Do Indie? Nikdy! Tobě přeskočilo!
Letěli jsme třemi letadly. Přestupy byly masakr. Tolik kontrol už zkontrolovaného, osobní ošmatlávací prohlídky, zout, vybalit příruční kufr, otevřít noťas, objíždění těla papírkama slídícíma po drogách... Ufff, nevyspalí, unavení, takže rychle k tomu vysněnému oceánu! Zděšení, které nastoupilo ihned po vystoupení z letiště v Bombai, bylo opravdické. „Já ti to říkala!!!“
Naskočili jsme do prvního taxíku z milionu dalších, abychom už byli pryč z toho mumraje lidí. Taxikář mě překvapil svou sněhově bílou košilí a pečlivě zastřiženými vlasy vzadu na krku. Asi po deseti minutách jízdy, která měla být hodinu a půl, však tenhle elegán zabočil k benzínce. Prý natankovat. Zastavil a můj mozek okamžitě začal pracovat na katastrofickém scénáři. Manžel mi moc nepomohl, neboť byl bílý hrůzou a nepromluvil. Při pohledu na něho jsem nevěděla, jestli mám brečet, nebo se smát. Okolo stoleté pumpy posedávalo dobrých dvacet lelkujících Indů, kterým jsme přifrčeli přímo pod nos, jako naservírovaná kořist. Určitě to bylo domluvený, sjel z cesty takhle nečekaně brzo, bílí turisti. Zřejmě si o nás myslí, jak jsme bohatí! Teď nás tady vyklopí, seberou nám kufry, ledviny, někde v křoví pohodí to, co z nás zbyde, tady nás nikdo nenajde... Bože, kam jsme se to vrhli? Se zájmem nás sledovali a já se postupně začala stále víc a víc bořit do sedačky. Manžel taky. Ani jsme nepípli. Měla jsem v tom příšerném vedru okýnko stažené až dolů a bála se ho zavřít, aby to pro tu tlupu nebyla provokace. Zatím co manžel sledoval kolik a za kolik řidič natankoval a jak probíhalo placení, tak já sebrala odvahu a posadila se normálně. Hlavu jsem otočila přímo ven a usmála se. A to byl u mě onen průlom! Strach se rozplynul. V životě jsem neviděla tolik nádherných zubů, stomatolog by zaplesal. Obličeje, ve kterých jsem původně viděla jen zamračené, hrůzu nahánějící masové vrahy, se doslova rozsvítily. Jeden mladík se odvážil a přišel nám nabídnout vodu a hned se ptal odkud jsme a jak se jmenujeme. To je pro Indy typické, vždycky se na to se zájmem ptají. Byli jsme odzbrojeni. Já se začala usmívat a lovit základní anglická slovíčka. Manželovi se do obličeje vrátila barva a přestal mi konečně křečovitě
svírat moje odkrvené předloktí. Tahle banda opálených a smějících se Indů nám poté mávala na odjezd, dokud jsme jim nezmizeli z dohledu.
A tak to je. Jsme polykači tragických zpráv, které nám televize přináší. Co tady slyšíme o Indii? Jak někoho znásilnili, polili kyselinou, zabili. Fuj, hnusná řeka, kde se pálí mrtvoly. Takový obraz v sobě člověk o Indii má a většina lidí se tím pádem šidí o poznávání těchto úplně jinak myslících lidí. Je to země s naprosto odlišnou kulturou, kde zažíváme tolik neuvěřitelných zážitků a situací. Samozřemě mluvím za naší partičku a za našich sedm dovolených prožitých na pláži, ale i po různých výletech do vnitrozemí. Nikde se nám nikdy nestalo, že by Ind nepodal pomocnou ruku. Nezištně.
Danka Součková
Jak jsem se v Indii modlila za kadibudku
Vystřelím z autobusu - tedy z toho šrotu co nás veze do Murdeshwaru a rozrážím davy lidí. Proboha, dali mi pět minut, to nestihnu...
Danka Součková
Mám jí udělat trvalou, když nemá peníze?
Kadeřnicí už sice dlouho nejsem, ale zážitky zůstávají uloženy. V hlavě i v srdíčku. Tahle vzpomínka je navždy.
Danka Součková
Nechlastejte!! A neperte se!!
„No krucinál, tady nebude chvíli klid??? V pondělí dva s monclem a dneska tady dokonce teče krev? Tak kdo si začal?“ ptá se dvou dědulů zvýšeným, ale částečně i zoufalým hlasem rozlícená sestra.
Danka Součková
Tak zas o jedné figurce z našeho seniorského domova
Paní Máša, které mizí babky z pokoje. Když si na ni vzpomenu, chechtám se stejně jako před pár lety.
Danka Součková
Maskot u baru
Zahlédla jsem fotku Shreka na tričku malé holčičky a vybavila se mi vzpomínka na dobu běhání po place.
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