schodech dolů pomluvili, tak jako to činí po celý rok, ale patří se to a navíc nikdy nevíš...! Málem se servali kvůli názorům na válku,Vémolu a Fialu, jsou to blbci. Ničemu nerozumí.
Uff! Je po Vánocích... Je klid! No klid...Ale jo, pár jedinců, to zase nezvládlo. O dost sebevražd víc, hluboká deprese starých lidí, opuštěných ať už doma, nebo v různých zařízeních: vždyť o svátcích nemá nikdo zůstat sám!
Sloni v ZOO chroupají první odzdobené stromečky. je z nich doma ten bordel, že, do útulku se postupně vracejí zklamaná zvířata, vzduch je mrazivý.
A zase o Vánocích nesněžilo!
...a také Danajka.
