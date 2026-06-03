Nosím polévku
Střídám hovězí vývar se slepičím. Znám takové prima řeznictví. Maso kapku dražší, ale nedá se srovnat s masem ze supermarketu. Někdy dám do polévky domácí nudle, jindy vaječné mini knedlíčky. Potrpím si na zeleninu z Farmářského trhu, včetně svěžích voňavých bylinek. Je to pak dobrota.
Dělám i jiné polévky, ale vývary především. Dodávají sílu. Však si dávám záležet, aby i ony samy byly pořádně silné!
Nosím kastrůlek svojí tetě. Někdy mě zastoupí syn, jindy dcera. To když já sama postrádám sílu, kterou mi žádná polévka na světě nedokáže dodat.
Tetě je skoro devadesát. Roky jí ne ubraly, ale sebraly zdraví. Moc jí toho nenechaly. Orvaly ji na těle i na duchu.
„Když tě vidím s tím kastrůlkem, chce se mi zvracet,“ kolikrát jsem to už od ní slyšela? A kolikrát jsem dostala doporučení, kam si tu polévku strčit? Čekám pak na chodbě a za dveřmi spokojeně naslouchám hbitému, až dravému rytmu lžíce, cvakající o kastrůlek. Ani si to nepřelila na talíř, což mi nevadí; hlavně že to snědla!
Vařím i nosívám i jiná jídla, ale polévku vždycky. Věřím její síle- a nemusí se kousat.
„Celý život jsem tě pozorovala a nic neříkala. Ale myslela jsem si svoje, to mi věř! A mlčet už nebudu! Zavolám na policajty/ sociálku/ doktorům. Aby věděli co jsi zač! A konečně jednali!
Dneska zelňačka. Ty klobásy jsou fakt neskutečně dobré. Trochu pikantní, ale k tomu zelí dokonalé. Nakrájela jsem tam i kousky uzené krkovice: famózní!
Rakovinu dostanou jen špatní lidé, to se ví už dávno. Ale ty stejně jenom simuluješ. Vymlouváš se! Tvoje sestra má zarostlý nehet- to je teprve bolest! Ani nemohla jet s mužem do krámu mi nakoupit! To ty si tady poletuješ, nic tě netrápí! No, svině mají vždycky štěstí!
Na zítra udělám rajskou. Ta není ani tak na sílu, jako na osvěžení. Dostala jsem pěkně zralá rajčátka. Ještě nevím, jestli tam dám jenom rýži, nebo mozzarelu a ty maličké nočky s bazalkou. Uvidíme.
Už teď cítím tu vůni. A s ní přicházejí vzpomínky: je mi tak dvanáct, třináct, teta mě na chatě učí dělat plněné papriky. Odtrhávám stopky z malých tmavě rudých rajčat. Jedna z nich spadne na podlahu. Obě ucukneme, protože stopka s lístkem vypadá jako pavouk, a pak propukneme v úlevný smích.
Strč si tu polívku někam. Stejně ji vyleju do hajzlu, co myslíš, ty zachránkyně toulavých psů. A cvakání lžíce o plech. Teta měří metr osmdesát a nemá ani šedesát kilo. Zkusím jí přinést jahodové knedlíky. Navrch prsknu zakysanou smetanu. Tomu nemůže odolat.
Jdu poprvé do školy v nových dřevákách. Jsou bílé a trochu větší. Musíš hodně jíst, aby ti vyrostla noha, směje se teta. Nechala mi je poslat ze Švédska, má tam kamarádku. Dřevce jsou boží, senzačně klapou a všechny holky mi závidí stejně hlasitě, jako mi předtím dávaly najevo, že bez těchto módních nazouváků jsem občan druhé, možná třetí kategorie. Vzala jsem si je i do galerie, kam s tetou často chodím. Musela jsem jít opatrně, na tamější dlažbě to znělo, jako by se tam procházel kůň.
Knedlíky se povedly. Trochu jsem se bála, zda ty velké jahody přesvědčím, aby během vaření zůstaly v tvarohovém těstě, ale zbytečně. Sedím v maličké kuchyňce a raduju se, jak tetě chutná. A to předtím slupla gulášovku! Ty jsi kuchařka po mámě, vzpomíná dojatě a dělá nám kafe. Já jsem někdy tak nepříjemná, a pak mě to mrzí, dodává úplně normálním tónem, jako by mě zase připravovala na zkoušky z dějin umění. To mě vždycky protáhla po Praze, její výklad byl výmluvnější než knihy, které mi půjčovala a kupovala.
Vařím kulajdu. Ještě mám sušené houby z chaty. To byla úrodička! Klouzky vždycky každé jídlo krásně ovoní, a tohle právě byly klouzky, co nám rostou na pláži. Stáhla jsem je z lepkavé kůže a usušila. Tahle polévka je tutovka. Milovala ji moje máma. A zbožňuje ji i teta. Nadarmo nejsou sestry! Vypnu plotýnku a po chvíli tam přidám jemně nakrájený kopr...
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