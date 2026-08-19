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Spěchej pomalu, říkává se. Něco na tom je.

Dneska mi pán v obchodě najel vozíkem na nohu. Viděla jsem všechny svaté a můj kotník zaúpěl. Na jazyk se mi drala nepěkná slova, ale pán měl štěstí - nahlas nadávám jen v autě. Vybavila se mi vzpomínka. Au!

Stačilo rychleji seběhnout tři obyčejné schody.... Jeden z nich, ten poslední, se mi nevím za co, pomstil. A zlomená kůstka v kotníku byla na světě! Projevila se jeho zkřehlost po úrazu, při kterém se už jednou takhle nalomil. Je to již hodně let.

„Máte na snímku vidět i starší zlomeninu,“ zkonstatoval pan doktor, který se tvářil mnohem nekompromisněji, než ten onehdá před lety. „Příště spěchejte pomalu.... sestři sádru, nechodící!“ Jak řekli, tak udělali. Sestřička mi doplácala bílou kozačku, frkla mi do rukou berle a upaluj....! No jo, ale jak? Kdo je totiž v životě neměl, musí být v šoku jako já. „Dělejte drobné krůčky,“ to byla jediná, velmi stručná rada. Chtělo se mi brečet. Tak hop! Pokusila jsem se vstát a nepoužít zasádrovanou nohu. Jaj! Zapadla jsem zpátky do křesla v čekárně a žalostně jsem si uvědomila, že se mi chce čůrat! Začaly mi téct čůrky potu po zádech. Snažila jsem se rozkývat a přidat na rychlosti. Z kapsy mi čouhala bota, kterou sem neměla kam dát. Doskákala jsem po jedné noze k vytouženým dveřím. Drcla jsem do nich bokem a zkoušela se nacpat dovnitř. Jenže ony mě skříply přesně v půli, takže pravou půlkou jsem trčela do kabinky a levou jsem se zmítala zvenku. Ale to nebylo všemu utrpení konec. Nejdřív ze všeho mi upadly obě berle. Pak se mi po zemi odkutálel toaleťák do vedlejší kabinky a nakonec mi vypadnul mobil z kapsy! Jistě pochopíte, že se mnou cloumal vztek, zoufalství a beznaděj dohromady. Zkuste se s jednou nožkou ve vzduchu ohnout až k zemi. Ke všemu v krcálku metr na metr. A aby toho nebylo málo - zhaslo světlo! Doprčic už! Poslepu a na jedné noze jsem vykonala potřebu, a začala zoufale mávat rukou nad hlavou. Snažila jsem se přinutit fotobuňku, aby mě laskavě zaznamenala. Nic! Nakonec jsem musela potmě našmátrat kliku u dveří a stále visíc na jedné noze, s kaťaty u kolen zběsile mávat berlí ve vzduchu. Podařilo se! Vysílená jak fyzicky, tak psychicky, jsem dohopsala k automatu na kávu. Stála jsem tam jako čáp a usrkávala kafíčko, které se mi v ten moment zdálo nejúžasnější na světě.

P.S. Bydleli jsme ve čtvrtém patře bez výtahu. Pro představu - osmdesát jedna schodů. Ale i na tom jsem nakonec našla pozitivum. Spěchala jsem pomalu! A díky svojí šnečí rychlosti jsem stačila konečně poznat všechny sousedy ze vchodu. Předbíhali mě.

Autor: Danka Součková | středa 19.8.2026 20:31 | karma článku: 0 | přečteno: 10x

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