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Jak jsem se v Indii modlila za kadibudku

Danka Součková
Vystřelím z autobusu - tedy z toho šrotu co nás veze do Murdeshwaru a rozrážím davy lidí. Proboha, dali mi pět minut, to nestihnu…

Tak od začátku. Člověk by řekl, že v Indii, v tom bordelu, kde se v přírodě válí spousta odpadků, nikdy nebude problém si „odskočit.“ Jooo, zapotila jsem se. Naše cestovatelská pětice vyrazila na výlet. Lítáme a jezdíme bez cestovky, po vlastní ose, se svými skvělými plány a nadějemi. Po neúspěšném tříhodinovém čekání na vlak, kdy nám nakonec neprodali lístky, ačkoliv je slibovali, jsme v propocených hadrech uštvaně doběhli autobus. Hurá, jásali jsme, usazujíc se do stroje, který vypadal jako odsouzený k sešrotování před mnoha a mnoha lety. Ale už jsme cestovali dvakrát v noci, podobnými troskami, tři sta kilometrů do vnitrozemí, za krásami legendárního Hampi a přežili jsme… to dáme! Konečně si vypiju ten džusík, jo a mám tady to kafe v krabičce. A to jsem neměla dělat! Nikdy mému organizmu nevadí jakákoliv kombinace čehokoliv a netrpím na stavy bublání v břiše. Ovšem nadskakování půl metru do výšky i do stran, při téhle šílené jízdě ve stoletém kostitřasu, mi proměnila můj žaludek v barmanský šejkr! Poulím oči a zděšeně se ptám Jany, jak dlouho ještě pojedeme… Půl hodiny??? Néééé, to nedám, úpím v hlavě a plánuju útěk. Prostě až zase zastaví na zastávce, vylítnu ven, ať mi klidně ujedou, mně už je to jedno! Tady by to možná šlo, ne, tady je málo křoví. Jedeme dál. Tak tady, za tou polorozbořenou zídkou! Než se odhodlám, autobus se rozjíždí. Tak teď už, nebo se stane pohroma! Ne… tady nastupuje moc lidí, asi se rozbrečím… Koukám ztrápeně ze špinavého okna obehnaného jakousi mříží. Přišel jeden hopsanec, asi jsme vymetli nějakou ďuznu a střeva mi vyhlásila útočnou akci! Brzdíme. Probíhám uličkou dopředu a prosím řidiče o pět minut, že jako toilet… Zabouchává dveře a spolu s vražedným pohledem zahučel něco ve smyslu, ať si dřepnu a ukázal za sebe. Nechápu, proč?? Ale nemám sílu vzdorovat, jsem polomrtvá. Rozjíždíme se a za zatáčkou se objevuje něco jako autobusák se třemi podobnými koráby. K tomu prastaré krámky… Tak proto, pan řidič mě nechtěl nechat vykonat potřebu do přírody. „Toaleta je támhle, utíkej, pět minut na tebe počká,“ ihned se na mě sesypávají Indky, sedící vedle mě, které zřejmě pochopily a hlavně soucítí. To je ostuda… A nastal nejšílenější běh o život, co jsem kdy absolvovala! Rozrážím davy desítek lelkujících Indů, co se mi pletou do cesty a zoufale hledám kadibudky. WC - hurááá, vytrhávám stoleté dveře z pantů a je mi srdečně jedno, jakou „jakost“ tahle místnůstka bez stropu má! A věřte mi, že tohle byly ty „nejkrásnější“ turecké šlapky v mém životě! Autobus počkal, i když řidič už vyslal mého manžela, který si vůbec nevšiml mých střevních potíží, aby mě šel hledat. Vyděšeně poletoval mezi poklidnými Indy, pasy v ruce a hulákal moje jméno. A já, s úsměvem na rtech, neboť jsem se znova narodila, hážu do plechovky 10 rupíí a děkuju indickým nebesům. Už teď vím, že až budu mít své obtíže opačného rázu, namíchám si džusík s kafetem a zaskáču si na zahradě na vnukově trampolíně. Ať žije Indiééé!

obrázek: chatgpt.com

Autor: Danka Součková | pondělí 9.11.2026 11:58 | karma článku: 0 | přečteno: 39x
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Danka Součková

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No tak dobře tedy, já už konečně začnu. Myslím psát. Je na čase, už jsem si sama sobě trapná, že okolo vyprávím, jak znovu napíšu knihu, jak moc mě to baví… a kde nic, tu nic! Tu první jsem si totiž smazala, jsem borec na PC! Tak prozatím úryvky z běžného života ouplně obyčejné ženy.

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