Policie, přátelé a máma. První návštěvy za zdmi psychiatrie

Dny na uzavřeném oddělení plynuly tiše. Pak přišla máma, výslech od policie a návštěva dvou nejbližších kamarádů. Každé setkání něco změnilo. A jedno z nich možná poprvé vrátilo naději, že se dá vrátit zpět do života.

Dny na oddělení ubíhaly překvapivě rychle. Přestože se jeden podobal druhému, nebyly úplně stejné. Pro mě bylo zpestřením téměř každodenní setkání s mámou. Přicházela tiše, s pochopením, bez zbytečných otázek. Jedna z prvních věcí, které jsem se od ní chtěl dozvědět, byla prostá – kdo všechno už ví, co jsem udělal.

Řekla, že v práci se to utajit nedalo. Věděli to i nejbližší z rodiny. A taky dva moji nejlepší kamarádi. O jednom z nich mi to ani říkat nemusela – byl u toho. Stál tam, když mě od garáží odvážela sanitka. Místo, kam jsem to šel ukončit.

Asi už nikdy úplně nepochopím své zoufalé já, které tehdy řeklo: dost. Bude to znít jako klišé, ale dnes už vím, že všechno se dá řešit. I ten největší zmatek. I ten největší bordel v hlavě.

Jen se svěřit. Nebát se říct o pomoc.

Kéž bych tehdy tušil, že nejsem jediný na světě, kdo tohle prožívá. Že existuje celé odvětví, které se léčbou podobných stavů zabývá. I to je důvod, proč píšu tenhle blog. Sdílet. Podělit se. Možná někomu připomenout, že v tom není sám.

Další nezapomenutelné zpestření mého pobytu byla nečekaná návštěva Policie ČR. Přišli za mnou dva příslušníci. Jeden se mnou mluvil, druhý mlčel a jen zapisoval. Do té doby mě nenapadlo, že mě výslech nemine. Jen čekali, až to pro mě nebude tak čerstvé.

Otázky byly jasné. Cílem bylo vyloučit cizí zavinění a potvrdit, že to byl čistě můj čin. Žádný nátlak, žádné ovlivnění. Jen já a moje rozhodnutí. To jsem potvrdil. A tím jim poskytl to, co potřebovali.

O pár dní později dorazili i moji dva kamarádi. Věděli, co se stalo. Věděli, kde jsem. Cítil jsem nervozitu, už předem. Nedokázal jsem si představit, jak takové setkání proběhne. Co si budeme říkat. Jak se budeme tvářit.

Nakonec z toho bylo nečekaně příjemné a uvolněné posezení. Povídali jsme si o všem možném – o seriálech, o holkách, o kravinách. Ticho, kterého jsem se bál, nepřišlo. Nepřišla ani lítost. Jen přijetí.

A tehdy, někdy uprostřed té návštěvy, jsem poprvé pocítil něco, co mi do té doby bylo vzdálené: že návrat do života možná existuje. Ještě jsem měl ovázaný krk. Ještě mě pronásledovaly vtíravé myšlenky. Ale už nebyly tak hlasité. Ustupovaly. Jako pára, která se ztrácí po dešti v teplém letním dni.