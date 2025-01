Pomohli byste jí?

Stará paní se třásla po celém těle. Její vyděšené oči těkaly nad rouškou sem a tam a prosily o pomoc.

Trochu se podobala její babičce. Ta ale byla obyčejná žena z vesnice, zatímco tahle kudrnatá stařenka byla lékařka v důchodu, jak se jí svěřila. I její manžel byl lékař. Bydlí spolu v Mnichově. Paní přijela na pohřeb své nejlepší kamarádce z mládí. Mluvila divně česky, asi německý přízvuk, ale rozumět jí bylo krásně. Na zpáteční cestě na nádraží ji někdo přepadl. Ještě teď ji bolí hlava! Ukradl jí obrovskou částku v euro, všechny karty i doklady a klíče! Policie ji vyslechla a mimo to jí zjistila, že z Hlavního nádraží jí jede přímý autobus až do Mnichova. Paní hodlá uprosit řidiče, aby ji vzal zadarmo, že mu to v Mnichově zaplatí. Pokud by ji nevzal, pojede stopem; mohla by jí paní prodavačka vypsat všechna města na trase Praha- Mnichov? To aby věděla, jak nasměrovat austop. A taky by poprosila o prášek na bolest a vodu. Děkuju moc!

Paní prodavačka Jarka měla dobré srdce! Svou babičku by také neposlala stopovat! Kromě prášku dala staré paní i peníze na autobus. „Ne, ne! Milá paní, to nikdy nepřijmu! To bych se propadla hanbou,“ pronášela osudem zkoušená paní se slzami v očích, zatímco si hbitě ukládala několik fialových bankovek do kapsy. Pak vnutila prodavačce ručně psanou kartičku s napsanou adresou a telefonním číslem, kterou měla ve druhé kapse bundy. V létě k nim paní Jarka s celou rodinou zajedou na dovolenou! Za to, že jí navrátila víru v dobrotu lidských srdcí! A nechala si napsat číslo účtu, hned jak dorazí, peníze jí vrátí!

Obě ženy se objaly. Lékařka se šťastnou úlevou zamířila k východu z nádražní haly, aby našla ono nástupiště spoje Praha- Mnichov, už aby byla doma, paní Jarka se spokojeně i dojatě vrátila do svého obchodu. Nečekaně navázané přátelství i vědomí dobrého skutku ji hřálo u srdce.

Hřálo ji to tak čtrnáct dní. Ne, netřásla se na to, aby jí přišly na účet peníze od staré lékařky. Ale přece jenom... Také by byla ráda zjistila, že v pořádku dojela. Probírala to se svými kamarádkami i kolegyněmi. Všechny jí shodně předpověděly, že o svých penězích ani o staré kudrnaté ženě už neuslyší. Skoro se s tím smířila.

Skoro. Přece není možné, aby to byla podvodnice. A nebo..., nebo to možné je a ona jak se říká naletěla?