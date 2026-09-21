Maskot u baru
„Nazdáááár, Šreku,“ zdravím za letu našeho štamgasta, který dorazil snad ještě později než včera. Pořád jen maká a dře i o víkendech, aby dopřál svým dvěma ratolestem. Oběhnu plac, roznesu pár piv, vyměním zašpiněné popelníky a vracím se rychlým krokem k baru. Letmo jsem totiž zahlídla dva úžasné balíčky, které vrhnul svým ledabylým pohybem na pult a já tuším, co v nich je. „Jupííí, díky, ty nás tak rozmazluješ,“ čmuchám k papíru a nedočkavě rozbaluju. Kolegyně taky načuhuje. „No jo, Milu, máš tady debrecínkový a já dvě kremrole. No to si dáme do frňáku.“ Šrek se usmívá a má doopravdy upřímnou radost z toho, že se na ty dobroty od něho třesem.
Je to obří chlap. Nedá se přehlédnout. Chodí k nám už dlouho a neustále nás překvapuje něčím novým ze svého života. Vypadá totiž jako hřmotný drtič kamene, ale uvnitř mu buší srdce dobráka. Dokavaď se mnou ještě pracoval Pítrs, tolik se nám nesvěřoval. K tomu začalo docházet až poté, co mi přidělili Milunku. Dokonce postřehnul, že já mám radši sladkosti než chlebíčky a začal mi nosit dortíky. To mě u chlapa jeho vzezření hodně mile překvapilo. Hlavním tématem rozhovorů bývala nadměrná váha mého bývalého kolegy. Šrek se do něj trefoval s neskutečnou dávkou drzé upřímnosti. „Tlusťochu, tobě bych neměl nosit nic. Ty si oloupej okurku a dej si kilo mrkve!“ smál se. „Hejbej se víc, musíš po tom place běhat, a ne se ploužit, takhle ty kila neshodíš. Podívej se na Danču, ta je hubená, protože tu lítá a nežere tolik, jako ty,“ rejpal a smál se jako blázen. Člověk by čekal, že se Pítrs urazí a pošle ho někam, ale omyl! Dokázal mu zvesela jeho útoky odrážet, a dokonce kolikrát vymyslel tak směšnou odpověď, že jsem se řehtala ještě za rohem. Po volném víkendu Šrekovi vyjmenoval, čím vším si naládoval pupek, jak grilovali, pili a nic nedělali. Taky jednou zalez dozadu za lednici a vyšel se schválně upatlanou pusou, nacpanou větrníkem. To Šrečka málem porazilo.
Tenhle kus mužského to opravdu od života schytal. Když měl jeho chlapeček čtyři roky a těšili se na příchod miminka do svojí rodiny, stalo se něco strašného. Manželka se po porodu holčičky už nikdy neprobrala z kómatu a opustila tenhle svět. Zůstal s dětmi sám. Má v sobě obrovský pocit zodpovědnosti, proto ty šichty od nevidím do nevidím. Dělá stavbyvedoucího na různých zakázkách, kde se dennodenně rozčiluje s dělňasama, kteří to mají na háku a každou chvíli provedou něco průšvihového. A on se pak při cestě domů zastavuje u nás v restauraci a drží se svojí obří dlaní za hlavu. Než mu jede autobus, tak do sebe naklopí dvě, tři pivka a někdy si šmákne na utopenci. Vytvořil si svůj miniprostor pro pokec, kdy na nějakých dvacet, třicet minut zapomene na starosti a od srdce se s náma zasměje.
„Jakpak bylo dneska v rachotě?“ ptám se, protože vidím, že nějak není ve své kůži. „Nemám ti zas doufám namáčet hadr na hlavu jako minule?“ Ta děsná vedra, co jsou letos, nikdo nepamatuje. Každý den čtyřicítky a lidi padaj, jak švestky. Okolo nás je trasa přímo k Bulovce, takže každou chvíli vidíme modré majáky. A Šrek už dvakrát přišel totálně přiškvařený ze stavby, až se mu udělalo zle.
„Ále, dneska je mi fakt blbě, ani to pivo si nedám, jen si chvíli sednu jo?“ Došel ke stolu a ztěžka dopadl na židli. Namočila jsem příručník, ani ho moc neždímala a plácla jsem mu ho za krk tak, aby mu ledová voda natekla za triko na záda. Zaplnila se nám zahrádka, tudíž jsme neměli čas se mu dál věnovat. „Tys zase nepil, viď?“ říkám mu za letu a pokládám před něj sklenici s vodou a ledem. Je úplně bílý, říkám si. „Hele, nepřišel si k nám umřít doufám,“ snažím se ho rozveselit. Jen ke mně zvednul oči a chtěl něco říct, když v tom to z něho vylítlo. Naštěstí samá voda, jinak by to se mnou asi seklo. Uskočila jsem a letěla pro uklízečku. „Zavoláme ti sanitu...“ nestačím ani doříct. Šrek praštil obličejem na stůl a začal vdechovat ubrus. „Milunkooo!!!“ křičím na celý kolo. „Proboha pojď sem, on omdlel!“ S hrůzou sleduju, jak se ten obří chlap sesypal a chystám se ho stáhnout ze židle na zem. Přibíhá kolegyňka, zvedá mu hlavu a plesk z jedné strany, plesk z druhé strany. Otevírá oči a vůbec neví, co se děje. „Prober se, haló, haló,“ voláme na něj společně, až se konečně vzpamatovává. „No tys nám dal! Co to tu vyvádíš člověče, zavoláme ti doktora,“ říká Milu, ale náš milej Šrek se jen oklepal, znovu napil a že mu nic není. Začal se nám omlouvat a vůbec nechápal, co se stalo. „Tak dobrá, ale rovnou cestou domů a dej si ledovou sprchu ty hrdino,“ zavolala jsem na něj a běžím do kuchyně pro jídla na plac. To je teda dílo tenhle chlap! Stačil nám ještě vysvětlit, proč v práci moc nepije – musel by prý běhat hroznou dálku ze stavby dolů na záchod... Však on mu to jednou nějaký urolog vysvětlí!
Druhý den si náš „pacient“ jakoby nic nakráčel k baru s pusou od ucha k uchu. Lusknul na nás prsty, že si dá pívo a double utopence a že prý slyšel, že tam u nás sebou někdo praštil… Tak to už mu letěl mokrý hadr přímo na hlavu!
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