Oddělení 22: První dny za zdmi psychiatrie

Uzavřené oddělení 22 psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Můj nový dočasný domov. Už od prvního dne jsem se na tomhle zvláštním místě cítil lehčí.

Uzavřené oddělení 22 psychiatrické kliniky v Brně-Bohunicích. Můj nový dočasný domov.

Už od prvního dne jsem se na tomhle zvláštním místě cítil lehčí. Volnější. Zkrátka o dost lépe než „venku“. Jako by mé problémy ustoupily o pár kroků do pozadí. Nezmizely – jen byly tlumenější. Snesitelnější.

Na oddělení nás bylo něco málo přes dvacet pacientů. Převládaly těžší diagnózy – schizofrenie, bipolární afektivní porucha – ale byli mezi námi i lidé s různorodými poruchami. Každý v něčem jiný, a přesto si v mnohém podobný.

Chod oddělení měl jasný řád. Budíček, snídaně, medikace, komunita nebo vizita, dopolední program, oběd, další medikace, polední klid, odpolední program, návštěvy, večeře, poslední dávka léků, osobní volno, večerka. Rutina, která měla své zvláštní kouzlo – v předvídatelnosti i klidu, který nabízela.

Všední dny se lišily především tím, jestli nás čekala vizita, nebo komunita. Vizita znamenala obchůzku lékařů a psychologů po pokojích, spojenou s krátkou konzultací. Komunita byla naopak plně v naší režii – pacienti ji vedli sami pod dohledem personálu. Řešil se chod oddělení, služby, vzájemná dynamika.

Na obou setkáních jsme se mohli hlásit na individuální pohovory. Tam jsme se s doktory mohli ponořit hlouběji – do toho, co nás trápí, co si neseme, co nás svazuje.

Denní režim se u každého mírně lišil podle zdravotního stavu a typu povolených vycházek: jen po oddělení, s doprovodem mimo něj, nebo samostatně v areálu nemocnice. Někteří z nás trávili čas na ergoterapii – při ručních pracích, tréninku kognitivních funkcí. Jiní navštěvovali terapeutické dílny mimo oddělení – každá s jiným zaměřením, jiným světem, do kterého jsme mohli na chvíli vstoupit.

Mimo zapojování se do režimu mě čekala řada vyšetření. Jedním z prvních byla magnetická rezonance hlavy. Následovaly psychologické testy – výkonnostní, osobnostní i specializované.

Na výsledky jsem si měl ještě chvíli počkat. A tak jsem zatím jen… fungoval. Jak nejlépe jsem v tu chvíli dokázal.