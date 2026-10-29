Mám jí udělat trvalou, když nemá peníze?
Je odpoledne, nikde nikdo, stojím mezi dveřmi a v duchu si přeju zákaznici. A v tom si to ke mě míří jediné živé stvoření, co zvládlo v tom vedru vytáhnout paty z domova. Asi se bude chtít na něco zeptat, přemítám. „Dobrý den, uděláte mi trvalou?“ ptá se napřímo a upřeně na mě zírá modrýma kukadlama. No, říká se, že když si člověk vysílá nějaké přání, má ho přesně specifikovat. Uff, já netušila, že jsem měla dodat - platící zákaznici. Na téhle bezzubé bábince plandají stoleté tepláky s vytahanými koleny, s párajícím se nápletem u kotníku a kytkatá halenka už taky volá po výměně. Na nohách škrpály jak z pohádky. Žádná taška, či kabelka, prostě „jen tak.“ Kdepak se tady vzala, přemítám v hlavě. „Máte teď volné místo?“ pokládá mi už druhou logickou otázku, zatím co já trochu zcepeněla. Rychlostí blesku očima sjíždím její vlasy - má je až na ramena, rovné, krásně šedivé. Nejsem takový ten klasický podnikatelský typ. Myslím co se týče peněz. Mám spíš charitativní rysy, takže boháč ze mě asi nikdy nebude. A tohle je toho přímým důkazem. Je mi totiž jasné, že tahle osůbka nemá u sebe ani vindru. Ale co, je krásný den, jako stvořený pro dobrý skutek! A navíc, paní má ty kukadla tak nádherně upřímná. „Tak pojďte madam,“ laškuju a usazuju hubeňoučkou, ale šťastnou bábinku do křesla. „Víte, já byla tady nahoře na psychiatrii, na kontrole,“ začíná se rozpovídat. A já si v duchu uvědomuju, že to už je několikátá zákaznice, co si pak tam odtud odskočí ke mě dolů. Beru do ruky natáčky, hřebínky, gumičky, motám vlasy a mezitím se dozvídám další z mnoha osudů svých „oveček.“ Už po pár větách se začínám stydět za svojí úvahu z prvního dojmu, že jde o trochu bláznivou osůbku. Tahle jemná a naopak velmi inteligentní paní mi popsala, jakou bývala kyprou a život milující ženštinou. Zbožňovala svou práci vedoucí sámošky v sídlišti, kde bydleli naši. Ale bohužel přišel problém - museli jí vytrhat všechny zuby kvůli váčkům a jelikož se táhla doba zhotovení náhrad, nemohla nic kousat. Tak zůstala jen na instantních polévkách. Nepřišla jen o mnoho kil, o práci, ale i téměř o celý zdravý rozum, proto ta psychiatrie. „Teď už je to dobrý, důchod mám sice minimální, ale nestěžuju si. Vždyť já to přežila, s tím už jsem vůbec nepočítala,“ zasmála se a já si uvědomuji, jak jsem šťastná z mého rozhodnutí o mém dobrém skutku. Trvalá se vydařila úžasně, ještě nalakovat a hotovo. A přišla chvíle, kdy jsem se zastyděla podruhé - načesaná bábinka zalovila ve vytahané kapse svých stoletých tepláků a vytáhla tisícovku. V té době to byl trojnásobek ceny... „Ne abyste mi něco vracela, děkuju za všechno,“ oznámila mi jasně, stručně a stejně tak, jako se u mě zjevila, tak i zmizela.
„No to víš, že si na ní vzpomínám. To byla ženská do kšeftu panečku! Taková kulaťoučká, ale moc sympatická, té to odsejpalo a všichni jí měli rádi. A pak jednoho dne zmizela...“ rozpomíná se mamina a já se usmívám, neboť mi tím vyvrátila pocit, že se mi to jen zdálo.
Danka Součková
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