Proč nemohu mít dům, kde chci?

Platí opakované tvrzení, že generálové mají tendenci se připravovat na minulou válku. Až do ruské invaze na Ukrajině to bylo diskutabilní téma, protože od II. světové žádný zásadní moderní konflikt neproběhl.

Pražské tažení proti motoristům. Díl druhý – prostor pro cyklisty

Už řadu let sleduji, jak se motoristům v Praze stále více a více zmenšuje prostor. Řidičský průkaz mám od 18ti let a stejně tak dlouho jezdím po Praze. Koneckonců jsem ho také v Praze udělal. A to je dnes již více než 35 let.