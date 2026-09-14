Velké mimino
Ono totiž opravdu! Vnikla jsem do pokoje splnit svůj pondělní uklízecí rituál - odšupování všech stolečků, desítek pantoflí, vymetání papírků od bombónů, popadaných brambůrků, nespolknutých prášků, nebo ztracených zubů... A hle, na posteli sedí nádherná, bělovlasá bábinka. Je pečlivě učesaná a uhlazuje si svou elegantní, kostkovanou sukýnku. „Dobrý den paní Liduško, tak vás tady pěkně vítám,“ skoro zazpívám, ženu se k ní s úsměvem od ucha k uchu a podávám jí ruku. „Dobrý den,“ odpovídá mi rozvážně to éterické stvoření. „Chcete podat ty botky?“ ptám se a rovnou si tím testuju, jestli paní bude chodící. Odpovídá mi jen milým úsměvem a kývnutím hlavy. Že ano. Vyšůrovala jsem pokojík a jedním očkem jsem jí pozorovala. Podle toho, jak si pomalinku rovnala věci na stolečku, jak se zasněně dívala z okna a podle toho, že téměř nemluvila, mi dochází, že má svůj svět.
Uplynulo pár týdnů. Liduška během svých „světlých chvilek“ pochopila, že nejpraktičtějším úborem v DD jsou pohodlné volné kalhoty, nebo tepláky. Že svoje parádnické sukýnky a halenky užije jen při společenských akcích, například při návštěvě našeho hudebního oblíbence Malátného. Já, když jsem ho viděla a slyšela poprvé, musela jsem si stoupnout do rohu v jídelně, kde účinkuje, a potají tam rozvlnit bůčky. On totiž úžasně hraje na saxofon! A z repertoáru tahá staré hitovky, které si pozpěvuje i náš morous v kanceláři. Taky potají. Nejsem sama, kdo je z toho charismatického Donchuána vedle. Zamrká očkem, hodí americký úsměv a bábinky roztávají, jak kostičky ledu v sodovce.
„Mami, ty šatičky už sundáme a pověsíme do skříně, ano?“ zaslechla jsem z pokoje dceru, která Lidušku přivedla do jejího království. „Až zase na příští muziku, a to si budeš moct obléknout tuhle krajkovanou halenku, babky puknou závistí, budeš nejkrásnější,“ snaží se trpělivě maminku přesvědčit. Odvádí její pozornost a nenápadně, ale zručně jí sune do tepláků. Usmívám se a metelím si uklidit vozík. Cestou dávám závod s naší rychlonožkou z desítky, která rozkmitala chodítko, až ostatní uskakují do stran. Smějí se a fandí. Mně samozřejmě.
O pár dní později otevřu šestku a z postele se sune Liduška v měkounkém, světlounce růžovém overálku. Zírám na ten úžasný obleček, který je střižený jen ze dvou kusů. Předek a zadek. Okolo zápěstí a kotníků náplety. No a zezadu se na tom hubeném tělíčku špulí schovaná plenka. Takže když zapojíte trochu fantazie, zjistíte, že vám před očima stojí velké, usmívající se mimino!
A pak přišla smršť veselých příhod, kde ztvárnila hlavní roli. Kupříkladu jedna z mnoha: Paní Alice ve vedlejším pokoji mi tak nešťastně sdělila, že k nim večer vstoupila do pokoje nějaká divná osoba, prošla se k oknu, zkoukla venek a při cestě zpátky ke dveřím jí čmajzla ze stolečku bombón. Prý si na něm evidentně pomlaskávala. Papírek tam ležel jako důkaz. A příště naše mimino přitvrdilo. Nejen, že si rozbalilo další bombón, ale usedlo na postel těsně vedle vytřeštěné paní Alice, s kamarádským výrazem se jí opřelo o rameno a začalo pochrupovat!
„Kde zas je to mimino?!“ slýchávaly jsme několikrát za den od sestřiček. „Jéžíšmarjá, kam si myslíte, že jdete?“ ozvalo se třeba ze suterénu pod schodama. „Pane bože, chytněte jí,“ hulákala šéfová a řítila se mimino drapnout po paží, než opustí hlavní vchod. Já sama jsem tuhle andělskou bábinku odváděla za její kostnatou ruku mnohokrát za den. A ona se vždycky tak neskutečně láskyplně usmála, poděkovala a vděčně mě pohladila. Začínali jsme všichni být víc a víc ve střehu. Nikdy nezapomenu na to, jak se během jedné další pátrací akce objevil zpoza rohu vozík s připravenými snídaněmi, který naše mimino tak svědomitě tlačilo. Zatěžkaná plínka jí v overálku visela až u kolen, ale ona byla tááák šťastná...
Ale přišlo období, kdy se stařičká, stále krásná Liduška, doslova začala ztrácet před očima. Přestalo jí chutnat jíst, nezabraly ani sladkosti. Když ji člověk obejmul, aby jí ztracenou dovedl zpátky na pokoj, cítil už jenom kosti. Nechápaly jsme, jak jí ty hubené špejličky můžou unést. A pak jsem jedno ráno došla k jejímu pokoji a pootevřenými dveřmi jsem zahlídla postel, zahalenou plentou. Naklonila jsem se blíž. Nevím proč, ale chtěla jsem ji vidět. Přeběhl mi mráz po zádech, ale vzápětí jsem ucítila ohromnou úlevu. Leželo tam spokojeně vyhlížející tělíčko, ze kterého odletělo mimino v overálku. Takhle zapracovala moje fantazie a já si řekla: „Fešák Malátný ti hraje na cestu, bábinko“...
Danka Součková
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