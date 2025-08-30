Šlachtovy dluhy
Připadalo mi, že filozofie ÚOOZ byla podle upraveného rčení „zatkněte je všechny, on si to soud přebere“. Prostě mnohdy špatně připravené akce, často s minimem důkazů, ale s o to větším nadšením hraničícím s fanatismem. Jsem hluboce přesvědčen, že takto se nikdy nemá chovat silová složka státu.
A jedna z mnoha akcí útvaru pana Šlachty dospěla k dalšímu excesu. ÚOOZ v roce 2015 zadržel a obvinil generála Halenku a další kvůli podezření, že armádní majetek byl prodáván pod cenou. Generál byl zbaven funkce a jeho jméno byl zneuctěno. V dalších letech byl jednou obvinění zproštěn, případ se vracel k došetření a jeho stíhání bylo nakonec zastaveno pro nedostatek důkazů. Řečeno lidově, nic na něj neměli, jenom si to splácali tak, aby ho mohli obvinit.
A aktuálně mu soud přiznal odškodné a rentu. Celkem v milionech korun.
Já jsem pro to, aby se případná částka, který by mohla být vyplacena bývalému generálovi, vymáhala na těch, kteří svou mizernou a podjatou činností jeho obvinění a stíhání způsobili. Už by za to šílené období někdo měl nést jmenovitou zodpovědnost.
PS. Ani trochu nejsem přesvědčen, že všichni, které ÚOOZ zatkl a obvinil, byli nevinní. Mnoho jich vino bylo. Ale přeci se policejní práce (která navíc zásadně mění životy) nedá dělat bezhlavě a s vysokou mírou pochybení.
Jiří Dastych
