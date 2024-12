Přiznávám to na rovinu a věřím, že je hodně lidí, kteří mne pochopí a podpoří. Doufám v to celým svým srdcem.

Silvestr je jediným dnem, kdy naše psice směly oficielně do ložnice- do postele. Ony sice po mém loži touží po celý rok, přičemž se jim zhusta zadaří přilehnout i mimo uvedený termín, ale Silvestr je tutovka. Nevím, jak to poznají, ale i kdyby nezazněla jediná petarda, všechny psice 31.12. libovolného roku odjakživa již od rána mlátí tlapou do dveří mého pokoje a dožadují se vstupu.

Všechny tři feny, které prošly mým životem a domovem, se smrtelně bály hlučné pyrotechniky. Vyvenčit je o silvestrovské noci i na Nový rok bylo vyloučeno. S postupem let se začaly tyto stupidní rány ozývat čím dál dříve. Letos se „střílelo“ už před Vánoci. Na Štědrý den obzvláště. Kdyby někdo věřil, že je to den narození Ježíška, musel by se děsit, že ubohé miminko dostane psotník.

Já miminko už nejsem, ale na psotník jsem zralá podnes. Hluk! Proč?! Kdo chce slyšet rány, nechť si zajede do nějaké válkou zmítané země! A kdo potřebuje barevné jiskření, ať si na chvíli zatlačí obě oči a barvičky se dostaví obratem. Proč se má slavit hlukem?

Včera na Folimance: odpolední procházka s čubkou, naštěstí na vodítku, náhle kolekce ran a výstřelů. Dobrmanice mi neutekla nikam pod auto, jako se to stalo jiným pejskařům na psí louce, ale málem mě sundala ze stráně, jak to s ní (i se mnou) škublo, moje rameno prakticky vytržené z pantů. Spousty vyděšených ptáků křižovaly sirně smrdutým vzduchem. Teď to chudáci ustáli, ještě bylo vidět. V noční tmě a rozespalosti to bude pro mnohé konečná. Labutě by mohly vyprávět!

Petice za zákaz prodeje a používání zábavní pyrotechniky. Vzhledem k tomu, že na svém obličejovníku sdílím nabídky útulků s potřebnými psy, tato petice se mi nabídla hned několikrát. Podepsala jsem ji zplna hrdla i srdce. Psáři a rozumní lidé všech zemí, spojte se!