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Chodili jste do tanečních?

Ivana Dianová
Chodila jsem dvakrát: k mistru Dušanu Konečnému na Žofín, a do Kulturního domu na Smíchově, kde učil Josef Chrastil se svou paní.

Taneční na Žofíně byl vedeny v slavnostním duchu, jak už samo nádherné místo konání vyžadovalo. Tančívala tu sama Božena Němcová a její známí a přátelé! Při zápisu bylo tenkrát nutno vystát doslova několikahodinové fronty, tak byl Žofín žádaný! Pan Konečný byl okouzlující taneční mistr, který nás nejenom naučil tancovat, ale vetknul nám do mysli spoustu dobrých rad a ponaučení stran společenského chování, které mám dosud v paměti.

U manželů Chrastilových byly taneční poněkud civilnější, pro mne však měly velké kouzlo – tamějšího asistenta a výborného tanečníka, který mě drezuroval jak koně ještě několik let po ukončení kursů, a každý ples široko daleko byl náš. Pikantní zmínkou může být fakt, že jsem se za něj tenkrát málem provdala, čehož nelituju, ale čeho lituju, tak toho, že po něm už žádný další tanečník do mého života nepřišel.

Můj ex- manžel byl schopen ledasčeho, ale tance fakt ne. Přesto měl tu nebetyčnou drzost mi před svatbou tvrdit, že taneční absolvoval, a dokonce tancoval na několika tanečních zábavách u nich v obci, čímž mne uvedl v omyl! Jeho maminka příležitostně vzpomínala na absolutní nechuť, zjevně patologickou, kdykoli mělo dojít k tanci, a syn byl u toho. Nejdřív jsem myslela, že je skromná, ale bohužel se ukázalo, že je pravdomluvná. Muže jsem hned zkraje vyzkoušela a zjistila, že pokud nechci zbytek života strávit s nohama v sádře a v ortézách, nesmím na tanec ani zavést řeč. Jeho taneční pohyby byly jak z hororu a já definitivně pochopila, že jsem nalítla.

Další muž v pořadí mi rovněž sliboval, jak budeme vymetat plesy. Ach! Tanec, má láska, má vášeň, moje všecko! Konečně jsem se dočkala! (Nesmím tu nahlas napsat, co jsme leda tak vymetali.) I zde proběhl test v obýváku: bude s ním na parketě něco, nebo ne? Vlastně ani nevím, jak test dopadl. Vždycky se to nějak zvrtlo. Tento pán byl v tanečním objetí tělo na tělo totiž extrémně a zcela nezvladatelně vzrušivý. Jestliže v jedné minutě vlnil blues, ve druhé už pravidelně souložil, takže jsem jen těžko mohla hodnotit jeho taneční um; a takhle to dopadlo vždycky. Přísahal mi posléze pokaždé, že se mnou bude chodit do kursů pro dospělé, ale to jsem s výkřikem hrůzy odmítla: nenechám se zavřít!

Chtěla jsem své starší dcerce ukázat pár tanečních fíglů a figur. Do tanečních jde až za rok, ale trocha průpravy a cviku se vždycky hodí. Nejdřív postoj! Na tom hodně záleží! Zcela zásadně! Narovnala jsem se a pokojem se ozvala série praskavých lupavých zvuků- moje záda. „To jsou rachejtle?“ Vivi k nám přiběhla z kuchyně a vrhla se k oknu. „To jsou obratle. Moje,“ zklamala jsem ji. Zvedla jsem ruce a v imaginárním objetí jsem předvedla walz. Okamžitě mě zaplavil ten vznášivý sladký pocit, na který se nedá zapomenout. To absolutní štěstí a chuť do života. Celý život na něj čekám! Vivi i Nanda napjatě pozorovaly svou jindy důstojnou (rozuměj ztuhlou) matku, kterak zakloněná krouží bytem jako orel mořský, a radostí jí září oči. Cvakání kloubů neustávalo, bolelo to jak blázen, a po chvilce došel kyslík. Škoda. Už je asi po sezóně. Dlouho jsem čekala. Chyba. Moje. No.

Příští taneční sezónu každopádně zasednu u stolu pro gardedámy. Už mám vybrané šaty. Nevím, jestli budu tancovat, nebo jenom sledovat dceru a ostatní tančící. Možná budu tančit jenom očima. Snad i tak zažiju ten unášející pocit štěstí. Snad...

Autor: Ivana Dianová | pondělí 9.11.2026 0:43 | karma článku: 0 | přečteno: 24x
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Ivana Dianová

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Učitelka MŠ, matka, muzikantka, autorka knih "30% pro život" a  "Dokonalá rozkoš",
...a také Danajka. 
Psát mi můžete na: 
ohlasynablogdanajka@seznam.cz            
Miluju Ich formu a mám jen jeden život, takže... :-)

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