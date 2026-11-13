Biblioterapie aneb když knihy léčí
Toto slovo je jen o málo starší než sto let. V roce 1916 v USA vyšel v časopise Atlantic Monthly článek nazvaný „Literární ordinace“ (A Literary Clinic). V příběhu v něm vystupuje knihovník jménem Bagster, který provozuje soukromou praxi a předepisuje knihy podobně, jako lékař předepisuje léky.
Kniha podle něj může působit jako povzbudivý prostředek, sedativum, dráždidlo nebo uspávací prostředek. Podstatné je, že na člověka nějak působí, a proto bychom měli vědět jak.
Biblioterapie je umění doporučit správnou knihu správnému čtenáři ve správný čas.
To, co v příběhu bylo takto poprvé pojmenované, je však známé už od starověku. Jako první pouze dal název něčemu, o čem knihovny a spisovatelé po dva tisíce let tiše tvrdili, že to dokážou.
A vědecké poznatky z poslední doby to dokazují a vysvětlují, jak to je možné.
Knihy jako lék na duši
Starověcí filozofové již dávno diskutovali o tom, že literatura, nejprve přednášená ústně a později zapisovaná, může léčit to, čemu se říká nemoci duše. Může totiž mírnit vášně, které člověkem zmítají, ať už si to přeje, nebo ne.
Aristotelés kolem této myšlenky vybudoval celou teorii, Cicero ve svých dopisech vyzdvihoval léčivou sílu samotné písemné korespondence a řečník Aristeidés popisoval to, co nazýval literárními léky.
Podle tradice nesl vchod do knihovny v řeckých Thébách nápis: „Místo léčení duše.“ O velké Alexandrijské knihovně, založené přibližně roku 300 př. n. l., se zase traduje, že slibovala něco podobného, a to léky pro mysl.
O staletí později se švýcarská klášterní knihovna v opatství St. Gallen označovala nápisem, který je dodnes čitelný, jako „Lékárna duše“.
Toto přesvědčení nikdy nezmizelo a každý vášnivý čtenář o tom ví své.
Již na konci osmnáctého století využívaly nemocnice ve Francii, Anglii a Itálii systematickou četbu při léčbě duševních onemocnění.
V devatenáctém století Victor Hugo formuloval myšlenku, že čtení je potrava pro mysl a mysl, která nečte, chřadne stejně jako tělo, které nedostává potravu. Kolem roku 1900 již měly knihovny téměř všechny evropské psychiatrické léčebny.
Marcel Proust ve své eseji o četbě, vydané na přelomu dvacátého století, zašel ještě dál. Čtení označil za léčebnou metodu při tom, co nazýval duchovní depresí, a působení knihy na člověka, který se potýká s obtížemi, přirovnal k působení psychoterapeuta na některé jeho pacienty.
Ve dvacátém století se nemocniční knihovny ve Spojených státech staly, slovy jednoho historika, „lékárnami pro intelekt a emoce“.
Od metafory k léčebné metodě
Jak se biblioterapie postupně posouvala od metafory k praktické metodě, začala se uplatňovat stále cíleněji.
Studie z roku 2009, kterou provedla Univerzita v Sussexu zjistila, že čtení během několika minut snižuje čtenářům srdeční frekvenci a svalové napětí. Ukázalo se, že pouhých šest minut soustředěného čtení může snížit hladinu stresu až o 68 procent, což byl výraznější účinek než při poslechu hudby nebo procházce.
Výzkumníci z Univerzity v Liverpoolu nezávisle zjistili, že lidé, kteří pravidelně čtou, uvádějí celkově vyšší míru štěstí, zatímco u lidí, kteří nečtou, je podstatně pravděpodobnější výskyt příznaků deprese.
Ve Spojeném království funguje od roku 2013 v rámci veřejných knihoven program „Četba pro duševní pohodu – knihy na předpis“ (Reading Well – Books on Prescription), který vznikl ve spolupráci s Národním zdravotnickým systémem. Prostřednictvím doporučení praktických lékařů a lékáren si lidé v jeho rámci vypůjčili přibližně 3,8 milionu knih. Průzkumy přitom ukázaly, že zhruba devět z deseti čtenářů považovalo knihu, kterou dostali doporučenou, za skutečně užitečnou.
V roce 2025 se program začal pilotně zavádět přímo v ordinacích praktických lékařů jako součástširšího britského trendu označovaného jako social prescribing, tedy doporučování aktivit a služeb, které podporují zdraví prostřednictvím sociálních vazeb a zapojení do společnosti. Lékaři tak vedle léků, nebo místo nich, doporučují také knihy.
Kniha trilogie Sladké děti o dětech s diabetem 1. typu
14. listopadu je Světový den diabetu.
V roce 2018 vyšel první díl o dětech s diabetem 1. typu s názvem Šípkové Růženky naruby a otevřel téma, o kterém není vždy a pro každého snadné mluvit.
Stejně tomu tak je v knize Sladký roky, která vyšla o rok později, a také ve třetím a posledním díle trilogie s názvem Naděje nikdy nekončí.
Jsem ráda, že tyto knihy jsou součástí skvělé léčby zvané Biblioterapie a že je lékaři doporučují svým malým pacientům s diabetem 1. typy i jejich rodičům.
Diana Kutilová
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