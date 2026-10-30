Řekni mi, co jíš, a já ti řeknu, jak funguje tvůj mozek
Při tlumočení jsou tyhle tři věci zásadní. Chci tlumočit ještě dalších deset, ale třeba i dvacet, třicet let. Proto mě zajímá, co se děje v mém mozku a jakou roli v tom hraje jídlo. A právě propojení mezi tím, co máme na talíři, a tím, co se odehrává v naší hlavě, je fascinující.
Simultánní tlumočení je specifická a náročná práce. Poslouchám řečníka, snažím se porozumět jeho myšlenkám, hledám správné výrazy v dalším jazyce a téměř současně mluvím. Přitom musím udržet pozornost, pamatovat si souvislosti a pohotově reagovat. A to, i když řečník zrychlí, změní téma nebo použije nečekaný obrat. Obzvláště náročnou kapitolou tlumočení je převedení vtipu tak, aby z něho něco měl i příjemce mého tlumočení a aby se pokud možno zasmál. Co dá tlumočníkovi také zabrat jsou kulturně specifické záležitosti, odkazy na knížky, filmy, písničky nebo nedej bože biblické citace.
Je mi jasné, že můj mozek, který při takové práci nemá příliš prostoru na přestávku, potřebuje péči. A právě proto mě stále víc zajímá, jak o něj pečovat, aby mi fungoval i v budoucnu. A vím, že jednou z oblastí, kterou můžu ovlivnit, je jídlo. Protože mozek při tlumočení potřebuje víc než jen slovní zásobu. Nestačí znát tisíce slov. Musím informace rychle zpracovat, oddělit podstatné od nepodstatného, udržet si v hlavě začátek věty, zatímco už formuluji její konec, a současně sledovat, kam řečník směřuje.
Co je důležité k dobrému tlumočnickému výkonu? Kromě jazykové vybavenosti, přípravy a řemeslných tlumočnických zkušeností je to také stav, ve kterém na tlumočení přijdu. Jsem odpočatá? Dokážu se soustředit? Nejsem unavená? Nekručí mi v břiše hlady? A co když o těchto schopnostech nerozhodují jen krátkodobé situace, jako kolik jsem toho dnešní noc naspala nebo kolik kávy jsem vypila, ale také to, jak dlouhodobě jím?
Protože střevo a mozek spolu komunikují. A vyplatí se naslouchat. Nejenom tlumočníkům. Vědci stále intenzivněji zkoumají propojení mozku a trávicího systému. Střevo a mozek spolu komunikují prostřednictvím nervových drah, hormonů i látek vytvářených střevním společenstvím mikroorganismů, které žijí v našem trávicím traktu. Pozornost širší veřejnosti mimo vědecké kruhy vzbudily především informace o moderních látkách na hubnutí působící prostřednictvím receptorů GLP-1.Ty napodobují účinky přirozeného hormonu, který se podílí na regulaci hladiny cukru v krvi, chuti k jídlu a pocitu sytosti. Jeho receptory se nacházejí také v mozku. A mozek není izolovaný počítač, který funguje nezávisle na zbytku těla. Jeho činnost souvisí s celkovým stavem organismu. A přestože věda zatím neumí jednoduše říct, která konkrétní potravina nám zajistí lepší paměť, dá se předpokládat, že zdraví mozku stojí za dlouhodobou pozornost.
Alespoň tím, že budeme jíst v rozumné míře rozumná jídla, na která se během jídla soustředíme. Pokud vám je dvacet, třicet let, možná se jenom usmějete. Pokud je vám víc, možná se nad tím už zamyslíte. Pokud před sebou mám náročné tlumočení a čeká mě několik hodin intenzivního soustředění, řídím se tím. Nechci tvrdit, že konkrétní oběd automaticky rozhodne o kvalitě tlumočení. Výkon ovlivňuje spánek, stres, příprava, zkušenosti i celá řada dalších faktorů. Výzkumy však naznačují, že dlouhodobý jídelníček založený na fast foodu z vysoce průmyslově zpracovaných potravinách může souviset s horšími výsledky v některých oblastech kognitivních funkcí, včetně paměti.
Téma jídla mě tedy nezajímá jen z hlediska tělesné hmotnosti. Nejde mi jen o to, co ukazuje váha, ale také o to, jak se budu cítit a fungovat za několik let. Když totiž sedím v tlumočnické kabině, potřebuji, aby mi hlava sloužila. A ideálně nejen dnes. Příprava na konferenční tlumočení často znamená hodiny práce s prezentacemi, odbornými texty, terminologií a poznámkami. Proto se snažím připomínat si, že přestávka na jídlo není ztracený čas.
A jak to je po samotném tlumočení? Po několika hodinách můžu být unavená nejen fyzicky, ale i mentálně natolik, že jako nejjednodušší a nejrychlejší cesta k doplnění energie je „něco fritovaného se silnou vrstvou mléčné čokolády“ (citace: „Kouzelná víla ve třetím díle Shreka“). Mozek si totiž dokáže spojovat jídlo s emocemi, situacemi a pocitem odměny. Pokud si opakovaně dopřáváme sladkost po náročném pracovním dni, může se z ní stát automatická reakce na únavu či stres, i když ve skutečnosti nemáme hlad. Proto je důležité hledat způsoby, jak regenerovat, které nestojí na konzumaci velké čokoládové bonboniéry po výkonu.
Nemám žádný zázračný recept na věčnou mentální svěžest. Myslím, že mi nic nezaručí, aby mi paměť sloužila bez omezení až do vysokého věku. Snažím se ale ovlivňovat věci, které podporují celkové zdraví: dostatek spánku, pravidelný pohyb, rozumné stravování, regeneraci a neustálé používání mozku. K tomu patří právě moje práce, kterou mám tak ráda, protože při tlumočení se stále učím, připravuji se na nová témata a pohybuji se stále v nových situacích mezi novými lidmi v novém prostředí.
Až si příště sednete k jídlu, zkuste si připomenout, že jídlem nepečujete jen o svoji vnější tělesnou stránku. Pečujete také o nástroj, bez kterého můžeme jen těžko žít. O svůj mozek.
Diana Kutilová
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