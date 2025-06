První diagnóza: obsedantně kompulzivní porucha

Obsedantně kompulzivní porucha. Diagnóza, kterou jsem znal jen z filmu. V mém případě nešlo o čistotu, ale o nekonečný hlas v hlavě. Příběh o prvních krocích ven, o panice, o návratu do bezpečí. A o odchodu z oddělení.

První větší zklamání během mého pobytu na psychiatrii přišlo nečekaně – právě ve chvíli, kdy jsem dostal povolení k samostatným vycházkám. Doporučení lékařů znělo jasně: trénujte kontakt s lidmi. A tak jsem trénoval.

Bloumal jsem po areálu nemocnice. Sem tam jsem zašel do bufetu, občas do trafiky. Největší výzvou pro mě ale byla výšková budova nemocnice, plná lidí. Každý krok mezi ostatními mě stál energii. Neustále jsem měl pocit, že se na mě dívají. Že vypadám divně. Že se pohybuju zvláštně. Že jsem jiný.

Někdy tyhle pocity přerůstaly v silnou nervozitu, skoro až paniku. A když jsem se vrátil zpátky na oddělení, najednou to všechno zmizelo. Tam jsem byl zase v bezpečí.

Právě v těch dnech jsem se dočkal i své první oficiální diagnózy: obsedantně kompulzivní porucha. Název mi nejprve nic neříkal. Ale po chvíli mi to docvaklo. To znám! Z filmu. Hrál tam Jack Nicholson – Lepší už to nebude. Vybavil se mi hlavní hrdina, posedlý bakteriemi a čistotou. V mém případě to ale bylo jiné.

Moje vtíravé myšlenky mě netlačily ke sterilním rituálům, ale k neustálé sebekontrole. K analýze každého pohybu, každého gesta, každé reakce. V hlavě jsem měl malý hlas, který mě soustavně srážel. Pořád dokola.

Dozvěděl jsem se, že nejde o „nejtěžší“ diagnózu, ale o jednu z těch složitějších na léčbu. Pomoci by měla antidepresiva a dlouhodobá terapie.

Od chvíle, kdy mi byla sdělena, mě čekaly ještě dvě víkendové propustky a pak definitivní odchod z oddělení. Po necelých dvou měsících jsem nemocnici opouštěl se zvláštním pocitem. Bylo to místo, kam jsem přišel rozbitý. A teď ho opouštěl s přesvědčením, že možná… možná už ho nikdy neuvidím zevnitř.

Měl jsem před sebou další léčbu – s ambulantní psychiatričkou, s psycholožkou, sám se sebou. Ale byl jsem v lepším stavu. A hlavně: odhodlaný tomu všemu čelit.