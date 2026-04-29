Naša cesta za vôňou espressa a morom

Dnes si dáme začiatok nového blogu. Prvý deň za morom a dobrou kávou. Prajem príjemné krátke čítanie a čoskoro pridám druhý deň.

Všetko to začalo 13. júla. Zbalený batoh, vrecká plné očakávaní a moja priateľka po mojom boku. Ak hľadáte únik z reality, Taliansko je vždy tá správna odpoveď. Naša cesta sa však nezačala priamo na pristávacej dráhe, ale v rannom opare Budapešti

Do maďarskej metropoly sme dorazili s dostatočným predstihom. Nechceli sme nechať nič na náhodu a úprimne, využiť pár hodín na túlanie sa budapeštianskymi uličkami pred odletom, bol skvelý plán. Mesto malo svoju typickú atmosféru, no v hlave som už mal len talianske „dolce vita“.

Presun na letisko prebehol hladko, a keďže som fanúšikom dochvíľnosti, prišli sme tam s dvojhodinovou rezervou. Vesmír mal však iný plán. K našim dvom hodinám čakania sa pridali ďalšie dve kvôli meškaniu letu. Takže namiesto rýchleho presunu nás čakala skúška trpezlivosti v odletovej hale.

Keď sme konečne pristáli v Trieste, hodinky ukazovali niečo okolo polnoci. No skutočné prekvapenie nás čakalo až pri ubytovaní. Bývali sme u domácich – u jedného postaršieho manželského páru. Boli neskutočne milí a starostliví, úprimne som sa pri nich cítil ako u starých rodičov na prázdninách. Celú noc nám písali, či sme v poriadku, a aj napriek tomu, že sme prišli až po jednej ráno, trpezlivo na nás čakali, aby nás privítali.


Autor: Denis Herák | středa 29.4.2026 11:14

Denis Herák

Kráľová hoľa s kočíkom 1946 m.n.m.

S kočíkom do výšky 1946 m.n.m. (Kráľová hoľa). Je to možné, alebo radšej zdolávať ľahšie kopce? Nám sa to podarilo.

6.7.2021 v 20:32 | Karma: 17,44 | Přečteno: 360x | Diskuse | Cestování

Denis Herák

Čipčie (926 m n. m.)

Po dlhej dobe som sa dostal už aj k písaniu, tak pridávam blog. Mám veľa výletov za seboy, tak môžete očakývať, že ich budem pridávať pravidelne.

17.4.2020 v 16:07 | Karma: 10,59 | Přečteno: 186x | Diskuse | Cestování

Denis Herák

Lietavský hrad / VIDEO

Tento krát si dáme krásny hrad kúsok od ZA, hrad Lietava. Na hrade sa pracuje vo veľkom každý deň. Určite každému odporúčam hrad navštíviť.

20.3.2020 v 9:48 | Karma: 10,25 | Přečteno: 210x | Diskuse | Cestování

Denis Herák

Mohyla M.R.Š / Brezová pod Bradlom / VIDEO

Ďalšie video pomocou drona a tento krát si dáme Kopanice a to krásnu pamiatku, Mohylu M.R.Š v Brezovej pod Bradlom.

3.3.2020 v 11:21 | Karma: 9,58 | Přečteno: 207x | Diskuse | Cestování

Denis Herák

Veľká Javorina / VIDEO

Pohľad na tohto ročnú Veľkú Javorinu v zime. Bohužiaľ snehu bolo málo a pekného počasia ešte menej. Som rád, že som stihol aspoň jeden krát tam zažiť ako takú zimu.

27.2.2020 v 12:00 | Karma: 7,42 | Přečteno: 206x | Diskuse | Cestování
Denis Herák

  • Počet článků 80
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 300x
Som amatérsky fotograf, ktorý berie fotenie viac vážnejšie ako klasický amatér. Fotím Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov a aj A-mužstvo. Samozrejme fotím aj iné športy. Fotenie krajiniek mám ako hobby, kde chodím nabrať novú silu. Foteniu som sa dostal náhodne, nikdy som to neštudoval ani som nemal v pláne že budem fotiť a troška si s tým zarábať.

