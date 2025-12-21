Dopravní problémy v Praze
Takže pár myšlenek a námětů:1. Argumentace o prudkém nárůstu intenzity dopravy v posledních letech jsou nepravdivé a manipulativní. Kdo chce tak si může najít zdroje např. Ročenka dopravy vydávaná TSK, která za rok 2024 na straně 9 uvádí graf, ze kterého je zřejmé, že k prudkému nárůstu došlo mezi roky 1991 a 2010. Od roku 2011 jsou změny relativně malé. Takže v tom to není.2. Všichni velmi dobře vnímají, že v „posledních letech“ došlo k řadě změn zaměřených na problematizování pohybu osobních vozidel, a naopak preferenci MHD a cyklistiky. Konkrétně se jedná o vytváření pruhů pro MHD (a IZS) včetně rušení jejich časových omezení (tedy stále nikoli jen ve špičkách) a zároveň zužování jízdních pruhů nebo jejich rušení ve prospěch cyklistiky. Výsledkem je, že stejné množství vozidel se musí „vejít“ do menšího prostoru na vozovce a vznikají dopravní problémy.3. Vozovky se opravovat musí. Stejně tak asi musí probíhat různé investiční akce, které provoz omezují nebo zcela přesměrovávají. Problém je koordinace, kdy jsou v jeden čas uzavřeny nebo omezeny hlavní i náhradní trasy. Pokud je problém na kapacitní trase, tak řada vozidel hledá náhradní trasy, které logicky přetěžuje. Dnes mnoho řidičů využívá navigaci, které hledá optimální trasu do cíle i v průběhu jízdy, a tak je přesměrování toku vozidel dynamické v čase. Dochází k postupnému přetěžování primárních, sekundárních i terciálních tras. Častým výsledkem je lokální dopravní kolaps, který se čase může stát rozsáhlým.4. Neexistence procesu rychlého zprůchodnění kritických tras. Jsou země, kde je vozidlo po nehodě, odstavené nebo porouchané odklizeno co nejrychleji pro zprůchodnění komunikace. V takové zemi se Praha nenachází, a proto vozidla tvořící překážku na kritické komunikaci tam stojí ne 10 minut, ale násobky. A pokud je škoda při dopravní nehodě vysoká, tak začíná policejní představení, jehož nezbytnou součástí je, že počet nehodových týmů je velmi omezený a pokud jsou na nehodě ve vilové čtvrti s minimálním provozem, tak nemohou být ve strahovském tunelu. To možná někomu dává smysl, ale řízení dopravy v Praze ne.5. Pokud si půjčím slova pana Hřiba, tak dopravním problémů v Praze prý chybí analýza. V roce 2025 je to objev za 100 bodů. Co skutečně chybí je zdravý rozum, kdy je velmi jednoduché zjistit, co jsou hlavní „záseky“ v pražské špičce. Já jezdím z jihu, a tak je to hlavně Barrandovský most a jeho okolí, I. P. Pavlova a světe div se Pražský okruh v oblasti Cholupického a Lochkovského tunelu a část okruhu při nájezdu z Barrandova a odbočka na Ořech. Popořadě.
• Barrandovský most nebyl projektován na intenzitu dopravy v současné ranní a odpolední špičce. I přes generální rekonstrukci nebyla provedena dopravní opatření, nebo dostavba, který by ho zprůjezdnila. Takže se v prvním kole se promíchává nájezd vozidel od Modřan a Podolí s dopravou od Kačerova a v druhém nájezd ze Strakonické s vozidly směřující do tunelů a na Smíchov. Složité situace se opakují v rytmu vteřin.
• I. P. Pavlova trpí nesmyslným stavem, kdy je rychlejší jet tramvají z Karlova náměstí než metrem přes Muzeum nebo Florenc. Výsledkem je množství tramvajových linek oběma směry Karlovo náměstí – náměstí Míru a trvalé zahlcení masivní automobilovou dopravou od Národního muzea, od Nuselského mostu a od Karlova náměstí. Do dopravního kadlubu se přidávají i chodci na všech hlavních komunikacích. To je řešitelné jen rozetnutím Gordického uzlu. Bohužel Praze chybí Alexandr veliký, a náměstek Hřib jím zcela jistě nebyl, a nejen on. Škoda. Pokud automobily nebo tramvaje nedostaneme pod zem (ano Metro, vím) anebo jinudy tunelem tak to řešitelné prostě není. Leda zákazem průjezdu, což by některým zmateným duším asi vyhovovalo nejvíc.
• Pražský okruh je zcela jiný příběh. Stavět se začal v roce 1984 a dnešní stav je z roku 2010. Vzhledem k tomu, že (jak píši výše) se poslední významná část dostavěla v roce konce masivního nárůstu dopravní intenzity, tak je velmi podivné, že někdo „ušetřil“ na jednom pruhu v každém směru. Výsledek nastal. Více než jeden den v týdnu se tunely zavírají, protože cosi. Tu nehoda v nájezdu od Barandova nebo na úrovni Ořechu (viz rychlost odstranění), tu nutné opravy a údržba. Tu kolaps někde v okolí, který se přenesl až na okruh. Šetření veřejných prostředků je chvályhodné, ale ty následky.
Shrnu-li, tak dlouholeté neřešení kritických míst, omezování kapacity vozovek, absence rychlého uvolnění kritických tras a malá koordinace řízení oprav a uzavírek vede k opakujícím se kolapsům dopravy. Pokud skrytým záměr bylo naštvat řidiče, tak se to povedlo. Nicméně si nemyslím, že činitelé odpovědní za dopravu jsou placeni za komplikování života těch, z jejichž daní tak činí.
Pokud je potřeba omezit osobní automobilovou dopravu v Praze, tak útokem na řidiče se toho nedosáhne. Obecně platí, že negativní motivace je významně méně účinná než pozitivní. Praha by měla řidičům nabídnout variantu. Například zlevnění nebo dokonce bezplatnou MHD. A navíc by musel do celého řešení zatáhnout Středočeský kraj, který je k řidičům lhostejný a cena MHD je astronomická. Takže pokud řidič jede ze středočeského kraje do zaměstnání v Praze, tak je to autem podstatně levnější a rychlejší.
Opačně – psychedelické představy některý konšelů jsou spíše ideologickým tmářstvím, než skutečným řešením. Pokud si kdokoli sedne za opratě kočáru zvaného doprava v Praze, tak to musí být racionální, analytický mozek schopný hledat a nacházet řešení. Zmatený ideolog to být nemůže a selže jako ostatní.
Jiří Dastych
