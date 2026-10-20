Nechlastejte!! A neperte se!!
Ne, v tomhle DD se fakt nenudíme! Pondělí.
„Fejtková to zase holky rozjela,“ směje se Marika a schválně čeká, až se jí začneme ptát na podrobnosti. Je jí naprosto jasné, co v nás vyvolala. Jsme jak ty Kelišky! Zvědavost je naše utrpení a radost v jednom. „Nenapínej, stejně nám to chceš vykecat. Že by si zase přes zákaz na tajňáka přihnula?“ ptá se Janina, co má paní učitelku ve svém rajónu. Ale to už se začala pochichtávat i Lenka. „Člověče, tak to se nám tady rozmohl takový nešvar - u mě se namazal pan Klouček. Přišlo mi, že se nějak divně trefuje do dveří u záchodu, tak jsem ho šmírovala zpoza rohu. Pískal si a pěl Káju Gotta, že kávu si osladí.“
Nakonec jsme se odpoledne dozvěděli, že pan Klouček svou vyschlou lahev od vodky zahrabal do koše pod odpadky až na dno, ale paní učitelová byla vypátrána na pokoji, v pelechu, s prázdnou flaštičkou od francovky přímo v ruce! „Holky, pojďte se na něco podívat, ale potichu,“ volala na nás šeptem Marika. Doplížily jsme se na vestibul a zjistily, že někdy slov k vysvětlení, není potřeba. Pátrání vůbec nebylo složité. Ve dvojkřesle, hned vedle okna, se krčily dvě figurky. Ona má moncla napravo, on nalevo. Vyprskly jsme smíchy a rychle pryč, než bude zle... Dodatečně jsme se dozvěděly, že si oba namlátili. Ale ne navzájem - přemohla je gravitace.
Určitě schytali nějaké napomenutí. Ale já osobně se domnívám, že ani pokárání, ba ani ty modřiny je nebolely tolik, jako ta nezamaskovatelná ostuda!
Pátek.
„Tak kdo si začal?“ marně pátrá sestřička a já se pro sebe culím, protože mi to přijde nesmírně legrační. Jak s dětma na písku... Nejdříve byl slyšet řev dvou rozzuřených staroušů a potom sestra. Druhá běžela pro vozík s převazama. Já šla náhodou, ale opravdu náhodou okolo do prádelny a koukám na tu paseku. Stržená záclona, jednomu jídelnímu stolečku, co je vzhůru nohama, se ještě točí kolečka, rozlité vše, co nemělo víčko, klouzačka z vystříknutého jogurtu na zemi, ohozené skříňky, pantofle rozkopnuté do všech stran, bažant nakřivo... No úplně živě tu bitku vidím! A co hlavní aktéři? Na posteli vlevo sedí Novák, vytřeštěné oči, rozcuchané chmýří na šošoli a na krku mu ze dvou šrámů stéká krev přímo do košile. Vypadá to na škrábance. A na posteli vpravo se třepe zachumlaná postavička Pazderky. Ale smíchy! Já obešla stoleček, že začnu likvidovat tu spoušť, naklonila jsem se k té peřině, Pazderka na mě šibalsky zamrkal a pravil: „To jsem mu to nandal, co?“ No jak říkám, se staroušema se fákt nenudíme!
Pozn. Oba přežili.
Danka Součková
Tak zas o jedné figurce z našeho seniorského domova
Paní Máša, které mizí babky z pokoje. Když si na ni vzpomenu, chechtám se stejně jako před pár lety.
Danka Součková
Maskot u baru
Zahlédla jsem fotku Shreka na tričku malé holčičky a vybavila se mi vzpomínka na dobu běhání po place.
Danka Součková
Velké mimino
„Holky, už jste viděly tu novou paní na šestce? Ta je jak z pohádky!“ volám s překvapením a nadšením v hlase.
Danka Součková
Diagnóza Bordeloismus
Spousta lidí se s láskou a obětavostí stará o své blízké, co trpí nějakým postižením. Jde o lidi nepohyblivé, nebo naopak moc pohyblivé, o ty, kterým už mozek moc nefunguje... A já se starám o bordeláře!
Danka Součková
Co zážitek, to perla
Nevím, jestli rodiny stařečků, nastěhovaných do různých domovů seniorů tuší, co všechno se s nimi zažívá. Já myslím, že zdaleka ne. Proto sem nějaké ty perličky nasázím...
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