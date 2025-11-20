Město světle hnědých psů a divoké řeky
Tohle vpravdě pohádkové městečko ve východních Čechách jsme si tentokrát vybrali pro relaxační víkend ve dvou- náš víceméně pravidelný rituál.
Dneska jsem příjemce, což znamená, že místo, ubytování i program vybral partner, jinými slovy nemusela jsem hnout ni prstem a dostanu vše na podnose až pod nos.
Ty kouzelné domečky a chaloupky! Ihned bych si vybrala! Některé jsou dokonce prázdné; opuštěné? Prozkoumávám náměstí a v duchu porovnávám s večerníčkem: kudy že to tehdy uháněl Rumcajs zachránit Manku? Jsem tímhle městem nadšená. Klid a mír.
Během procházky potkáváme několik psích salónů, ale překvapivě žádného psa!
Jsem spokojená s hotelem. Vyhřátý pokoj s obrovskou bílou a bíle povlečenou postelí. Prima snídaně. Jsme tu trochu za prdlouše, protože k obědu i večeři si dáváme pokaždé pečené kachní ňadro, měkké a hebké jako žužu se zelím a knedlíky.
Jako obzvláštní potěšení specielně pro mne nás poslední odpoledne čeká návštěva zdejšího Aquacentra. Můj na vodu silně lechtivý parťák okamžitě zalehne do teplé vířivky, zatímco já se hrnu do bazénu- vyplavat všechny ty bramborové knedlíky i kachny s propečenou kůžičkou, o jablečném džusu nemluvě.
Pak si všimnu mojí oblíbené atrakce, takzvané divoké řeky. V dnešním dni radostí si ji nehodlám nechat ujít. Nechám se vtáhnout do děje, rozuměj do silného proudu vody, která unáší plavce kupředu, stále dokola, a je to prima zábava. S nejprve úžasem, později s hrůzou zjišťuji, že buďto jsem v poslední době prudce zestárla, nebo zeslábla, a nebo je zdejší divoká řeka mnohem dravější než ta na Šutce, kam chodím s dcerkami, a zatím jsem se neutopila.
No, koukám, že všeho do času! Vířím stále dokola, ač už dávno nechci. Kolem mě dovádějí děti. Mám metr osmdesát a považuji se za dobrou plavkyni. Teď ale začínám připouštět, že se tu možná v hloubce metr dvacet utopím. Chvíli se udržím, pak mi ujedou nohy, ty se vymrští do vzduchu a s hubou pod vodou se opakovaně vydávám na další nedobrovolné kolečko. Dva plavčíci si poklidně povídají a pozorují, jak si tam užíváme. Vypadám asi jako nějaká veselá dovádivá babička, která má všechno na háku, nebo má prostě žábry. No ty bláho!
Při dalším pokusu vystoupit se u východu objeví puberťák. Ponížím se: „Já už chci ven a nejde mi to,“ vykřiknu. Kluk se směje. „ Što? Ja nepanimáju!“ Rus! Chci mu tedy odpovědět rusky, ať mě vytáhne, když už to nepochopil sám, ale jediné, co si z ruštiny vybavím, je uborka urožája a selskochozvjastennyj kooperativ, což mě vyděsí.
Nakonec se kupodivu neutopím. Vylezu z vody a rozklepaná jak chrt a s nejméně litrem vody v břiše se zničeně a poníženě došourám do vířivky. „Jak sis to užila,“ usmívá se přejícně můj parťák. „Ty si tady očumuješ ženský a já se málem utopila!“ vynadám mu nelogicky. Jenom vykulí oči. Nakonec se oba v mírumilovné teplé vodě shodneme, že potřebujeme další kachní maso a hodně bílého zelí. Ta představa nás usmíří.
Cestou do hotelu potkáváme spoustu psů. Všichni jsou světle hnědí, což si ověřím nahlas, protože se leknu, že mám něco s mozkem, jak jsem tam chvílemi byla bez kyslíku. Fakt jsou světle hnědí. „Oni předtím všichni byli v těch psích salónech na přelivu, proto jsme prve žádné nepotkali,“ děl nevzrušeně přítel.
Určitě se sem brzy vrátíme.
Až bude kvést lipová alej.
Sjedeme se kachním masem.
Já budu posilovat a pokořím divokou řeku.
A hlavně musíme zjistit, jak je to s těmi světle hnědými psy!
Ivana Dianová
Ti flákači v bílém...
Je neděle. Tahle fronta je nekonečná, řekla bych, ale mám tu výsadu, že ji nemusím stát, ale mohu ji ležet se zavřenýma očima na vysokém vozíku.
Ivana Dianová
Nemocnice na kraji města
Stojím ve své bleděmodré noční košili za dveřmi a snažím se prolisovat boltec škvírou mezi dřevem a kovovými futry, aby mi neuniklo ani slovo.
Ivana Dianová
Miluji je. Jsou moji. Chci jim všechno vynahradit, děl otec- tyran- u soudu...
Viděli jste někdy nedonošená miminka? Už běžné novorozeně je tak malinké, že se na ně člověk pomalu bojí sáhnout, natož nedonošeňátko. Je tak křehké a bezmocné, že se vám nad ním tají dech.
Ivana Dianová
Ukrajinky a Češka nakupují
Nebo bych to mohla nazvat „Vyčůranky a slaboška“ nakupují, či „S touto situací jsem si neporadila“.
Ivana Dianová
Irina Pavlovna stále vaří rýži se vejcem
„Cože, mami, to zase máme jenom rýži se vejcem?“ zvolala nenávistně Novak Jan Praha, a odstrčila talíř.
