Trump se zakousl do získání Grónska a vypadá to, že nemíní ustoupit. Dánsko je v těžkém stresu a burcuje kdekoho, aby získalo podporu. Všeobecně se šíří pozdvižení.

Pojďme pár faktů o Dánsku a Grónsku

- Dánsko má rozlohu 42 943 km², Grónsko 2 166 086 km², tedy asi 1:50

- Počet obyvatel Dánska je cca 6 mil., Grónska kolem 56 tisíc, tj. asi 105:1. Grónsko má asi tak 11 x méně obyvatel než Kodaň, hlavní město Dánska

- Grónsko je dánské území od roku 1814, ale teprve v roce 1953 se stalo plnou součástí Dánska a místní obyvatelstvo získalo dánské občanství. V roce 2008 na sebe obyvatelé Grónska převedli referendem rozsáhlé pravomoci, snad jen mimo oblastí občanství, měnové politiky, zahraničních záležitostí a obrany. Fakticky jsou tedy velmi málo závislí na Dánsku, i když jsou technicky i politicky součástí EU.

- Proti Dánsku, kde je obyvatelstvo skandinávského původu, jsou obyvatelé Grónska především Inuité.

- Vzdálenost Grónska od Dánska je nejméně 2.000 km. Jen tak mimochodem do USA je to skoro stejně.

- Podle všeho Dánsko nemá ke Grónsku nijak vřelý vztah. Po celou moderní dobu je to vzdálený ostrov plný sněhu a ledu. Dosud mělo minimální využití a fakticky jen konzumovalo rozpočtové prostředky Dánska.

- Grónští politici (ano mají předsedu vlády) již léta mluví o samostatnosti.

A do toho vlítne Trump jako parní válec.

Pokud by se grónským politikům podařilo zachovat výhody pro občany tak je volba jasná – směr USA. Pokud by v Dánsku převládl pragmatismus, tak by mohlo na „prodeji“ Grónska neskutečně vydělat.

Ale především, o budoucnosti Grónska musí rozhodnou sami obyvatelé, nikoli Trump. A pokud rozhodnou, že nechtějí být součást USA, tak to musí ostatní včetně Trumpa respektovat.