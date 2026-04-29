Naša cesta za vôňou espressa a morom
Všetko to začalo 13. júla. Zbalený batoh, vrecká plné očakávaní a moja priateľka po mojom boku. Ak hľadáte únik z reality, Taliansko je vždy tá správna odpoveď. Naša cesta sa však nezačala priamo na pristávacej dráhe, ale v rannom opare Budapešti
Do maďarskej metropoly sme dorazili s dostatočným predstihom. Nechceli sme nechať nič na náhodu a úprimne, využiť pár hodín na túlanie sa budapeštianskymi uličkami pred odletom, bol skvelý plán. Mesto malo svoju typickú atmosféru, no v hlave som už mal len talianske „dolce vita“.
Presun na letisko prebehol hladko, a keďže som fanúšikom dochvíľnosti, prišli sme tam s dvojhodinovou rezervou. Vesmír mal však iný plán. K našim dvom hodinám čakania sa pridali ďalšie dve kvôli meškaniu letu. Takže namiesto rýchleho presunu nás čakala skúška trpezlivosti v odletovej hale.
Keď sme konečne pristáli v Trieste, hodinky ukazovali niečo okolo polnoci. No skutočné prekvapenie nás čakalo až pri ubytovaní. Bývali sme u domácich – u jedného postaršieho manželského páru. Boli neskutočne milí a starostliví, úprimne som sa pri nich cítil ako u starých rodičov na prázdninách. Celú noc nám písali, či sme v poriadku, a aj napriek tomu, že sme prišli až po jednej ráno, trpezlivo na nás čakali, aby nás privítali.
Denis Herák
Kráľová hoľa s kočíkom 1946 m.n.m.
S kočíkom do výšky 1946 m.n.m. (Kráľová hoľa). Je to možné, alebo radšej zdolávať ľahšie kopce? Nám sa to podarilo.
Denis Herák
Čipčie (926 m n. m.)
Po dlhej dobe som sa dostal už aj k písaniu, tak pridávam blog. Mám veľa výletov za seboy, tak môžete očakývať, že ich budem pridávať pravidelne.
Denis Herák
Lietavský hrad / VIDEO
Tento krát si dáme krásny hrad kúsok od ZA, hrad Lietava. Na hrade sa pracuje vo veľkom každý deň. Určite každému odporúčam hrad navštíviť.
Denis Herák
Mohyla M.R.Š / Brezová pod Bradlom / VIDEO
Ďalšie video pomocou drona a tento krát si dáme Kopanice a to krásnu pamiatku, Mohylu M.R.Š v Brezovej pod Bradlom.
Denis Herák
Veľká Javorina / VIDEO
Pohľad na tohto ročnú Veľkú Javorinu v zime. Bohužiaľ snehu bolo málo a pekného počasia ešte menej. Som rád, že som stihol aspoň jeden krát tam zažiť ako takú zimu.
|Další články autora
Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii
Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?
Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná
„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...
To máme dělat opilcům bodyguardy? brání strážníci kolegy potrestané za smrt muže
Dál jako příslušníci brněnské městské policie zůstávají na svých pozicích Tomáš Hulák a Radek...
Drony v Ústí n. L. umí vyhledávat osoby, skenovat terén nebo odhalit únik tepla
Městští policisté v Ústí nad Labem i městská technologická společnost Metropolnet už mají k...
Pod naloženou tatrou se utrhla krajnice, pak ještě porazila strom
Velmi špatný pracovní den měl v úterý řidič nákladní tatry, který projížděl Zábřehem na Šumpersku....
Meteorologové varují před mrazy, teploty spadnou až k minus šesti. Jak ochránit jahody?
Česko čekají další mrazivé noci. Do střední Evropy pronikne od severovýchodu studený vzduch, který...
- Počet článků 80
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 300x