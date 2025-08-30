Šlachtovy dluhy

Robert Šlachta k 30. červnu 2016 odešel na protest proti plánované reorganizaci policie z funkce ředitele ÚOOZ. Tím skočila etapa masivního obviňování úředníků na všech stupních.

Připadalo mi, že filozofie ÚOOZ byla podle upraveného rčení „zatkněte je všechny, on si to soud přebere“. Prostě mnohdy špatně připravené akce, často s minimem důkazů, ale s o to větším nadšením hraničícím s fanatismem. Jsem hluboce přesvědčen, že takto se nikdy nemá chovat silová složka státu.

A jedna z mnoha akcí útvaru pana Šlachty dospěla k dalšímu excesu. ÚOOZ v roce 2015 zadržel a obvinil generála Halenku a další kvůli podezření, že armádní majetek byl prodáván pod cenou. Generál byl zbaven funkce a jeho jméno byl zneuctěno. V dalších letech byl jednou obvinění zproštěn, případ se vracel k došetření a jeho stíhání bylo nakonec zastaveno pro nedostatek důkazů. Řečeno lidově, nic na něj neměli, jenom si to splácali tak, aby ho mohli obvinit.

A aktuálně mu soud přiznal odškodné a rentu. Celkem v milionech korun.

Já jsem pro to, aby se případná částka, který by mohla být vyplacena bývalému generálovi, vymáhala na těch, kteří svou mizernou a podjatou činností jeho obvinění a stíhání způsobili. Už by za to šílené období někdo měl nést jmenovitou zodpovědnost.

PS. Ani trochu nejsem přesvědčen, že všichni, které ÚOOZ zatkl a obvinil, byli nevinní. Mnoho jich vino bylo. Ale přeci se policejní práce (která navíc zásadně mění životy) nedá dělat bezhlavě a s vysokou mírou pochybení.

Autor: Jiří Dastych | sobota 30.8.2025 10:44 | karma článku: 12,73 | přečteno: 295x

Další články autora

Jiří Dastych

UI pro běžné zaměstnance

Nevím, zda si to uvědomujeme, ale IU je většinou lidí vnímána jako téma intelektuálů, pracovníků IT a managementů firem.

5.6.2025 v 11:56 | Karma: 7,46 | Přečteno: 210x | Diskuse | Ostatní

Jiří Dastych

AI

Strach z AI je racionální obavou nebo je to jen animální obava neznámého, které může být nebezpečné?

8.5.2025 v 10:55 | Karma: 0 | Přečteno: 10x | Diskuse | Miniblogy

Jiří Dastych

Jaké jsou rizika UI?

Umělá inteligence je na vzestupu a kde kdo se snaží ji používat. Paralelně jdou diskuse a aktivity na její regulaci a nastavení bezpečnostních mantinelů.

14.4.2025 v 20:51 | Karma: 5,10 | Přečteno: 104x | Diskuse | Ostatní

Jiří Dastych

Grónsko?

Trump se zakousl do získání Grónska a vypadá to, že nemíní ustoupit. Dánsko je v těžkém stresu a burcuje kdekoho, aby získalo podporu. Všeobecně se šíří pozdvižení.

27.1.2025 v 15:07 | Karma: 16,17 | Přečteno: 426x | Diskuse | Ostatní

Jiří Dastych

Zakázat!

Rozmáhá se nám tu takový nešvar. Množí se zákazy, příkazy a nařízení, jejichž jediným skutečným efektem je omezení lidské svobody.

7.1.2025 v 13:55 | Karma: 0 | Přečteno: 12x | Diskuse | Ostatní
Další články autora

Nejčtenější

Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy

24. srpna 2025

Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....

Erotický portál zveřejňuje fotky italských političek. V galeriích je i Meloniová

28. srpna 2025  11:21,  aktualizováno  14:30

Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod...

Tragédie na Klatovsku. Smrt hocha na brigádě řeší policie jako ublížení na zdraví

27. srpna 2025  13:01,  aktualizováno  28.8 16:23

Kriminalisté z Klatov se zabývají tragickou událostí, která se ve středu ráno stala ve firmě ve...

Prázdné pláže, všude strážci. Rusové popisují Kimův resort, udivila je čistota

25. srpna 2025  16:07

Ruští návštěvníci, kteří navštívili nový severokorejský resort Wonsan Kalma, popisují, že je všude...

Obří Airbus A380 přerušil v Praze přistání. Manévr se podařilo natočit

v diskusi je 135 příspěvků

25. srpna 2025  16:57

V sobotu 23. srpna kolem 13. hodiny šel na přistání na pražském Letišti Václava Havla stoj Airbus...

Od Instagramu na ples. Středoškolačky v USA se nadchly pro levnější šaty z Afriky

31. srpna 2025

Americké teenagerky si plní své plesové sny díky jedinečným šatům od afrických návrhářů, které si...

Specnaz s kojencem. Srdceryvná fotka zakryla zpackaný zásah v Beslanu

31. srpna 2025

Seriál Vždy, když nastane první školní den, ožívají na Kavkazu vzpomínky na nejhorší teroristický útok v...

Boj o moc u pravoslavných. Církev má v Česku „ruskou“ a „ukrajinskou“ větev

31. srpna 2025

Premium Uvnitř pravoslavné církve v Česku se odehrává boj o majetek a především vliv. Jde o boj mezi...

Závod o dražší dárek. Lásku v Číně řídí peníze, oslavují ji však několikrát do roka

31. srpna 2025

Premium Od naší spolupracovnice v Číně V Číně je každou chvíli nějaký den zamilovaných, ten největší byl v pátek. Ale to neznamená, že to...

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Jiří Dastych

  • Počet článků 29
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 696x
Člověk, který chce zase jít o kus dál a nenechat zlo zvítězit jen proto, že nebude dělat nic.

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.