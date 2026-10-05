Tak zas o jedné figurce z našeho seniorského domova
„Kdepak máš dneska copánky Danuško?“ uvítala mě Máša svojí oblíbenou otázkou. „Ty ti strašně slušej, jseš v nich jak holčička.“
„Nebyl čas, vylítla jsem z pelechu na poslední chvíli,“ odpovídám a směji se, protože moje copánky po padesátce už vede v patrnosti snad celý důchoďák! „Hele a nechtěla bys mi taky tykat, prosím tě, vždyť tebe vidím častěji, než svojí dceru,“ spustila svým neoblomným stylem. „No tak dobrá, já jsem Danka, madam.“ Chytám jí za ruku a skláním se až k zemi, nohy zkřížené do koketní pózy. Máša se chechtá. Já si tuhle babču brzy oblíbila. Každý den totiž ze sebe vysype nějakou historku. Baví mě. Ona je obdarovaná velmi zvláštním stylem humoru. A nejvtipnější na ní je, že ona ani neví, že jde o humor!
„Danuško, s touhle bábou já to tady nevydržím! Hluchá je jak poleno a strašně chrápe!“ začala celkem dost hlasitě hudrat bez ohledu na to, jestli jí spolubydlící náhodou opravdu neslyší. „Furt mi sem dávají takovýhle případy, já se zblázním! Tři už mi tady umřely, jen já tu pořád smrdím,“ hartusila. „A není to tedy už trochu podezřelé Mášenko?“ zasmála jsem se při představě, jak je všechny zamordovala. Ale v momentě mě polila hrůza... Zase se mi jednou předběhla pusa před mozkem! Uvědomila jsem si, že každému tenhle černý humor sedět nemusí. Jenomže tahleta malinká, nechodící postavička se tááák upřímně rozesmála, až roztřásla celou postel. To se mi ulevilo.
Uplynulo pár týdnů a opustila jí i tahle čtvrtá paní. „Danuško, zabij tu mouchu prosím tě! Votravuje mě tady už dvě noci. Doteď tady žádný nelítaly. No... ona bába věčně chrápala s otevřenou hubou...“ domudrovala úplně vážně a mě to málem roztrhlo vejpůl!
Ale každý den není posvícení, jak se říká. Hodně mi povyprávěla o svých dvou dcerách. Jedna je hodná a druhá se jí prý moc nepovedla. Máša jí věnovala peníze, co akutně potřebovala a ona za ní přestala chodit. Takže někdy přijde den, kdy ráno otevřu dveře do ještě zhasnutého pokoje a v proužku světla z chodby vidím, jak ta prďolka leží stočená do klubíčka a roní slzy. Ale ty jsou! Fakt jako hráchy. To vždycky vím, že
chlácholení si musím nechat na později, že si to ráno musí prostě „odbrečet.“ Někdy jí stačí hodinka. „Dneska se koupeme, se zas těším, až mi umejou kebuli, jak malej parchant,“ zahlásila. „Ještě jsem ti Danuško nevyprávěla, jak nám kachna opustila kachňata, viď? Představ si, že si je přivlastnila naše slepice. Všechno klapalo do doby, než manžel vyrobil takový korejtko, který napustil vodou. Že netušíš, co následovalo, viď?“ zeptala se mě smrtelně vážně. „No ty kachňata tam začaly kraulovat a slepice řvala jako kráva, že se jí ty kuřata utopěj!“ dokončila příběh s rukou držící se za čelo. Dodnes obdivuji, jak dokázala zážitky převyprávět tak jasně, stručně, a navíc se divila, že já se chechtám nahlas ještě na dalším pokoji.
Danka Součková
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Danka Součková
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Danka Součková
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Danka Součková
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Danka Součková
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