Chtěla bych mít penis

Už dlouho si to přeju a mám přesnou představu, jak by měl vypadat, co by měl umět, a co všechno bych s ním dělala.

V mých představách jde o dobře rostlý statný úd, dlouhý a silný, aby si na něj nikdo jen tak nedovolil, ale s jemnými žilkami a hebkou, citlivou hlavičkou. Ta penisí hlava je důležitá, neb po celý život slýchávám, že mnozí muži jí často myslí, na následky nehledíc. (Promiň, miláčku, tebe se to netýká.) Občas mám svoji vlastní hlavu plnou až k bolesti, a myšlenky se mi v ní melou jak v mixéru. Takže bych některé z nich poslala výtahem do přízemí a uvolnila si kapacitu v patře. ( Odloučené pracoviště.) Moje nyní dvě hlavy by si rozdělily práci, a já bych oslňovala rychlostí řešení probémů bez Ibalginu. Zajímá mě i praktická stránka věci, třeba jak bych spící penis narolovala pod oblečení, a jak nespíci totéž. Jestlipak se třese, když člověk dobíhá tramvaj, jako ženské prsy? Už mám vybraný specielní šampón, (peeling, tužidlo ani lak ne) kterým bych ho hýčkala. Měla bych ho moc ráda: hladila bych ho, mazlila do umačkání jako ňuchňací štěně, a spal by samozřejmě se mnou! Chtěla bych zažít tu tryskající rozkoš i láskyplnou něžnou rozkoš další osoby, způsobenou právě jím- mým penisem. Myslím, že bychom si to všichni moc užili! Ale, hlavně, nutně potřebuji tento dlouhý a šikovný úd na ... čůrání! Mám totiž dlouhodobě zablokovanou páteř v oblasti kříže, a sednout si na WC či dokonce dřepnout si někde v přírodě za účelem vymočení se je pro mě trýznivě nereálné...