Tak mámo, zítra frčíme, Brasil Fest volá!
Před rokem a něco jsem se začala učit bubnovat brazilské rytmy. Je mi jasné, že už nestihnu stát se super bubeníkem, ale bubnování mi neskutečně vyplňuje život. Každé tříhodinové zkoušky se nemůžu dočkat. Je to čas, kdy se musím plně soustředit jen a jen na ruce, uši, oči a buben. Takže absolutní stopka pro myšlenky na práci, nákupy, uklízení… Stačí malinké odklonění se od soustředění a v tu ránu je člověk venku z rytmu.
„Přihlásila jsem nás na Brasil Fest,“ oznámila mi dcera asi před dvěma měsíci. Než jsem stačila zaprotestovat, nalajnovala mi průběh. „Půjdeš s agogem, to dáš,“ smála se mému zděšení. Agogo je kovový, celkem těžký zvonec, do kterého se mydlí bubnovací paličkou. Na ten se učím teprve chvíli.
„Dneska mi z Brna poslali instrukce a prý to není pro začátečníky, ale pro ty, co svůj nástroj ovládají!“ hudrala jsem na dceru do telefonu. Je naprosto jasné, že tam už se nebude nikdo učit skladby, ale přiletí brazilská „Mestre,“ což znamená velmi uznávaný vůdce celých bubenických sekcí v průvodech a bude všechny zkušené borce dirigovat ve velkém. Sice jsem se hroutila, ale zároveň mnou projížděl mně neznámý pocit, že to vlastně asi chci zažít. No a co, řekla jsem si, přinejhorším mě brazilsky vykáže, ale aspoň chvíli zažít ten workshop, to bych si moc přála.
Šup z „Hlaváku“ do Brna, ubytovat se, popadnout nástroje a šup do starého kulturního domu, kde už se to hemžilo. Já, jak Alenka v říši divů, svírala svoje těžké agogo a téměř nedýchala. V sále pobíhalo něco kolem stopadesáti hráčů na obří surda – nejdunivější bubny, na repique a caixa– pronikavé zvuky a taky na tamborimy, které dostaly přezdívku „hysterky,“ neboť jsou neskutečně pronikavé a hlasité. Bubnů je mnoho druhů, ani je všechny ještě neznám. Ale nesmím opomenout chocalha – chřestidla, bez kterých by se brazilská samba neobešla a samozřejmě agoga, s nádherným zvukem. Ozvala se píšťalka a úžasná Mestre „spustila“ jako první surda a ostatní větší bubny. Každému bych přála zažít ten moment, kdy zaduněl sál, rozvibrovaly se nám pod nohama parkety a celým tělem projel proud neskutečné energie a síly - slovy těžko popsatelný pocit. Husí kůže od konečků prstů, přes nohy, tělo, krk, až do zježených, propocených vlasů. Jak jistě všichni víte, celý Brasil Fest víkend se odehrál za tropických teplot! Píšťalkou se postupně spouštěly a přidávaly další sekce ostatních nástrojů. Bylo potřeba všechny hráče propojit v jediné a asi nejznámější průvodové skladbě – Batucadě. Jak moje rozpoložení vystihnout nejlépe? Bylo to dechberoucí!! A já se vám tááák snažila! V té obří bubenické baterii jsem toužila zůstat, já chtěla do průvodu…. Přiznám se, nebyla jsem stoprocentní, mydlila jsem to tam, jak nejlépe umím a byla jsem vděčná, že když jsem něco trochu nevěděla, jen jsem ztišila svoje údery a pak se zas přidala a hrála jak o život. Tak takhle jsem nakonec proplula šesti hodinami workshopu, rozdělených na pátek odpoledne a sobotu dopoledne. A pak to přišlo! Nafasovali jsme růžová trička s nápisem Brasil Fest, které obzvlášť pánům bubeníkům slušely, hihi… a hurá do průvodu! Nakonec nás bubeníků bylo kolem dvou set. Na slunci snad 50 stupňů, připravení hasiči a organizátoři s bandaskama plnýma vody na zádech. Připadalo mi, že jestli se co nejdříve nepohneme z místa, začneme se zaživa grilovat.
Rozhlídla jsem se kolem a nemohla jsem uvěřit! Podél koridoru připraveného pro průvod se nedočkavě těšili ne desítky, ale stovky lidí! Mladí, staří, rodiče s prťatama za krkem… připraveni fotit a natáčet, všichni se pohupovali do hudby z reproduktorů, která prozatím zpestřovala čekání. A potom to přišlo! Za zády se nám rozbubnovaly ty největší bubny a jako vlna na moři se rozjely ostatní nástroje. A lidi jásali, skákali, tleskali a co hlavně? Neskutečná radost v očích a úsměvy od ucha k uchu! Za magického rytmu Batucady jsme se pomalu posouvali ulicemi dýchajícími štěstím a nadšením z hudby. Před námi i za námi spousta nádherných tanečnic a tanečníků, všechno zářilo barvami. Nechyběla ani Capoiera, ukázky Afro – brazilského bojového umění, která v Čechách uchvátila spoustu sportovních nadšenců.
A mně bušilo srdce v rytmu bubnů. Byla jsem uškvařená, ale neskutečně šťastná! Ještě dlouho do noci se na krásných brněnských náměstích tančilo a radovalo při vystupování bubnujících kapel.
Moje odvaha spojená s drzostí protlačit se do průvodu, se mi vyplatila, tenhle zážitek se mi navždy zaryl pod kůži. Děkuju si.
Danka Součková
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