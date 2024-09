Kdo je chciválek

Protože „chcimír“ je označení pejorativní, tak dotčení vymysleli označení „chciválek“ pro ty, kteří podporují Ukrajinu v jejím odporu. Konstrukce je postavena na jednoduché tezi, že podpora Ukrajiny se rovná podpora válčení.

Už před dlouhou dobou se rozšířil termín „chcimír“ jako označení těch, kteří jsou proti vojenské podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem. Hlavní myšlenkový proud je založen na odmítání poskytování zbraní a munice s cílem neprodlužovat válku a fakticky donutit Ukrajinu k jejímu ukončení.

Nechci tu rozebírat fakt, že ukončení války není jen na Ukrajině, ale i na Rusku, a že je poněkud nerozumné očekávat, že nevyzbrojování Ukrajiny povede automaticky k tomu, že Rusko válku ukončí.

Protože „chcimír“ je označení pejorativní, tak dotčení vymysleli označení „chciválek“ pro ty, kteří podporují Ukrajinu v jejím odporu. Konstrukce je postavena na jednoduché tezi, že podpora Ukrajiny se rovná podpora válčení, umírání a škod.

Protože si nedovolím zobecňovat tak budu reagovat za sebe. Zcela a jednoznačně odmítám myšlenky postavené na odmítání podpory Ukrajiny. Je to země, na kterou Rusko zaútočilo, chce se zmocnit její části, nebo hůře i celé. Rusko vede válku za její zničení nebo alespoň vojenské u mezinárodní vykleštění. Chce mít z Ukrajiny satelit. S tím naprosto nesouhlasím a boj Ukrajiny podporuji.

Chcimírovství (nebo lépe appeasement) je starý myšlenkový proud, jehož nejznámějším představitelem v Evropě byl Neville Chamberlain, ministerský předseda Velké Británie, který ve snaze nedopustit další velkou válku šel na ruku Hitlerovi a obětoval Československo. Jevilo se mu to lepší než podpora válčení, umírání a škod. Pokud je Minchovská dohoda z roku 1939 dodnes temnou skvrnou v naší historii tak nevím, proč by něco podobného chtěli chcimíři zopakovat a obětovat pro změnu Ukrajinu. Jedním z význačných rysů minulosti je potřeba se z ní poučit a ne chyby opakovat.

Jsem silně přesvědčen, že opakem chcmíra není chciválek. Protože podpora Ukrajiny v jejím boji za existenci není vyvolána krvežíznivými pocity a snahou o co největší destrukci. Já válku nechci. Vyvražďování mladé generace považuji za katastrofální a tragický zásah do fungování jakékoli společnosti. Co ale nechci ještě více, je opakování potupného Mnichova, do kterého nás tlačí chcimírové a politika appeasementu.

A nakonec – hlodá ve mě pocit, že pojmenování chciválek vymyslel někdo pár tisíc kilometrů na východ.