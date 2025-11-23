Pedofilní násilník v tramvaji č. 6
Než jsme dojedly svoje chlebíčky s ruským vejcem, Martina na dceru vychrlila svůj čerstvý vpravdě otřesný zážitek. V tramvaji číslo 6 se na ni nalepil nějaký mladý chlápek. Nejprve ucítila dotyk na hýždích, pak na zádech a nakonec si ji silně přitiskl k tělu!
Martina křičela o pomoc, a že Marťa křičet umí, ale NIKDO NEZASÁHL! Muž ji se smíchem chlácholi, hladil, osahával po celém těle a nazýval svou dcerkou. Dívka vytáhla mobil, což mu kupodivu nijak nevadilo, a kromě telefonátu mamince onoho samozvaného otce vyfotila. Fotku nám poslala: mladý muž běžného zjevu, dalo by se říct.
Nakonec ji obestoupili nějací muži, oddělili ji od chlapa, takže se jí podařilo na I.P.Pavlova vystoupit, čekala tam už na ni i její matka. Úchyl zmizel v davu a zničená holčička konečně byla v bezpečí.
Nadskakovaly jsme s dcerkou vzteky a hrůzou. Hned volat policajty, radila jsem kategoricky. To maminka dívky odmítla. Stejně ho nechytnou, a navíc, co když budou mít oplétačky z toho, že ho Martinka vyfotila? Nene, nechají to být!
Byly jsme z toho všechny zničené. Točily jsme se v kruhu úvah a otázek až do večera.
1. Tramvaj byla narvaná, jak už šestka od Karláku bývá, všude lidé, včetně žen. Nevšimli si a nepomohli, až ke konci ti muži, když viděli, že chlap nechce nechat holku vystoupit.
2. Maminka se rozhodla, jak se rozhodla. Uvažuju, co bych udělala já. Jako „stará škola“ bych okamžitě volala policii. Mám celoživotně zafixovaný vzorec NOUZE-POLICAJT-POMOC. Logicky bych nabídla tu fotku, všude okolo kamery, naděje na dopadení slušná. Nějaké nedovolené focení bych vůbec neřešila, jen kdyby to pomohlo dopadnout prasáka a zabránit dalšímu podobnému setkání s jiným dítětem. Změnilo se něco, aniž bych si všimla? Důvěra v policii, víra, že pomůže? Jsem snad naivní?
Poučte svoje děti, ať řvou jak šílené, klidně i sprostě, čím hůř, tím líp, kdyby se k nim někdo pokusil nevhodně přiblížit!
Prosím, všímejte si, co se kolem vás děje, a nabídněte pomoc, i kdybyste se spletli a byl to třeba jenom uječený fracan, nebo prostě omyl. Možná si naběhnete a čeká vás posměch,nebo sprďan. To přežijete, to dítě ale nemusí, pokud to bude fakt napadení úchylem!
Pořád na to musím myslet.
Co si o tom myslíte vy?
Ivana Dianová
Město světle hnědých psů a divoké řeky
Nebo město se starou lipovou alejí. Kamenné baráčky s podloubím na náměstí i bez podloubí všude okolo.
Ivana Dianová
Ti flákači v bílém...
Je neděle. Tahle fronta je nekonečná, řekla bych, ale mám tu výsadu, že ji nemusím stát, ale mohu ji ležet se zavřenýma očima na vysokém vozíku.
Ivana Dianová
Nemocnice na kraji města
Stojím ve své bleděmodré noční košili za dveřmi a snažím se prolisovat boltec škvírou mezi dřevem a kovovými futry, aby mi neuniklo ani slovo.
Ivana Dianová
Miluji je. Jsou moji. Chci jim všechno vynahradit, děl otec- tyran- u soudu...
Viděli jste někdy nedonošená miminka? Už běžné novorozeně je tak malinké, že se na ně člověk pomalu bojí sáhnout, natož nedonošeňátko. Je tak křehké a bezmocné, že se vám nad ním tají dech.
Ivana Dianová
Ukrajinky a Češka nakupují
Nebo bych to mohla nazvat „Vyčůranky a slaboška“ nakupují, či „S touto situací jsem si neporadila“.
|Další články autora
Král perverze stvořil hrdou nadsamici. Feministky ho nesnášely
Seriál Rafinovaný provokatér, nebo oplzlý šovinista se slabostí pro nacistickou estetiku? Snímky Helmuta...
Vítězka Zrádců Šáchová pózuje v latexu pro Playboy. I rozum může být sexy, říká
Hlavní hvězdou nového vydání magazínu Playboy je Nicole Šáchová – vítězka první řady show Zrádci....
Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině
Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem....
Uvnitř vlaku po čelní srážce. Hasiči ukázali záběry ze zásahu v RegioPanteru
U Zlivi na Českobudějovicku se ráno čelně srazily rychlík a osobní vlak. Při nehodě se zranilo...
To nebylo ani za Zemana. Pavel si přisuzuje roli, která mu nepřísluší, říká politolog
Premium Prezident Petr Pavel v pondělí uvedl, že pokud by Andrej Babiš nebyl schopen vyřešit svůj střet...
Velmi jsme se posunuli, chválil si Rubio. Zelenského těší, že Američané naslouchají
Sledujeme online Nedělní jednání zástupců USA a Ukrajiny v Ženevě o americkém plánu na ukončení války přineslo posun...
Osobní vlak Českých drah vykolejil na trati do Německa, projel návěstidlo
Osobní vlak Českých drah (ČD) v sobotu ráno vykolejil na přeshraniční železniční trati z Karlových...
Litevské letiště ohrozily balóny pašeráků, muselo uzavřít provoz
Litva uzavřela letiště v hlavním městě Vilniusu. Důvodem byly balony pašeráků, které se objevily na...
Zima, otročina a šikana. Velitele ukazují Černí baroni přesně, vzpomíná pétépák
Premium Brzy mu bude 96 let. Je jedním z posledních žijících „černých baronů“, tedy pétépáků, kteří...
Prodej vinného sklepa, obec Prušánky, část Dolní Nechory
Prušánky, okres Hodonín
4 515 000 Kč
- Počet článků 659
- Celková karma 21,76
- Průměrná čtenost 2033x
...a také Danajka.
Psát mi můžete na:
ohlasynablogdanajka@seznam.cz
Miluju Ich formu a mám jen jeden život, takže... :-)