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Frankfurtský knižní veletrh 2026 - knihy mají ve společnosti svoje nezastupitelné místo

Diana Kutilová
Frankfurtský knižní veletrh propojuje literární svět z celého světa. Mezi tisíci knihami a významnými autory jsem si uvědomila, že jako autorka, jejíž knihy četlo jen pár tisíc čtenářů, nic neznamenám.

Frankfurtský knižní veletrh, považovaný za největší a jednu z nejvýznamnějších mezinárodních událostí světového knižního průmyslu, každoročně propojuje autory, nakladatele, literární agenty, překladatele a čtenáře z celého světa. A tak jsem si tam mezi tisíci knihami a významnými autory z celého světa ještě více uvědomila, že jako autorka knížek, které přečetlo jen pár tisíc čtenářů, nic neznamenám.

Na Frankfurtský knižní veletrh jsem ale nepřijela jako autorka, ale jako tlumočnice. A tam je váha tlumočnické profese stejně tak důležitá jako váha bojovníků předtím, než vstoupí do zápasnického ringu.

Na knižním veletrhu světového významu se totiž nepotkávají jen autoři a jejich knižní příběhy, ale také jazyky. A tam je naštěstí stále doménou lidí zprostředkovat je. V tomto případě tlumočnic. Chtěla bych za to poděkovat. Že to stále bez živých lidí nejde. Tlumočení neznamená jen správně převést slova z jednoho jazyka do druhého, ale také pochopit jejich význam, kontext a záměr člověka, který je vyslovuje. Je třeba přenést také její atmosféru, pocity, emoce a to, co zůstává ukryté mezi slovy.

Poeticky řečeno, když má člověk příběh, o který se chce podělit, nejlépe mu porozumí zase jenom člověk.

Když ale ponechám poetiku stranou, knižní veletrh je především obrovský byznys. Potenciál příběhu, především v jeho finančním smyslu rozpozná literární agent nebo nakladatelský dům. A přesto v diskuzi dvou úspěšných literárních agentů na pódiu zaznělo, že úspěch autora není v tom, kolik vydělá peněz.

A tak jsem si z Frankfurtu odvezla víc než jen pracovní zkušenosti. Také potvrzení toho, co už nějakou dobu vím z vlastní zkušenosti.

Jak skvělé je, dostávat zprávy a recenze od dětských i dospělých čtenářů, kteří píší, že se jim knihy líbí. A co víc. Taky že jim pomáhají. Tomu pocitu, když si něco takového přečtete, se nic nevyrovná.

Knihy mají sílu, protože pomáhají nahlédnout do života druhých. A porozumět příběhu, aniž bychom museli stejnou zkušenost prožít na vlastní kůži. James Baldwin, který lépe než většina ostatních chápal, co může kniha znamenat pro člověka, kterému nikdo jiný nevěří, to vyjádřil takto:

„Myslíte si, že vaše bolest a trápení jsou v dějinách světa něčím naprosto jedinečným. Pak ale začnete číst. Knihy mě naučily, že právě ty věci, které mě nejvíce trápily, byly zároveň tím, co mě spojovalo se všemi lidmi, kteří žijí nebo kdy žili.“

Nejsou to informace ani rady, ale náhlý pocit blízkosti s někým, kdo již dokázal překonat to, čím právě procházíme, je to, v čem čtení knih tolik pomáhá.

Autor: Diana Kutilová | čtvrtek 15.10.2026 11:15 | karma článku: 0 | přečteno: 7x
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Diana Kutilová

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Jako tlumočnice pomáhám překonávat jazykové bariéry.
Jako autorka knih vytvářím příběhy, které oslovují dětské i dospělé čtenáře.

www.sladkedeti.cz

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