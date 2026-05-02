Deň 2: Prvé talianske ráno a deň, kedy nás Terst dostal na kolená

Zobudiť sa do slnečného talianskeho rána po noci strávenej u „náhradných starých rodičov“ bolo ako z filmu. Keď sme vošli do ich kuchyne, čakala nás scéna, na ktorú moje chuťové poháriky neboli pripravené. Na linke bolo snáď všetko: čerstvá zelenina, výber talianskych šuniek, salám, nekonečne veľa jogurtov, káva a čaje.
Ale ten zlatý klinec programu? Ešte horúce croissanty plnené džemom. Musím sa priznať, že ja som už po tom náreze slaných dobrôt nevládal, ale moja priateľka neodolala. Vyzerala pritom tak šťastne, že jej vôbec nevadilo, že bola od toho džemu „zababraná až za ušami“. Skutočné nebo v ústach na privítanie!Aby sme ten ranný hodový rituál trochu

vykompenzovali, naskočili sme na MHD a odviezli sa na Beach Barcola. More bolo k nám milosrdné – osviežujúce, pokojné a slnko pálilo presne tak akurát, aby sme chytili ten správny dovolenkový bronz.

Po pár hodinách ničnerobenia na pláži sme sa na chvíľu zložili na izbe, aby sme nabrali sily na hlavný bod programu: samotné srdce Terstu. Naše kroky viedli na ikonické Molo Audace. Stáť tam, kde sa mesto stretáva s nekonečnou modrou hladinou, je zážitok, ktorý vás donúti na chvíľu zastať. Odtiaľ je to len na skok na veľkolepé námestie Piazza Unità d’Italia, ktoré svojou rozlohou a architektúrou berie dych.

Okolo tretej poobede nás už hlad dohnal do Pizzeria Mancini. Poviem vám, ak hľadáte dokonalú pizzu, toto je to miesto. Každé sústo bolo potvrdením toho, že sme v gastronómiu zasľúbenej krajine. S plnými žalúdkami sme ešte prešli k historickému skvostu San Giusto Martire a zakončili sme to na pulzujúcom námestí Piazza della Borsa.

Večer sme už do postele doslova padli. Nohy boleli, ale srdce bolo plné. Ak bol toto len prvý deň, nevedel som sa dočkať, čo prinesie ten ďalší.

Autor: Denis Herák | sobota 2.5.2026 13:18

Naša cesta za vôňou espressa a morom

Dnes si dáme začiatok nového blogu. Prvý deň za morom a dobrou kávou. Prajem príjemné krátke čítanie a čoskoro pridám druhý deň.

Kráľová hoľa s kočíkom 1946 m.n.m.

S kočíkom do výšky 1946 m.n.m. (Kráľová hoľa). Je to možné, alebo radšej zdolávať ľahšie kopce? Nám sa to podarilo.

Čipčie (926 m n. m.)

Po dlhej dobe som sa dostal už aj k písaniu, tak pridávam blog. Mám veľa výletov za seboy, tak môžete očakývať, že ich budem pridávať pravidelne.

Lietavský hrad / VIDEO

Tento krát si dáme krásny hrad kúsok od ZA, hrad Lietava. Na hrade sa pracuje vo veľkom každý deň. Určite každému odporúčam hrad navštíviť.

Mohyla M.R.Š / Brezová pod Bradlom / VIDEO

Ďalšie video pomocou drona a tento krát si dáme Kopanice a to krásnu pamiatku, Mohylu M.R.Š v Brezovej pod Bradlom.

Denis Herák

  • Počet článků 80
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 301x
Som amatérsky fotograf, ktorý berie fotenie viac vážnejšie ako klasický amatér. Fotím Slovenskú futbalovú reprezentáciu do 21 rokov a aj A-mužstvo. Samozrejme fotím aj iné športy. Fotenie krajiniek mám ako hobby, kde chodím nabrať novú silu. Foteniu som sa dostal náhodne, nikdy som to neštudoval ani som nemal v pláne že budem fotiť a troška si s tým zarábať.

