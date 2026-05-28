Cikánská Jizba s ohnivou Arankou, medvědi a další radosti. Hezky česky!
Foto: Dian
Hned dva mosty najednou...
Foto: Dian
Načuhuje, divizna, kamkoli se hneme, všude nás vidí!
Foto: Dian
To je krása, co!
Foto: Dian
Tak na tuhle hospodu jsme se všichni moc těšili. Nejenom na typické romské jídlo, i když i to bylo zajímavé. Goja jsme sice nedostali, ale halušky s uzeným a zelím ano, a já jsem se luxusně nacpala jídlem podle ohnivé Aranky! A to nejdůležitější: živá cikánská muzika! Fantazie! Čekala jsem, kdy starší dcerka požádá romského houslistu o jeho nástroj a zapojí se; sama jsem toho nebyla daleka... P.S.: Ihned po příjezdu domů jsem se s Nandou vrhly k houslím a klavíru. Během několika minut už jsme hrály krásnou píseň Růžička!
Foto: Dian
A to je můj člověk! Nažral se do sytosti, stejně jako jeho parťák, s nímž žije v útulné dvougarsonce před hradem, a zalehl k jarnímu spánku. Že na něj všichni civí a fotí si ho? Důležité je umět se povznést!
Foto: Dian
V předsíni jisté restaurace je tento tajemný vchod. Permoníci? Zvířátka? Kdopak tam asi chodí na zdejší dobroty?
Foto: Dian
Původní dlažba v předsíni restaurace. Nemohla jsem odolat, abych si ji nevyfotila. Nejradši bych si na ni sáhla!
Foto: Dian
V jedné starobylé uličce v centru města jsem objevila kouzelný krámek jako z pohádky. Na štítě měl napsáno HEZKY ČESKY a to mě zahřálo u srdce. Na stojanech vedle vchodu visely opravdické modely. Šaty, haleny, klobouky... Něco úplně jiného, než nabízí běžné obchody. Ihned jsem vnikla dovnitř a ocitla jsem se v jiném světě.
Přivítala nás dáma, asi taky byla z nějaké pohádky, možná víla? Povídalo se s ní báječně! Smutně i fascinovaně jsem prohlížela nádherné klobouky. Když mně žádný klobouk nesedí, fňukala jsem, a postěžovala si, jak mi její kolegyně v jiném zdejším obchodě dnes ráno řekla, že mám velkou hlavu! Paní vášnivě spráskla ruce nevolí a příští hodinu jsem zkoušela klobouky. Víla mně především pogratulovala k mé velké kulaté hlavě: kolik moudrosti a skvostných nápadů se do ní vejde! A na takovouhle hlavu patří ten nekrásnější klobouk! A taky že jsem si jeden koupila a ještě jsem k němu přihodila fascinátor v blond odstínech!
Byla to vpravdě léčivá lázeň, byl to kouzelný čas, užily jsme si to všechny tři- mladší dcerka Vivi, já i paní Jaruška, majitelka tohoto skvostného krámku, výtvarnice, herečka a dobrá duše tohoto města.
Loučíme se neradi, ale víme, že ne nadlouho. Jistě se sem brzy vrátíme. Kousek z nás tu ale možná už navždy zůstává: malá růžovo- stříbrná náušnička naší Vivi. Ztratila ji poslední večer před odjezdem. Možná že leží v nějaké spáře dlažby a stane se součástí tohoto kouzelného městečka. Třeba ji příště najdeme? Nebo ji našel nějaký turista a odvezl si ji domů, do daleké země jako suvenýr, a když vzpomíná, drží ji v dlani a usmívá se...
Ivana Dianová
Kytka a zase ta tramvaj
Během života jsem dostala spoustu kytek. Bylo jich opravdu hodně, přesto si je pamatuju. Možná ne úplně všechny, ale na tu dnešní určitě nikdy nezapomenu.
Ivana Dianová
MacDonald's a jeho toalety. Platit? Zdarma?
Do Mekáče na hambáče a pak rychle domů se vyčůrat...Takhle bych mohla uvést svůj nedávný zážitek....
Ivana Dianová
Roztomilý revizor
Revizoři mě většinou ignorují. Nevím, jestli vypadám na sedmdesát, tudíž s nárokem na bezplatnou jízdu MHD, nebo tak počestně, že by ve mně černého pasažéra nikdo nehledal, těžko říct.
Ivana Dianová
Sháníte bydlení?
Je libo dvanáctimetrový pokoj ve sdíleném bytě za 10 tisíc? Nebo snad suterénní místnost s maličkým okýnkem hned pod stropem?
Ivana Dianová
Pták? Nesáhla bych na něj ani za nic, ale...
Mám k ptákům nejednoznačný vztah. Jsou divní, to mi nikdo nevymluví! Esteticky jsou pro mne skoro nepřijatelní. To peří...Šustivé, nechutné! Ty trhavé pohyby krkem!
...a také Danajka.
Psát mi můžete na:
ohlasynablogdanajka@seznam.cz
Miluju Ich formu a mám jen jeden život, takže... :-)